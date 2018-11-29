«Локомотив» проиграл центр поля, но выиграл матч. Как ему это удалось?

Несмотря на достойную игру, первый матч против «Галатасарая» команда Юрия Сёмина крупно проиграла. Тогда главный тренер «Локомотива» решил отказаться от наигранных 4-2-3-1 и сыграл с пятью защитниками в линию. Идея заключалась в том, чтобы блокировать сдвоенные фланги турецкой команды и обеспечить подстраховку полуфлангов, если «Галатасарая» будет создавать изоляции и выводить своего игрока на свободное пространство.
В ответном матче Сёмин вернулся к модулю 4-X-X, но внёс несколько изменений. «Локомотив» наконец-то победил в Лиге чемпионов, оставил себе шансы на еврокубковую весну, хотя качество игры команды оставило вопросы.
Перестроение центра поля «Локомотива» себя не оправдало
Основное тактическое решение Юрия Сёмина на домашний матч с «Галатасараем» затронуло центр поля москвичей. В стамбульской встрече «Локомотив» испытывал серьёзные трудности в середине поля, пропуская передачи между линиями, поэтому дома Юрий Палыч решил перевернуть треугольник центральных полузащитников вершиной вниз. В роли единственного опорника остался Денисов, выше него располагались Крыховяк и Алексей Миранчук. План заключался в том, чтобы блокировать пасующий центр поля «Галатасарая» Фернандо - Н’Диайе высоким давлением. Крыховяк персонально встречал Н’Диайе, Алексей играл по Фернандо, тогда как вингеры «Локомотива» ориентировались на вингбеков «Галатасарая». Структура позиционной обороны напоминала схему 4-1-4-1.
План провалился. Во-первых, москвичам постоянно не хватало ещё одного игрока в первой линии прессинга. Миранчук поднимался к Смолову эпизодически, но, когда Алексей занимался опекой Фернандо, Фёдор играл сразу по трём центральным защитникам турок. Во-вторых, и Миранчук, и Крыховяк не шли на перехваты и держали дистанцию со своими игроками, позволявшую тем как минимум отыгрываться с партнерами. В итоге первые две линии обороны «Локомотива» довольно легко проходились через ту же среднюю зону – на скриншоте Фернандо просит передачу, вытягивает на себя Алексея Миранчука, разыгрывает стеночку с крайним центральным защитником своей команды и получает мяч в свободной зоне.
Проходить средний блок «Галатасараю» помогала типичная для Крыховяка ориентировка на мяч. Поляк был очень полезен в атаке, несколько раз выводил партнёров на ударные позиции обостряющими передачами, чаще других бил сам, но в позиционной обороне допускал привычные ошибки. В середине поля Гжегож пытался читать игру и давал легко себя разворачивать.
Турки пользовались слабостью Крыховяка и создавали перегрузы правого фланга в билд-апе. Иногда Гжегож заигрывался, смещался в зону ответственности Антона Миранчука и оставлял большое свободное пространство в середине поля, куда смещался один из центральных защитников гостей. В правильной структуре позиционной обороны в этой зону должен был включаться Алексей Миранчук, но, как правило, он этого не делал.
Причина в слишком низком расположении Игоря Денисова. Оставляя капитана команды в одиночестве в опорной зоне, главный «железнодорожник» понимал уязвимость зоны подбора. Защитники «Локомотива» агрессивно выбрасывались из последней линии обороны, если турки находили вариант передачи между линиями. Денисов должен был их страховать. С этой функцией Игорь справлялся, но поджимать разрывы в средней линии уже не успевал и часто отыгрывался простой поперечной передачей или силовым дриблингом на скорости. Постоянные ошибки игроков «Локомотива» приводили к быстрым фланговым переходам турок в финальную треть, но в этот раз гостей подвела реализация.
Перегрузы левого фланга и изоляции правого – в атаке «Локомотив» не меняется
Даже в отсутствии Фернандеша – вместо него сыграл Антон Миранчук — «Локомотив» продолжал насыщать левый фланг атаки. Переходную фазу из обороны в атаку москвичи проходили через смещения в левый полуфланг Фёдора Смолова – расчёт на слишком высокое расположение Нагатомы в позиционных атаках гостей. В финальной трети к нападающему и Антону Миранчуку смещался брат Алексей. Вместе они формировали численное равенство на узком участке поля. Несколько раз тройка игроков «Локомотива» классно разбиралась с соперниками и выходила на свободное пространство. Так, например, случилось за полминуты до первого гола хозяев – Антон Миранчук отыгрался с Крыховяком, но мог попытаться отдать обостряющую передачу на Смолова.
Ещё один распространённый приём касался ситуаций, когда «Галатасарай» успевал правильно расставиться позиционно. Турки старались прессинговать Крыховяка, когда тот получал мяч, но в позиционной обороне садились слишком низко. Гжегожу достаточно было лишь опуститься немного в глубину и получить мяч в районе центральной линии поля. У поляка было два варианта для длинной передачи на правом фланге – открывающийся по диагонали между вингбеком и крайним центральным защитником Фарфан или изолированный Игнатьев у линии аута, по которому очень невнимательно играл Родригес.
Кратко о том, что ещё важно
— Смолов постепенно набирает форму и привыкает к модели игры «Локомотива». В матче с «Галатасараем» Фёдор был очень хорош в единоборствах и тем самым обеспечивал своей команде успешные переходы из обороны в атаку. У нападающего 50 процентов выигранных единоборств, хотя, как правило, показатели Смолова редко превышают 30 процентов;
— топовый матч от Мацея Рыбуся. В обороне Мацей должен был одновременно контролировать две зоны — полуфланг слева от Денисова и Линнея на своём краю поля. Рыбусь отлично справился с этим и, когда нужно, выбрасывался на перехваты, страхуя разрыв полузащиты и защиты. На фланге Мацей успевал только поджать принимавшего мяч соперника, но, как правило, этого хватало, чтобы заставить гостей отыгрываться назад и начинать атаку заново;
— в матчах с неблагоприятными погодными условиями большую роль играет интенсивность действий команды, и в этом компоненте «Локомотив» вчера точно был лучше своего соперника. Доигрывание эпизодов до конца позволяло команде Сёмина не только сразу исправлять свои ошибки, но и провоцировать гостей на потери мяча. Особенно хорошо это было видно в середине второго тайма, когда обе команды сильно подсели физически, но более привычный к морозам «Локомотив», в отличие от «Галатасарая», как минимум пытался не сбавлять темп в движении без мяча.
В материале использованы данные InStat