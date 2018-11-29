Фабрика звёзд «Барселоны». Отсюда вышли Гвардиола, Хави, Месси

Система подготовки «Барселоны» заслуженно считается одной из самых эффективных и плодовитых в мире. Ею восхищаются, с неё берут пример, пытаются копировать – «производство» классных футболистов в «Ла Масии» поставлено на поток. Месси, Гвардиола, Хави, Пуйоль – пожалуй, больше ни одна школа в мире не может похвастать такой «доской почёта».

Как функционирует легендарная академия, в каких условиях живут и тренируются будущие звёзды, нам рассказал главный тренер российского филиала «Барсы» Жорди Гратакос.

Старая «Ла Масия»

— В переводе с каталанского «Ла Масия» означает «дом в поле» или что-то в этом роде. Собственно, изначально в таком доме школа «Барселоны» и помещалась. Жилищем ребятам служило старинное здание рядом с «Камп Ноу». Гильермо Амор, Пеп Гвардиола, Андрес Иньеста – все они учились и воспитывались в старой «Ла Масии» и со временем достигли главной команды клуба.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

«Ла Масия» сегодня

— После введения в эксплуатацию спортивного городка в местечке Сан-Жуан-Деспи туда переехали все команды «Барсы», начиная с детских и заканчивая самой главной, взрослой. Девять тренировочных полей позволяют всем им тренироваться в комфортных условиях, не стесняя друг друга.



У основы в городке своя отгороженная территория. Покой звёзд никто не нарушает. Ребята запросто могут встретить на базе Месси или Бускетса – например в кафе или на стоянке. Но докучать звёздам никто не станет. Члены академии строго придерживаются принятого в «Ла Масии» кодекса поведения.



Помимо тренировочных полей в распоряжении академии просторный корпус с жилыми комнатами, столовой, учебными аудиториями и местами для отдыха, оборудованными разного рода активностями. Уютная, семейная обстановка позволяет детям чувствовать себя в «Ла Масии» как дома. Это важно, учитывая, сколько времени они проводят в Сан-Жуан-Деспи. Приезжие, игроки из других городов, а в отдельных случаях и стран, живут в «Ла Масии» постоянно, отлучаясь домой только на каникулы.

Распорядок

— Типичный день воспитанника «Ла Масии» проходит следующим образом. После подъёма, личной гигиены и завтрака ребят развозят по школам. Это не какое-то одно – различные образовательные учреждения Барселоны. После уроков и ланча мальчики возвращаются в учебно-тренировочный центр, обедают, отдыхают и выходят на тренировку. У большинства команд одно занятие в день. Вечером – стандартная для школьников программа: домашняя работа, ужин, отбой. И так изо дня в день.

Селекция

— Как такового регулярного набора в «Ла Масию», раз или дважды в год, не практикуется. Клуб располагает разветвлённой сетью скаутов, которые отслеживают таланты с самого раннего возраста, систематизируют и фильтруют информацию по кандидатам. Самые перспективные дети получают приглашение в академию, самые одарённые и целеустремлённые – закрепляются в ней и вырастают в профи. Точное соотношение местных и приезжих учеников не назову, но каталонских детей среди них достаточно много.

Методология

— Все команды клуба работают по единой системе. Основополагающий принцип игровой идеи «Барселоны» зашифрован в трёх P – posesion, posesion и presion (владение, владение и давление). Что это значит? Контроль над игрой, владение мячом, прессинг при потере. Такой футбол предполагает высокую интенсивность и максимальную концентрацию внимания. Кроме того, важно умение принимать правильные решения на поле. У игрока, владеющего мячом, всегда есть 3-4 варианта развития атаки. Задача тренера – научить его видеть и выбирать оптимальное, наилучшее для команды.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Российская академия «Барселоны» придерживается традиционных для клуба игровых ценностей. Проникаться ими детям помогают тренеры из Испании. В этом сезоне мы привлекли к работе сразу пять новых тренеров, прошедших обучение в структуре «Барсы». Я вижу в них огромное желание привить свою любовь к футболу и поделиться накопленными знаниями с детьми в России.

Зимний лагерь

— В январе у наших ребят будет возможность самим побывать в сердце «Барсы» и прочувствовать величие этого клуба. В моём представлении лучшей награды для юного футболиста трудно придумать. Четыре дня мальчишки будут тренироваться и играть на территории «Камп Ноу», рядом с легендарной ареной, под руководством тренеров «Барселоны». Экскурсия по клубному музею позволит им познакомиться с прошлым великого клуба, а открытая тренировка «Барсы» — воочию увидеть звёзд настоящего.



Мы специально подгадали даты зимнего лагеря (2-5 января)

к традиционному дню открытых дверей «блауграна». В прошлый раз он собрал 5-6 тысяч детей на трибунах «Мини-Эстади». Нечто подобное намечается и теперь. Уверен, что это путешествие ребята запомнят на всю жизнь. А для кого-то оно станет мощным дополнительным стимулом к профессиональному росту.