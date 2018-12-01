3 причины, почему «Боруссия» на первом месте в Бундеслиге

Уверенное лидерство «Боруссии» в Бундеслиге можно считать неожиданностью. От команды ждали серьёзного прогресса после прихода Люсьена Фавра, но первое место с отрывом в четыре очка от второго в Бундеслиге после 12 туров – это действительно серьёзно. Тем более с победами над «Баварией», «Байером», «Лейпцигом».

Как так вышло? Причин несколько, и сначала придётся коротко пройтись по той, которую трудно отнести к прямым заслугам Фавра и его игроков. Это кризис «Баварии». Да, «Боруссия» в прекрасном темпе набирает очки, но главный фаворит чемпионата совершенно не оказывает давления. У «Баварии» 21 очко в 12 турах: так мало не было ни разу с 2010 года. Будь мюнхенцы в порядке, «Боруссия», даже с тем же количеством очков, которое у неё есть, лидировала бы не так уверенно.

Самоустранение «Баварии» — приятная неожиданность для остальных, но таким подарком ещё нужно воспользоваться. «Боруссия» пользуется по максимуму. Аномально высокая реализация – одна из важнейших причин первого места. А теперь о более важных причинах.

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Аномальная реализация

Если верить статистике, «Боруссия» может быть в лидирующей группе, но не на первом месте. С 13 ударами по воротам в среднем за игру, дортмундцы занимают 10 место по этому показателю. Ударов из-за пределов штрафной практически нет (15 место в Бундеслиге по дальним ударам), а по ожидаемым голам команда должна была набрать не 35 результативных ударов, а 23. По ожидаемым она очкам уступает и «Баварии», и «Лейпцигу». 23 очка по xG – на семь меньше, чем в реальности. Но реальность важнее: «Боруссии» нужно всего 4,5 ударов, чтобы забить. И дело не только в везении.

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Прекрасная, на уровне аномалии, реализация, объясняется в том числе структурой моментов. Я уже сказал, что по количеству ударов БД занимает 10-е место, а по дальним ударам – 15-е. Зато по ударам из пределов вратарской команда Фавра четвёртая. Это значит, что неподготовленных ударов и ударов из неудобных позиций почти нет. Атаки доводятся до ударов из убойных позиций. Высокая реализация – результат высокого качества моментов, а не только везения. А ещё – того, что новый тренер отлично адаптировал игру под свой состав.

Люсьен Фавр нашёл лучшую роль для каждого

Лучшим по результативности сезоном Марко Ройса до сих пор остаётся последний год в гладбахской «Боруссии»: лето 2012-го он встретил с 18 голами в Бундеслиге и 23 во всех турнирах. Это случилось, когда его тренировал Фавр. Внимание, которое швейцарец уделяет переходным фазам игры после смены владения, раскрыло важнейшие качества Марко: скорость мышления, умение находить пространство между линиями и атаковать вторым темпом. Есть все причины рассчитывать, что в этом сезоне Марко побьёт собственный рекорд результативности, и то, что сейчас его тренирует Фавр – не совпадение. Команда опять играет в стиле, который лучше всего подходит Ройсу. Он играет в оттяжке, получает много пасов между линиями и встречает защитников на ходу и лицом к воротам.

Алькасер забил 6 голов за 81 минуту. В 18 лет он пережил трагедию Смерть отца изменила его жизнь.

Невероятная результативность Пако Алькасера – тоже следствие удобного ему игрового стиля «Боруссии». Он забил девять голов в Бундеслиге всего за 260 игровых минут. Из них один гол со штрафного, ещё один дальним ударом после углового, остальные забиты в одном и том же стиле. Алькасер открывается на линии офсайда и получает пас с фланга на ход. Он играет на опережение и бьёт, как правило, без обработки. Умение рвануть в зону и выиграть шаг у защитника не было востребовано в «Барселоне» (мы помним, что его туда пригласили за «психологическую готовность сидеть в запасе», как зачем-то объяснил всем спортивный директор «Барсы» Роберт Фернандес), зато пригодилось в Дортмунде.

Ещё один футболист, роль которого трудно переоценить – Аксель Витсель. В схеме 4-2-3-1 он отвечает за связь обороны с атакой. Ключевым является его умение продвигать мяч под давлением. Витсель – лучший в команде по количеству пасов, если не считать центральных защитников. Ещё одно его преимущество – эффективность. 92% пасов – точные, 90% попыток отбора – успешные, 90% всех действий на поле (по рейтингу InStat) – успешные. Витсель не всегда заметен (он играет довольно глубоко и мало забивает и отдаёт голевых пасов), но выполняет огромную работу с мячом и без мяча. А иногда просто тащит, особенно в больших матчах. Он забил первый (самый важный) гол в ворота «Атлетико» и сделал блестящий голевой пас на Алькасера с «Баварией».

Игрок, вокруг которого строился «Зенит», теперь ведёт «Боруссию» за трофеями К 30 годам он наконец начал полностью отрабатывать свой потенциал.

Ставка на быстрые атаки помогает и другим игрокам. Один из них – Ашраф Хакими, который пришёл в аренду из «Реала», получил не только игровую практику, но и возможность постоянно подключаться в атаку – Фавр требует от крайних защитников большой, даже по современным меркам, активности. На возможность поиграть в комфортном стиле Хакими ответил убедительно: шестью ассистами в 10 матчах в старте на обоих флангах. При этом Хакими так и не стал на сто процентов игроком старта: играет Пищек, будет выходить Шмельцер, когда восстановится от травмы, также на игровое время претендует Абду Диалло, который вышел в старте в матче с «Брюгге». В этом – ещё одно преимущество «Боруссии».

Защитник сделал 3 голевых паса с «Атлетико». Он перешёл из «Реала» Хакими всего 19 лет, но он уже сыграл на чемпионате мира и громит «Атлетико» в ЛЧ.

Большая обойма и умная ротация

У «Боруссии» не самый звёздный, зато очень функциональный состав. Хакими может закрыть оба фланга защиты. Другой новичок, Диалло, может сыграть в центре защиты и на левом краю. Джейдон Санчо играет на обоих флангах атаки. Вообще, в группе атаки у Фавра наиболее широкие возможности для выбора: на шесть позиций под нападающим в схеме 4-2-3-1 реально претендуют шесть игроков – не считая Кагавы, который хочет уйти из-за отсутствия практики. И если место Ройса неприкосновенно, то Санчо, Ларссен, Гётце, Вольф и Пулишич сражаются за остальные два места.

Обновление группы атаки без смены схемы – один из основных приёмов Фавра. В последних пяти матчах дортмундцев из 15 замен 11 пришлось на группу атаки. Освежить фланги, чтобы добить соперника после часа игры – звучит банально, но 23 из своих 35 голов в Бундеслиге «Боруссия» забила во втором тайме, 20 – после 60-й минуты. В Лиге чемпионов это ещё заметнее. Семь голов из восьми забиты во втором тайме, пять из восьми – футболистами, которые вышли на замену.

В центре полузащиты игроков тоже хватает: Витсель всегда в основе, рядом с ним делят игровое время Дауд и Дилейни, а вот недавняя звезда и объект интереса топ-клубов Юлиан Вайгль в запасе. По сравнению с другими центральными полузащитниками он недостаточно хорошо продвигает мяч, но всё равно нужен для глубины состава.

Может ли быть ещё лучше?

Да, «Боруссии» есть куда прогрессировать. Фавр много времени уделяет билд-апу, но нельзя сказать, что у него всё получается. Лидерами по владению мячом остаются центральные защитники, Витселю в одиночку приходится трудновато, поэтому «Боруссия» тяготеет к U-образному владению (стерильному).

Лучшие матчи команде удались как раз, когда она играла от обороны: с «Атлетико» дома и с «Баварией» дома. В Мадриде хозяева отдали мяч и выиграли. В последнем матче с «Брюгге» владение мячом составило 74% на 26% в пользу Дортмунда – счёт 0:0. Да и по незаблокированным ударам из штрафной всё грустно: только три попытки. В общем, в любой непонятной ситуации отдать мяч «Боруссии» — пока звучит как хороший план.

Но пока контроль мяча улучшить не удалось (у предыдущих команд Фавра это всегда было слабым местом) – хорошо, что у «Боруссии» настолько эффективный план «Б» на вторые таймы и подходящие игроки для его реализации.

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