Без жертв, но это дико.

Болельщики перешли от слов к делу и напали на Глушакова на поле. Видео

На 71-й минуте матча Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» произошёл дикий случай. Выбежавший на поле болельщик напал на капитана «Спартака». Хотел ударить, но не получилось. Но он пытался. Во всяком случае, немного потолкаться у фаната и Глушакова получилось.

При всей ситуации, которая сейчас происходит в «Спартаке», случай вопиющий.

Вот автор акции.

Краткая история взаимоотношений Глушакова с фанатами.

Эффект Кафельникова-Назарова. Когда закончится цирк вокруг «Спартака» Да похоже, что никогда. Один пример из истории про Глушакова.

Слита переписка жены Глушакова. Болельщики «Спартака», берегитесь Это продолжение грязной войны.