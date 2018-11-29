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«Спартак» — «Рапид», 29 ноября 2018. Болельщик напал на Глушакова. Видео

«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Болельщики перешли от слов к делу и напали на Глушакова на поле. Видео
Без жертв, но это дико.
Футбол / Лига Европы

На 71-й минуте матча Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» произошёл дикий случай. Выбежавший на поле болельщик напал на капитана «Спартака». Хотел ударить, но не получилось. Но он пытался. Во всяком случае, немного потолкаться у фаната и Глушакова получилось.

При всей ситуации, которая сейчас происходит в «Спартаке», случай вопиющий.

Вот автор акции.

Краткая история взаимоотношений Глушакова с фанатами.

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