Болельщики перешли от слов к делу и напали на Глушакова на поле. Видео

На 71-й минуте матча Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» произошёл дикий случай. Выбежавший на поле болельщик напал на капитана «Спартака». Хотел ударить, но не получилось. Но он пытался. Во всяком случае, немного потолкаться у фаната и Глушакова получилось.
При всей ситуации, которая сейчас происходит в «Спартаке», случай вопиющий.
Вот автор акции.
Краткая история взаимоотношений Глушакова с фанатами.
Эффект Кафельникова-Назарова. Когда закончится цирк вокруг «Спартака»
Да похоже, что никогда. Один пример из истории про Глушакова.
Слита переписка жены Глушакова. Болельщики «Спартака», берегитесь
Это продолжение грязной войны.
Фанаты vs Глушаков. Хронология событий
От чемпионства до маек с восьмёркой на груди. И со вбросами секретных переписок.