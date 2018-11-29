На Глушакова напал фанат. «Спартак» тут же рассыпался

Сразу же после агрессивного забега фаната на поле в сторону капитана красно-белые пропустили ответный гол от «Рапида». А потом и ещё один.

Мороз. Жуткий мороз

Ситуация, в которую сейчас угодил «Спартак», — это история про преодоление. Команде необходимо сражаться не только с соперниками на футбольном поле, но и с другими внешними факторами, серьёзно осложняющими жизнь.

Например, в четверг пришлось противостоять морозу. Было очень, просто невыносимо холодно. В начале матча термометр показывал 10 градусов ниже нуля, а ближе к концу первого тайма температура опустилась до минус 13. Играть в такую погоду на подмёрзшем газоне и дубовыми мячами сложно. А уж каково находиться на трибуне (особенно неупотребляющим), и вовсе необъяснимо.



Поэтому средняя посещаемость матча, которую кто-то поспешил объяснить протестами против руководства, удивлять не должна. Те, кто протестует, свою трибуну как раз забили. А вот семей, девушек и болельщиков в возрасте мороз мог отпугнуть. Да и матч начинался слишком рано, добраться после рабочего дня для кого-то было проблематично.

Кононову плевать на акции фанатских организаций

Вторая локальная война «Спартака» сегодня – с собственными же болельщиками, которую всю неделю занимались изгнанием Глушакова, а вместе с ним, получается, пытались закопать и всю команду, ведь партнёры, лучше фанатов знакомые с ситуацией и обстановкой в коллективе, открыто поддержали Дениса и выразили ему доверие.

В день матча по интернету начал гулять хештег #СпартакБезГлушакова, однако Кононов реагировать на него никак не собирался. Он вновь выпустил капитана на поле. Хотя бы потому, что с центральными полузащитниками сейчас туго. Фанатская трибуна освистала Дениса, пропела ему заряд про иуду, но звучали эти слова уже не так громко и агрессивно, как в первые дни после отставки Карреры. А с центральных трибун, кстати, во время этих оскорбительных кричалок в ответ иногда даже раздавался осуждающий свист.

Лишь две замены по сравнению с «Крыльями»

Новый тренер «Спартака» опять доверился всем «старикам». Помимо замены дисквалифицированного Фернандо на Тимофеева, Кононов провел ещё одну, уже невынужденную – на правом фланге атаки вышел Мельгарехо, а не Ломовицкий. Болельщики начали сразу же скучать по задвинутой молодёжи, однако понять решение можно: сейчас нужно думать о сегодняшних результатах, а не далёком будущем.



Схема и атакующие принципы тоже оказались примерно такими же – гибкая схема 4-2-2-2, преобразовывающаяся в 4-4-2 при обороне, с плавающими позициями Ханни и Адриано.

Соперник играл очень агрессивно

У «Рапида» не вышел с первых минут капитан команды Шваб, которого накануне очень хвалил Кононов. Было понятно, что с точки зрения индивидуального мастерства австрийцы «Спартак» не превосходят. Однако в коллективной игре и общей организации они едва ли на сегодняшний день хуже.

Дисциплина, хорошая физика, мощь, агрессивный высокий прессинг – «Спартак» против такого стиля соперника оказалось очень тяжело. Первый тайм у красно-белых ярким не получился. Они постоянно теряли мяч, с трудом выходили из обороны, а ещё «Рапид» чрезвычайно часто фолил. За стартовые 45 минут он насобирал 15 нарушений правил (против четырёх у «Спартака»). И эти цифры наглядно описывали философию австрийцев.

И снова легионерский гол

Но «Спартаку» отчасти повезло с голом. Он едва ли откровенно вытекал из характера матча, да и состоялся после стихийно родившейся атаки. Кутепов выбил мяч головой в центр поля, Ханни первым касанием здорово опустил на землю, а сместившийся в середину Мельгарехо классной передачей отправил один на одинс вратарём Зе Луиша. Так высокие позиции защитников закончились проблемами для австрийцев. Жаль, что подобных эпизодов в первом тайме больше почти не возникало.

Нападение на капитана

Второй тайм оказался для «Спартака» ещё сложнее. Команда отдала инициативу сопернику, перестала создавать моменты впереди (кроме стандарта на первых минутах, вспомнить совершенно нечего) и стала пропускать атаки на свои ворота.



А потом ещё с трибун неожиданно прибежал болельщик, попытавшийся напасть на Глушакова. После быстрого обмена толчками моментально вмешалась команда: все без исключения футболисты примчались в центр событий и вновь показали своё отношение к этой ситуации.

Болельщики перешли от слов к делу и напали на Глушакова на поле. Видео Без жертв, но это дико.

Провокатора скрутили и вывели, но настроя «Спартаку» эта история, мягко говоря, не добавила. Вместо помощи от публики команда дождалась лишь вреда. Красно-белые оказались в лёгком шоке, тут же пропустили (хотя и до этого играли не ахти). А в конце, когда побежали вырывать победу, пропустили ещё раз. Здесь надо обязательно заметить, что большая часть стадиона продолжала искренне и громко болеть за команду при счёте 1:1, но, увы, это не помогло.



Теперь выход в следующий раунд Лиги Европы под огромным вопросом. Хотя нужно ли это вообще сейчас болельщикам? Многих из них интересуют совсем другие вещи.