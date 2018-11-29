Как фанат напал на Глушакова. Детальная раскадровка главного момента дня

На 71-й минуте матча Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» произошёл дикий случай. Выбежавший на поле болельщик напал на капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Хотел ударить, но не вышло. А вот немного потолкаться у фаната и Глушакова получилось.
На Глушакова напал фанат. «Спартак» тут же рассыпался
Сразу же после агрессивного забега фаната на поле в сторону капитана красно-белые пропустили ответный гол от «Рапида». А потом и ещё один.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»