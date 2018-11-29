Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Футбол /

Нападение болельщика на Глушакова. Фото

Денис Глушаков и болельщик
«Чемпионат»
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Как фанат напал на Глушакова. Детальная раскадровка главного момента дня
Как это было.
Футбол / Лига Европы

На 71-й минуте матча Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» произошёл дикий случай. Выбежавший на поле болельщик напал на капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Хотел ударить, но не вышло. А вот немного потолкаться у фаната и Глушакова получилось.

На Глушакова напал фанат. «Спартак» тут же рассыпался
Сразу же после агрессивного забега фаната на поле в сторону капитана красно-белые пропустили ответный гол от «Рапида». А потом и ещё один.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент