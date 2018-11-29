«Инцидент с выбежавшим фанатом не прошёл бесследно, мы пропустили после этого»

Первое поражение «Спартака» при Кононове получилось крайне обидным: команда пропустила второй мяч в самой концовке. Однако главный тренер «Спартака» Олег Кононов убеждён, что на победу сегодня москвичи не наиграли. На послематчевой пресс-конференции он меланхолично признал свою ошибку.

На Глушакова напал фанат. «Спартак» тут же рассыпался Сразу же после агрессивного забега фаната на поле в сторону капитана красно-белые пропустили ответный гол от «Рапида». А потом и ещё один.

— Мы огорчены поражением. Ведя в счете 1:0, мы пропустили 2 мяча. Было много ошибок: при передачах, позиционных, в отборе. Нам бы хотелось, чтобы команда играла выше в атаке и агрессивно проводила игру на половине поля соперника. Также нам не удалось владеть мячом больше соперника. Очень бы хотелось создания голевых моментов, которых было мало. Нас не устраивает, что мы позволили играть сопернику с нами на равных и забить. Ребята это понимают.

— Почему никто в «Спартаке» не может понять, что у Глушакова стоит сейчас отобрать повязку, чтобы не раздражать людей? Он настолько важен, что этого нельзя сделать?

— Есть определённые вещи, которые касаются только команды и клуба. Если команда выбирает капитана, она доверяет ему и хочет, чтобы капитан был связующим звеном между руководством и коллективом. Команда видит его личные качества. Сегодня был такой инцидент с Глушаковым, завтра может быть такой же с любым работником клуба, тренером. Мы так же себя будем вести? Даже если лишить его повязки, будут выбегать, чтобы сказать, что он не нужен.



— Этот эпизод повлиял на ход игры? Может быть, сбил концентрацию?

— Мне понравилась реакция всех футболистов. Была провокация со стороны этого парня. Думаю, это не прошло бесследно, мы пропустили голы после этого инцидента.

Как фанат напал на Глушакова. Детальная раскадровка главного момента дня Как это было.

— Что произошло после перерыва?

— И в первом тайме игра была не такой, какой мне хотелось ее видеть. Не хватало открываний под мяч, точности передач, мы делали ошибки. Да, мы забили быстрый гол. Хотелось бы видеть развитие преимущества не только за счёт атак, но и за счёт ударов, острых передач. В первом тайме мы играли внятно, а во втором – нет, но у меня вопросы и по первой половине матча. После 60-й минуты у нас стали не так активны фланги. Также центральная зона в лице Глушакова и Тимофеева выполняла большую работу и подустала. Я только начинаю работать здесь и узнавать функциональное состояние игроков. Опасения на этот счёт были и есть. По сути, вся игра меня не устроила. Поражение исходит из плохой игры. В первую очередь я хотел бы видеть ее, и через нее – результат. Сегодня не было игры – и не было результата.

— Вас не устроило функциональное состояние игроков?

— Есть определённая разбалансированность. Тимофеев в этом сезоне то играл, то нет, Глушаков точно так же провёл не так много матчей. Центральная зона – основная, если мы играем с давлением и игрой, где мы чаще вступаем в прессинг и контр-прессинг. Если фланги и два центральных нападающих выполняют вместе работу и в отборе, и в атаке, нагрузка распределяется поровну. Сегодня неслучайно я делал замены на флангах, т.к. и Ханни, и Мельгрехо были не так активны. Мы будем разбираться. Может быть, сказалась интенсивность тренировок, требования другие. Сегодня так сложилось: мы пропустили два мяча, а больше я не помню моментов у наших ворот. Т.к. мы играем дома, хочется видеть больше моментов и остроты. У «Спартака» был лишь один момент во втором тайме: Ханни бил, когда игрок гостей выбил мяч. Точных атак у нас не было.



— Как вы планируете выбираться из этой ситуации?

— Хотел бы сказать хорошие слова в адрес «Рапида». Команда играла активно на протяжении 90 минут, не случайно она забила нам в концовке. Мы играем заключительный матч в Испании. Только победа может нам что-то гарантировать, но сегодня мы посмотрим, как сыграет «Рейнджерс».

— Как такое возможно, что восьмая команда Австрии уничтожает восьмую команду России?

— Я бы поспорил насчёт уничтожения, его не было. Это футбол, сейчас любой клуб может обыграть топ-клуб, играющий в еврокубках. Не надо смотреть, с кем играешь, надо ориентироваться на футбол, к которому стремишься. Нам надо с уважением относиться к «Рапиду». Неважно, играешь с «Рапидом» или «Барселоной». Игра сегодня была ничейной, если брать голевые моменты и ход игры. Они были активнее, но моментов не создали. Нам немного нужно опуститься на землю. Не могу сказать, что между нашими чемпионатами пропасть. Нельзя говорить, что кто-то в австрийской лиге намного слабее или сильнее, чем у нас.

— В первом тайме подачи закручивались от ворот, а во втором – к воротам. Есть закономерность?

— Да, мы хотели поменять направление ударов, потому что стандарты не получались. Главное – нацеленная передача. Фернандо постоянно делал эти передачи раньше. За этот период на тренировках мы попробовали несколько игроков, кто-то подавал к воротам, кто-то – от них.



— С чем связаны смещения Самедова?

— Мы делали акцент, что он будет смещаться в середину и либо угрожать воротам, либо делать передачу, освобождая при этом зону фланговому защитнику.



— Может, стоило выпустить Рассказова, чтобы освежить защиту?

— Вся линия защиты сыграла неправильно в моменте со вторым пропущенным. Мы должны были играть в другом ключе: не делать оффсайд, а играть по мячу и сопернику в отборе. Все ребята отработали неправильно в том игровом моменте. Я сторонник выпускать не защитника, а игрока атаки, когда мы ведем. У меня была замена, которую я не сделал, и это моя ошибка. Я должен был переломить игру, выпустив игрока атаки, не скажу, какого. Мне очень нравится, как ребята работают. На тренировках они много и интенсивно трудятся. Возможно, кто-то из игроков — возрастной, кто-то – молодой, но у нас есть фундамент. Физическая готовность неплохая, но футбол, который я хочу видеть, более энергозатратный, чем был раньше. Команда будет играть с мячом только тогда, когда она отбирает его. Может быть, у нас будут такие спады по ходу игры. Сегодня мы не удовлетворены и будем исправлять в следующей игре, до которой два дня. Мы все вместе будем добиваться того, чего хотим: побеждать, играя в футбол.

Болельщики перешли от слов к делу и напали на Глушакова на поле. Видео Без жертв, но это дико.

— Проигрыш отдалил «Спартак» от одной из целей: выхода из группы Лиги Европы. Как поражение скажется на вас и команде?

— Этот проигрыш подстегнет нас на следующую игру. Лига Европы уплывает? Мы ещё посмотрим. Не будем сдаваться. Настроение у нас будет всегда адекватным, чтобы выигрывать игру. Сейчас неприятно, мы все злы на себя. Дальше только работать и верить в то, что мы делаем – и победы будут.