«Краснодар» поберёг Классона, но был беспощаден к «Акхисару»

Пока без Классона

Накануне матча с турецким «Акхисаром» из стана «быков» пришли две приятные для болельщиков клуба новости. Во-первых, «Краснодар» продлил до лета 2021 года контракт с Виктором Классоном. Во-вторых, у наставника команды родился первенец. Шведский полузащитник, кстати, может считаться специалистом по турецким командам. «Краснодар» трижды встречался в рамках еврокубков с командами из Турции, одержав в этих в матчах две победы при одной ничьей. Классон забил в ворота соперников два гола из трёх.

Однако же информация эта практического значения перед отчётным матчем не имела. Несмотря на то, что Виктор принимал участие в предматчевой тренировке, не попал он не только в основной состав, но и в заявку на матч. Полузащитник получил повреждение голеностопа в матче за сборную, и тренерский штаб по рекомендации медиков клуба, поберёг своего лидера. Впереди у команды ещё три важных матча.

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Место Классона на левом фланге атаки занял Вандерсон, а Дмитрий Стоцкий переместился на правую бровку. С первых минут на левом краю появились два Кристиана – Рамирес и Куэва. Именно на левом фланге Мурад Мусаев проводит активную ротацию, в остальном же состав краснодарцев неожиданностей в себе не нёс.



Источником неожиданностей перед матчем стала небесная канцелярия, в которой выписали Краснодару совершенно неожиданную в конце ноября зиму. Неделя началась непрекращающимися дождями, а за сутки до матча повалил снег и ударил вполне ощутимый мороз.

Антирекорд сезона

Забегая вперёд, это не повлияло на состояние газона, внутри чаши стадиона «Краснодар» существует система климат-контроля, благодаря которой и болельщики чувствуют себя более комфортно. Тем не менее, значительная часть краснодарцев предпочла экстремальному путешествию на стадион тёплые квартиры. В итоге, до стадиона добрались лишь 11008 болелтьщиков. Для «Краснодара» это антирекорд. Так мало болельщиков на 34-тысячнике ещё не было.

Стартовый отрезок матча получился копией игры в Турции. «Быки» основательно расположились на половине поля «Акхисара» и на исходе шестой минуты Вандерсон имел реальный шанс счёт открыть, но с его мощным ударом справился Милан Лукач. В стройную картину порой не укладывался Рамирес. В одном эпизоде он не понял замысла Спаича, и мячом овладел нападающий турецкой команды, в другом замешкался с первым пасом, и вместо острой контратаки хозяева едва не получили обрез.

«Акхисар» оказался не так прост

Грамотно погасив стартовый порыв краснодарцев, гости принялись прощупывать оборону соперника. Стоило Рамиресу успокоиться и закрыть на засов свою бровку, как турки переместились на левый фланг атаки. И острота начала возникать уже у ворот Матвея Сафонова. Но будь расторопнее в принятии решения Вандерсон, когда «быки» имели численное преимущество в контратаке, уже к 22-й минуте счёт был бы 1:0 в их пользу.



И это вполне вытекало бы из логики игры, но… Спустя 3 минуты, после очередной атаки по левому флангу, турки заработали право на угловой. Мартынович со Спаичем не разобрались перед воротами и Сержиньо отправил мяч в сетку. Было бы совсем грустно, если бы спустя пару минут ошибкой Спаича воспользовался Маню, выходивший практически один на один с вратарём, но не сумел ганец из Нидерландов грамотно распорядиться мячом.

Горчичник вместо пенальти

Не лишним будет отметить, что эпизод, в котором Маню не сумел удвоить счёт, возник сразу после того, как Газинского буквально скосили грубым ударом сзади по ногам в метре от линии штрафной площади «Акхисара». Судейский свисток промолчал, хотя за аналогичные действия в центре поля несколькими минутами ранее жёлтую карточку получил Стоцкий. За сим атакующий порыв гостей иссяк. Сказалась травма Маню, который здорово цеплялся за мяч в центре поля и с двумя защитниками на плечах умудрялся дотаскивать его до штрафной.

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Джихад Арслан потребовал от своих подопечных встречать соперника на своей половине поля. Получив оперативный простор и возможность комбинировать перед штрафной площадью соперника, хозяева оказались в привычной стихии. Защитники гостей не успевали ни за движением мяча, ни за перемещениями «быков». Ари опередил Вршаевича и был готов отправить мяч в сетку, но босниец сбил россиянина с ног. Решение арбитра было удивительным и парадоксальным – жёлтая карточка Ари за опасную игру. Существовала бы в Лиге Европы система VAR, бил бы «Краснодар» пенальти.

Двойной нокдаун

Дальше-больше. Дмитрий Стоцкий с десяти метров исполнил идеальную бисеклету, после которой мяч угодил в штангу и прокатился по линии ворот, пощекотав нервы болельщикам. Под занавес тайма Сиссоко завалил Ари в трёх метрах от штрафной. Свисток судьи прозвучал, но Куэва со штрафного пробил аккурат в руки голкиперу.

Дебют второго тайма стал логическим продолжением концовки первого. Уже во второй атаке «Краснодар» счёт сравнял. Вандерсон вовремя среагировал на рывок Петрова в штрафную, а Сергей выложил мяч прямо на голову Газинскому – Юрий вколотил его под перекладину. не успели турки опомниться, как в их воротах оказался второй мяч. На линии штрафной площади Ари одним касанием убрал двух оппонентов, а вторым элегантно перебросил вратаря – 2:1.



На подопечных Арслана эти голы подействовали как два нокдауна. Мяч у них держаться перестал, а хозяева почувствовали уверенность. К исходу 70-й минуты тренерский штаб «Краснодара» полностью сменил атакующую линию, выпустив Сулейманова, Игнатьева и Перейру. Причём Иван и Шапи действовали на острие, а Маурисио на позиции распасовщика. Очевидных моментов увеличить преимущество в счёте хозяева не создали, но и в обороне отработали без ошибок.

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