Сольбаккен готовился к «Зениту» Луческу. А проиграл «Зениту» Семака!

Семак сохраняет схему

«Зенит» в матче с «Копенгагеном» устраивала не только победа, но и нулевая ничья. В таком случае петербургская команда досрочно обеспечивала себе путёвку в плей-офф Лиги Европы. Правда, задачу Сергея Семака не в первый раз в этом сезоне усложняла кадровая ситуация. Лидер РПЛ остался сразу без семи игроков, если не считать Кристиана Нобоа и Александра Кокорина. Второй матч подряд дисквалификацию отбывал Луиш Нету. Не заявлен на Лигу Европы Евгений Чернов. Восстанавливаются и набирают форму после травм Юрий Лодыгин, Игорь Смольников, Юрий Жирков и Олег Шатов. В этот список можно было добавить Эммануэля Мамману, который хоть и попал в заявку, вышел бы на поле только в экстренных обстоятельствах.

Любопытно, что Семак сохранил схему с тремя центральными защитниками, хотя «Копенгаген» в отличие от «Ростова» играет по традиционной схеме 4-4-2. Далер Кузяев и Роберт Мак опять закрывали фланги, однако они поменялись местами.

Стандарты «Зенита» не работают

Команды долго просыпались и тяжело входили в игру – с самого начала темп был, мягко говоря, не очень высоким. В первом тайме некоторые болельщики сине-бело-голубых даже посвистывали после ошибок игроков в передачах. Впрочем, «Зениту» не имело смысла взрываться – хозяев такой ход матча в общем-то устраивал. Лидер РПЛ в основном делал ставки на длинные передачи на своих нападающих Артёма Дзюбу и Себастьяна Дриусси. При этом герой встречи с «Ростовом» потерялся на поле: как пошутил кто-то из коллег, аргентинец полуоткрывался в полуфлангах. Лишь перед самым перерывом Дриусси получил шанс после заброса от Михи Мевли и скидки в исполнении Александра Ерохина, но загубил момент. В основном петербуржцы создавали напряжение у ворот Стефана Андерсена за счёт стандартов, подав за первые 20 минут пять угловых. Результат: четыре удара – ноль в створ. В чемпионате России стандарты «Зенита» опасны, а вот против «Копенгагена» они не работали.

К чему готовился Сольбаккен

Главный тренер гостей Столе Сольбаккен предположил перед матчем, что соперник будет много владеть мячом. Судя по его словам, в последний раз он видел «Зенит» ещё при Мирче Луческу. Команде Семака, как мы знаем, мяч требуется не всегда. К перерыву «Копенгаген» выигрывал по владению – 55% на 45%, тем не менее ни разу не пробил в створ ворот Андрея Лунёва. У гостей был всего один неточный удар. Трио центральных защитников «Зенита» блокировало проникающие передачи на экс-нападающего «Локомотива» Даме Н’Дойе, а Мак с Кузяевым сторожили фланги. Далер опускался пониже, следил за смещениями нестандартного левши Роберта Скова с правого края в центр. Кстати, после пяти минут игры они неожиданно поменялись бровками, но быстро выяснилось, что это просто случайная перестановка из-за стандарта.

Аршавин: самый сильный по потенциалу — Головин. Второй, увы, сидит в СИЗО Аршавин поговорил с детьми. А потом и с журналистами.

Победный гол Мака

Во втором тайме «Зенит» забил первым же ударом в створ! Кто-то скажет, что футбол у Семака рациональный до головной боли, однако любого тренера оценивают сначала по эффективности работы, а уже потом по эффектности игры его команды. Разве что где-нибудь в «Барселоне» или «Реале» легко лишиться поста, если не зажигаешь в каждом матче. Правда, голевая комбинация сине-бело-голубых получилась красивой. Ерохин здорово развернул атаку, а Кузяев сделал хорошую передачу на Мака, чей удар подкорректировал рикошет от Андреаса Бьелланда. На трибунах стало веселее – более 45 тысяч зрителей устроили перекличку.



При счёте 1:0 зенитовцы откровенно играли на удержание. До 85-й минуте «Копенгаген» ничего не мог сделать с обороной хозяев, атаковал (при владении 68% на 32%) без опасных ударов в створ ворот Лунёва, но концовка получилась горячей. Самый опасный момент датчане создали, когда Эрнани поздно вернулся в оборону, не закрыв свою зону. Семак тут же заменил бразильца. Кстати, до этого появился на поле и Клаудио Маркизио. Значит, итальянец на самом деле готов выходить на замены, по крайней мере, на 20 минут.

«Зенит» победил и вышел в плей-офф. Более того, поражение «Славии» в Бордо сделало петербуржцев победителями группы. Пока всё идёт по плану Семака.

