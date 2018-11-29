«Ко мне тут хорошо относятся, принесли газеты и поесть. Утром суд»

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов во время матча Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» выбежал на поле и попытался напасть да Дениса Глушакова. Сам фанат отрицает, что хотел причинить вред футболисту, и говорит, что действовал в рамках акции болельщиков.
— Как удалось прорваться на поле? — вопрос Голунову, который в этот момент находился в отделении полиции.
— Стюарды зевали ртом, в носу ковырялись. Никаких проблем, спокойно получилось.
— Каков был посыл вашего забега?
— Хотел, чтобы Глушакову стало ещё более понятно, что в «Спартаке» его не хотят видеть. Он слил Массимо, а ведь именно Каррера привёл нас к чемпионству. У Глушакова сейчас не очень хорошо всё в жизни, чёрная полоса. На его месте я бы взял сейчас отпуск, а не боролся за капитанскую повязку и прочие вещи. У него с женой не ладится и прочие, прочие вещи.
— Вы планировали его ударить?
— Нет, я бежал к нему без агрессии. Просто хотел сказать, что ему не место в «Спартаке». А он в ответ меня ударил в грудь.
— Сильно?
— Ну раз с вами разговариваю, значит не очень.
— Что-то в ответ вам сказал?
— Я не разобрал. Команда, когда подбежала, начала говорить: «Спокойно, спокойно, тихо». Всё было без агрессии.
— Сейчас вы в отделении?
— Да. По административному правонарушению. Ко мне тут хорошо относятся. Принесли газеты, покушать. Завтра с утра суд. Здесь хорошо и тепло.
— Жёсткого наказания ждать не стоит?
— Пока всё хорошо. Камера тёплая, есть что почитать на вечер, горячий чай. Удастся хорошо поспать.
— То есть это всё сделано из-за акции #СпартакБезГлушакова?
— Да.
— Вы были против отставки Карреры? Как отреагировали на Кононова?
— На Кононова никак, я не знал, что будет он. Что касается отставки Карреры, то был против, конечно. Повторюсь, этот человек привёл нас к чемпионству.