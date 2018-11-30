Россия оторвалась от Португалии. А Франция от России

Португалия (+0,800 балла)

Два из трёх оставшихся в еврокубках клубов выиграли свои матчи. «Порту» обыграл «Шальке-04», а «Спортинг» разгромил «Карабах» (6:1). Единственный неудачник недели — «Бенфика» — проиграл «Баварии» и окончательно простился с шансами на плей-офф ЛЧ. Там португальцев будет представлять «Порту», который выиграл группу, где выступал «Локомотив».

Россия немного увеличила отрыв от Португалии в рейтинге ассоциаций УЕФА

Россия (+1,000 балла)

Три победы и два поражения — в целом не самый плохой показатель в этой кампании. Из глобальных плюсов — «Зенит» гарантировал выход из группы с первого места, а «Локо» всё же зацепился за шансы на Лигу Европы. Из разочарований — «Спартак» и ЦСКА, которые сильно уменьшили свои шансы сыграть в Европе весной. Занятно, что «Краснодар», несмотря на 4 победы в 5 матчах, чисто теоретически может закончить третьим и вылететь.

На Глушакова напал фанат. «Спартак» тут же рассыпался Сразу же после агрессивного забега фаната на поле в сторону капитана красно-белые пропустили ответный гол от «Рапида». А потом и ещё один.

Франция (+1,166 баллов)

Увы, пятёрка лучших от России всё дальше. В главном матче недели «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль», а «Ренн» и «Бордо» ожидаемо выиграли в матчах с не самыми сильными соперниками («Яблонец» и «Славия»). «Лион» сыграл вничью с «Ман Сити» и, похоже, всерьёз намерен составить компанию парижанам в плей-офф. Зато «Марсель» в пух и прах провалил Лигу Европы и одним из первых простился с шансами на выход из группы.

Раньше «ПСЖ» только тратил как топ-клуб. А теперь и играет как топ-клуб Страх больших матчей позади.

Другие

Испанцы продолжают доминировать: на них уже и смотреть бессмысленно. Основная рубка идёт за второе место между Англией и Италией, и британцы пока идут с уверенным отрывом. Отличный результат в этом сезоне показывает Германия (второй после Испании), но шансы на место в тройке пока рубят результаты прошлых сезонов.

Посмотреть таблицу коэффициентов полностью можно здесь.