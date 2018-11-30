Как «Краснодар» перевернул ход матча с турками. Объясняем в деталях

В еврокубковой группе «Краснодара» уникальная ситуация: 12 очков за тур до конца группового этапа всё ещё не дают команде Мусаева гарантированное место в плей-офф Лиги Европы. Более того, как минимум на бумаге «быки» выглядят наименее вероятным кандидатом на выход из группы – в последнем туре «Краснодару» играть с набравшей ход «Севильей», лидером Примеры этого сезона. В Испании «быкам» будет очень трудно, но радует то, что, несмотря на слишком трудовую победу «Краснодара» над аутсайдером группы «Акхисаром», Мусаев показал, что умеет играть от соперника.

Ари в роли «десятки» — очень круто

Главная головная боль Мусаева перед матчем с «Акхисаром» касалась левого фланга атаки. Уже второй матч «Краснодар» был вынужден провести без одного из своих лидеров, Виктора Классона, получившего небольшую травму. Мусаев решил заменить его самым универсальным игроком своей команды Дмитрием Стоцким. Получилось не очень эффективно. Дмитрий хорошо отрабатывал сзади и помогал Рамиресу, но в атаке запомнился лишь красивым ударом через себя. Его команда преимущественно атаковала через правый фланг Вандерсона.

«Краснодар» поберёг Классона, но был беспощаден к «Акхисару» До плей-офф Лиги Европы остался один шаг. Виктор поможет его сделать.

Во втором тайме главный тренер «Краснодара» частично решил проблему выходом на поле Игнатьева, смещением Куэвы на левый край поля и подключениями Ари в левый полуфланг из глубины поля. Мы уже отмечали игру бразильца в сборной пятнадцатого тура РПЛ и сейчас повторяем: на более свободной позиции Ари даже полезнее для атакующего потенциала «Краснодара», чем в роли «девятки». Если поделить всю игру на четыре фазы (позиционные атака, оборона и две переходные), Ари принимал активное участие в трёх из них: был активнее партнёров в подыгрыше в позиционных атаках, вступал в контрпрессинг при потере мяча (именно с перехвата мяча Ари началась вторая голевая атака «быков»), а во втором тайме даже помогал команде в билд-апе, когда у центральных защитников «Краснодара» не было вариантов для продвижения мяча вперёд.

Ещё в первом тайме, не очень удачно сложившемся для «Краснодара», бразилец стал самым частым адресатом передач Каборе в зону перед штрафной.Основная задача Ари в таких эпизодах – сделать рывок на свободное пространство между линиями, увести за собой центрального защитника соперника, отыграться с кем-то из вингеров и открыться уже в чужой штрафной. Благодаря классному первому пасу Каборе, резкости Ари и его правильному пониманию свободного пространства «Краснодар» значительно ускорял свои позиционные атаки. Оба гола «быков» были забиты после быстрого перехода средней зоны — именно такие атаки несут наибольшую опасность чужим воротам, а не ставшие фишкой команды короткие перепасовки в зоне перед штрафной. Эволюцией Ари Мусаев показывает, что он это понимает и постепенно меняет свою команду.

Ложные открывания Куэвы

Ещё одним игроком, повлиявшим на результат встречи с «Акхисаром», стал Кристиан Куэва. Меньше перуанца мяча коснулся только Ари, но за счёт движения без мяча Куэва облегчал для своей команды сразу две задачи. Во-первых, за счёт ложных открываний в глубину полузащитник «Краснодара» создавал численное большинство во второй линии билд-апа команды и освобождал от опеки Каборе, главного плеймейкера своей команды.

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Ещё одна функция Куэвы касалась уже атаки. Благодаря смещениям Куэвы в глубину и высокой позиции Газинского формировался треугольник центральных полузащитников вершиной вниз, и при выходе из под-прессинга у Каборе появлялись сразу три варианта для первой передачи: Ари и Газинский с Куэвой в полуфлангах. К тому же низкой позицией полузащитник «Краснодара» частично отвлекал соперника от Газинского или Каборе.

В матче с турками «Краснодар» чаще обычного применял акцентированные вертикальные забросы или передачи в полуфланги из глубины поля – ещё один комплимент гибкости Мусаева, отказавшегося от медленных позиционных атак. В подобных ситуациях Куэва ложными открываниями вытягивал ближе к средней зоне своего игрока, а в его зону врывались Вандерсон или Ари.

Выход из под-прессинга «Акхисара»

Главный тренер «Краснодара» был готов к тому, что турецкая команда будет прежде всего прессинговать Каборе, и в позиционных атаках поднял Газинского выше. В динамике позиционная оборона турок давала сбои. Это помогало Юрию, отклеившись от опеки смещениями в глубину, выходить на свободное пространство и либо искать Куэву между линиями, либо отдавать длинную передачу под забегание Вандерсона.

Если структура позиционной обороны «Акхисара» не нарушалась и Каборе оставался закрытым, «Краснодар» перегружал один из полуфлангов и после нескольких отыгрышей с Газинским центральные защитники команды отправляли мяч в противоположный фланг – как правило, зона никем не занималась, и именно туда смещался Куэва. Для позиции «десятки», которую перуанец занимал весь первый тайм, он покрывал очень большую площадь активными действиями.

Для такой плотной опеки Каборе вообще провёл отличный матч и грамотно пользовался давлением. Опорник часто подключал к позиционным атакам Спаича, выводя того на свободное пространство. За счёт быстрой доводки мяча до фланга Каборе на секунду освобождался от опеки – этого было достаточно, чтобы перевести мяч на набиравшего ход центрального защитника. Так началась первая голевая атака «Краснодара», продолжилась быстрым переводом мяча на фланг и завершилась таким же выводом Петрова на свободное пространство. Если «Севилье» будут предложены подобные скорости, шансы «Краснодара» на еврокубковую весну вполне реальны.

В материале использованы данные Instat