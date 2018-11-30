Плевать на Лигу наций! Черчесов — в списке лучших тренеров года

IFFHS опубликовала список лучших тренеров сборных по итогам года. Рейтинг был составлен на основании мнений специалистов из 90 стран. Несмотря на не самый удачный сезон в Лиге наций, наш тренер оказался в топ-5.

Черчесов – в топ-4 лучших тренеров сборных в 2018 году по версии IFFHS

5-е место — Гарет Саутгейт (18 очков)

Подобно Черчесову вернул своей стране веру в сборную, которую сильно недолюбливали. Заодно — запустил тренд на жилеты среди английских болельщиков. Саутгейт впервые с 1990 года вытащил англичан в полуфинал ЧМ, в котором проиграл хорватам. Месть настала в Лиге наций: Англия вырвала победу и отправила Далича с его парнями в лигу B.

Почти как Черчесов. Он вернул стране веру в родной футбол Гарет Саутгейт — красавчик. Болеть за сборную в Англии теперь не позорно.

4-е место — Станислав Черчесов (26)

По понятным причинам его отставки перед ЧМ требовали очень многие. Станислав Саламович не сломался и просто продолжил делать то, что считает правильным. После триумфа на ЧМ-2018 не словил звездняк и не припомнил скептикам критику. И даже наконец-то обзавёлся самоиронией. В Лиге наций едва не вышел с Россией в сильнейшую лигу — помешали травмы.

3-е место — Роберто Мартинес (84)

У тройки лучших — огромный отрыв от остальных. Да и между собой тоже. Третьими стали бельгийцы, которые дважды обыграли англичан на мундиале. Вторая победа принесла им бронзу ЧМ. В Лиге наций Бельгия расстроила: разгромно проиграла Швейцарии и уступила место в финальном этапе.

2-е место — Златко Далич (198)

Тренер той самой сборной, которая заставила Дзюбу рыдать. Далич и его команда — сенсация номер один в мировом футболе: такого выступления не ожидал никто. И пусть вас не смущает последнее место в Лиге наций: ситуация была такая, что эту группу хорваты могли выигрывать. Но, поведя в счёте, пропустили два гола и отправились в лигу B — к России.

Олдскульная победа Англии. Хорватов жаль, но всё по делу Когда целый тайм доминируешь, а потом забиваешь после аута и отскока.

1-е место — Дидье Дешам (304)

Вряд ли тут могут быть вопросы: тренер-победитель почти всегда берёт титул лучшего. Вместе другими примерами из этого списка победа Дешама наводит на мысль, что Лига наций пока не воспринимается как самодостаточный турнир. Вылет Хорватии или второе место Франции никто не рассматривает всерьёз. Интересно, изменится ли что-нибудь в этом смысле через пару лет. А пока — Дешам лучший.