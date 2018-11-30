Вопрос дня. Забег болельщика – позиция или идиотизм?

Матч «Спартака» с венским «Рапидом» запомнился не только обидными пропущенными мячами, но и прорвавшимся на поле фанатом Мирославом Голуновым. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым он заявил следующее:«Я хотел, чтобы Глушакову стало ещё более понятно, что в «Спартаке» его не хотят видеть. Он слил Массимо, а ведь именно Каррера привёл нас к чемпионству». Что думают о его поступке в мире футбола?

Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака»:

— Это просто дурацкий поступок, хулиганство высшей категории. Мне непонятно отношение болельщиков к Глушакову. Человек играет в команде, является капитаном команды, ему доверяет тренер. Оставьте его в покое! Я не считаю таких людей болельщиками, это дебилы. Человек может высказывать своё острое мнение, когда у него есть факты. Болельщики не представляют фактов, их нет. Я категорически против такой акции, это надо заканчивать.

Олег Семёнов, известный болельщик «Спартака», руководитель организации «Стадион – наш общий дом»:

— Это его осознанный выбор. Выбежавший болельщик совершил проступок, за который полагается наказание в соответствии с КоАП РФ.

«Ко мне тут хорошо относятся, принесли газеты и поесть. Утром суд» Напавший на Глушакова фанат рассказал, зачем он это сделал.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Как может быть допустимым такое поведение?! Бывают эмоциональные болельщики, невоспитанные, а это просто быдло. Одно дело, когда они вываливают грязь в интернете, а другое дело — выбегать на поле и пытаться ударить капитана команды. Глушакова поддержали все игроки, в его пользу высказывается главный тренер. При этом мнение болельщиков строится на каких-то выдуманных вещах. Спартаковские болельщики, которые орут про Глушакова, напоминают мне Украину. Неважно, что произошло, главное — зациклиться и орать без причины. Они же даже не знают фактов и сути. Орут для того, чтобы поорать.

Сергей Белоголовцев, шоумен и болельщик «Спартака»:

— Этот инцидент — отвратительная история, которую опять устроили эти недоумки, называющие себя болельщиками. Все их выходки – петарды, беспорядки — работают против клуба, несут ему ущерб. Это настолько очевидно, что не понимать этого может только идиот.Они могли бы думать, что решают что-либо, если бы «Спартак» был клубом, владельцами которого являются болельщики, если бы они что-то делали реальное, а не просто матерились на трибунах. Это просто вредительство, мерзость и саботаж.

Сергей Шавло, бывший игрок «Спартака» и «Рапида»:

— Такое поведение болельщика недопустимо по двум причинам. Во-первых, это штраф для клуба. Во-вторых, такого отношения болельщиков к своему клубу и капитану просто не должно быть. Болельщики должны сплотиться вокруг команды, когда ей тяжело. Когда хорошо, все радуются и веселятся, а вот в тяжёлой ситуации проявляется истинная сущность болельщиков. Команде нужна помощь, а они акции запускают. Это не красит их, надо уже успокоиться и дать команде работать. Ребята должны чувствовать поддержку, а не обструкции.

Денис Мацуев, пианист и болельщик «Спартака»:

— Если такой поступок по закону недопустим, это хулиганство. Но как же мне надоело говорить не о футболе! С упоением вспоминаю времена, когда я начал болеть за клуб: я приехал в Москву из Иркутска, мы собирались за три часа до матча и говорили об игре: перипетиях, комбинациях, сути и эстетике спартаковского футбола. Сейчас, увы, вопросы не касаются футбола.

«Инцидент с выбежавшим фанатом не прошёл бесследно, мы пропустили после этого» После матча с «Рапидом» Кононов допустил, что «Спартак» проиграл из-за его ошибки, и осудил поведение напавшего на Глушакова болельщика.

Мнения читателей

Kilfoot87:

— Это не фанаты «Спартака», а самые настоящие вредители. Это насколько нужно быть отбитым, чтобы в сложном для клуба матче выскочить на поле и начать выяснять отношения с Глушаковым? Можно как угодно самовыражаться, но только не во время важного для клуба матча. Много читал от фанов нашего клуба, что «Спартак» — это они. Так вот могу сказать, что если это и есть лицо «Спартака», то мне стыдно болеть за этот клуб.

sashka1993:

— Я за этого бородатого чувака в данной ситуации. Почему в ЦСКА, допустим, нет такого, что у руководства с фанатами жёсткие тёрки? Причём уже много лет! «Локо» только после ухода Смородины перестало лихорадить, сейчас между активом фанатов и руководством взаимопонимание. А«Спартак» уже много лет — поле битвы между руководством и фанатами. Поводы разные, но раздрай постоянный.

Griezmannismo:

— Молодец, МУЖИК, ГЕРОЙ. После таких случаев возрождается надежда на ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО.

Esp:

— Идиотизм. Сколько же тупых людей! Человек сделал для чемпионства значительно больше, чем Каррера, после изменений внутри которым и начались проблемы. Любой здравомыслящий человек поймет, что не просто так вдруг обстановка испортилась, а ведь все знают, как самовлюбленный и бесчеловечный порой итальянец увольнял и убирал. А Денис как капитан и просто человек всегда помогал людям рядом, это подтвердят все сотрудники и его партнеры по команде. Из-за кучки тупиц повелись остальные зомби. Человек просто платит за свою небезразличность к команде. И надо понимать, что везде бывают недовольства и тренером, и футболистом внутри коллективов, а тут раздули.

На Глушакова напал фанат. «Спартак» тут же рассыпался Сразу же после агрессивного забега фаната на поле в сторону капитана красно-белые пропустили ответный гол от «Рапида». А потом и ещё один.

Наше мнение

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:

– Идиотизм – это борьба РФС и РПЛ за место проведения матча в Красноярске. А забег фаната – просто глупость. В каком-то смысле ещё богохульство, потому что поле – святое место для футбола. У фанатов нет проблем с тем, чтобы обозначить свою позицию. Вполне хватает скандирований, баннеров и заявлений, чтобы выражать отношение к футболисту.

Между тем

Бывший теннисист и известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что перевёл деньги Мирославу Голунову. В своём «твиттере» он выложил скриншот, подтверждающий отправку 10 тыс. рублей Голунову. Также бывший теннисист призвал своего друга волейболиста клуба «Зенит-Казань» Алексея Спиридонова поддержать начинание. Ранее Кафельников неоднократно критиковал Глушакова и обращался со словами поддержки к бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.