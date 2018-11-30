Протест и драки фанатов «Спартака». Это не Pussy Riot

Глушаков на дне, но что тогда с футбольным акционизмом?

Болельщики «Спартака» провели новую акцию против руководства клуба и капитана Дениса Глушакова. На матч Лиги Европы с венским «Рапидом» ультрас пронесли баннер размером 3х1 метра с надписью «Омерзительные восьмерки», подняли над собой листки в треть формата А4 с хештегом#спартакбезглушакова, а при счёте 1:0 во втором тайме усилиями одного героя прорвались на поле, чтобы посоветовать игроку уйти в отпуск.

Фанат «Спартака», напавший на Глушакова: я бы на его месте взял сейчас отпуск

И так совпало, что поражённая протестом команда тут же пропустила два мяча и проиграла, а фанаты «Спартака» после матча били друг друга.

Такого российский футбол давно не видел.

Это видео можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».

Прорыв на поле

Хотя что-то похожее случилось во время финального матча чемпионата мира, когда символ отечественного акциниозма Пётр Верзилов устроил для нового состава группы Pussy Riot перформанс «Милиционер вступает в игру».

Pussy Riot в финале. Кто и зачем выбегал на поле Футбольное поле как место для акции протеста и шутки.

И если Хамовническому суду сама идея не очень понравилась (15 суток ареста для всех), то исполнено злодейство было со вкусом. Режиссура, сценарий, костюмы, женские и мужские роли – всё устроилось так ярко и расчетливо, что хоть выступление и просвистело по миру, поразив нужные цели, но не задело ни чемпионат, ни имидж России.

Стюардов и полицию, проворонивших акцию, сложно было винить — их обманули с доброй иронией к системе. В общем-то, это был даже полезный для России эксперимент, раз форма, только что купленная в магазине и надетая в туалете, действительно открывала любые двери и давала время поучаствовать в главном событии современной истории страны при невмешательстве тысяч сотрудников. Пока подлог был замечен, Pussy Riot уже трогали Поля Погба – недвижимость стоимостью в $ 120 млн.

После такого, безобидного лишь по воле актёров, перформанса, точно последовали серьёзные и многослойные выводы.

Забег фаната «Спартака» на фоне акционизма Pussy Riot скорее комичен, что парадоксально указывает на чёткое поражение системы. Представьте: территория протеста, накалённая обстановка и категоричные требования «Фратрии» к капитану твоей команды, уже смешивающиеся с угрозами взбудораженных обывателей.

Карусель Глушакова. Заявление «Фратрии» — ужас для «Спартака» Старостин вряд ли хотел бы всё это видеть.

И в этих опасных условиях для достижения объекта ненависти даже не принадлежащему ни к каким объединениям хулигану не приходится ни маскироваться, ни обманывать полицию, ни призывать физически сильных помощников. Достаточно просто прийти на стадион в резиновых сапогах, перелезть через ограду и, насколько позволяет обувь с пуховиком, перебежать с одной стороны поля на другую, остановившись перед Глушаковым. Так у незамеченного человека с очень яркой внешностью появляется достаточно времени, чтобы на месте закончить карьеру футболиста не только в «Спартаке», а вообще.

И клубу невероятно везёт, что акционист впадает в ступор перед лицом врага и скомканно формулирует идею выступления лишь из тюремной камеры: «Я хотел посоветовать ему уйти в отпуск из «Спартака»… Глушаков слил тренера… он меня вообще первый ударил». Так становится понятно, что забег был спонтанным и эмоциональным, но в смысловом значении абсолютно безыдейным и поэтому разрушительным.

«Ко мне тут хорошо относятся, принесли газеты и поесть. Утром суд» Напавший на Глушакова фанат рассказал, зачем он это сделал.

Если вывести достижение акции, то «Спартак» проиграл важный матч, игроки ещё крепче вступились за Глушакова, а сам фанат попал не на только на запрет посещения домашнего стадиона и огромный штраф (у клуба есть право перенести санкции УЕФА на конкретного нарушителя), но и выложил ещё один козырь для введения fan ID, способный закрыть всю фан-сцену России.

Чемпионат мира вкупе с недавними задержаниями болельщиков за проходную драку показал, что пойти по английскому пути будет довольно просто.

Вопрос дня. Забег болельщика – позиция или идиотизм? Эксперты и читатели «Чемпионата» комментируют самый яркий эпизод вчерашнего матча «Спартака».

Протест-2018

Другой вопрос, во что и без чужой помощи эволюционировали российский фанатизм и футбольный акционизм? Для примера возьмём тот же «Спартак».

В последние годы при скандальных обстоятельствах несколько раз менялись заводящие на трибунах.



Среди фанатов сразу несколько группировок вели постоянную борьбу за власть, предусматривающую выгоду не только при поддержке команды, но и в коммерческой деятельности.

К 2018 году во время важнейшей акции для утверждения своей позиции ультрас появились на трибуне с вырезанными бумажки размером со шпаргалку и нечитаемой надписью #спартакбезглушакова. И создатель «Фратрии», позже отстранённый от движения Иван Катанаев, наглядно сравнил нынешний протест с тем, что был в 2008-м.

В нынешних условиях всё меньше доверия остаётся между фанатской верхушкой и даже теми болельщиками, что берут билеты на соседние трибуны за воротами. И если в матче с «Рейнджерс» Глушакова освистывала треть стадиона, а с «Крыльями» — примерно шестая его часть, то на игре с «Рапидом» «Фратрия» уже слышала свист в свой адрес. Учитывая динамику, в случае пары новых побед отторжение навязываемого протеста могло бы стать громогласным.

И дело здесь не только в том, что акции с листочками в руках означают ослабление позиций. И не в том, что у ультрас «Спартака» в последнее время всё не так хорошо со звуковой и визуальной поддержкой. Куда больше вопросов вызывает таинственность.

Как обычный фанат, хоть немного не поддающийся инстинкту толпы, может отдавать себя организации, полтора месяца не способной объяснить, за что нужно оскорблять капитана команды?

Как можно доверять словам, если каждый из пунктов обвинения Глушакова в заявлении опровергается как нынешними, так и бывшими игроками и сотрудниками клуба?

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И как относиться к тому, что на сторону предателя встают игроки, тренер, руководство, большинство журналистов, известные болельщики и ветераны? Получается, что все они – от Романцева до Кононова, от Назарова до Ефремова и от Промеса до Ловчева – в отличие от движения, поющего про иуду и вырезающего листочки с хештегами, не настоящие спартаковцы?

На все эти вопросы думающему человеку очень сложно ответить.

Война за Глушакова

А ведь ходит легенда, что у «Фратрии» есть и реальные доказательства некой вины Глушакова. Но почему в таком случае они до сих пор не опубликованы?

Логичен и вопрос, почему аж год скрывалась прошедшая чуть ли не по всем рукам переписка жены Глушакова, а слили её в один день с выступлением команды в поддержку капитана?

Слита переписка жены Глушакова. Болельщики «Спартака», берегитесь Это продолжение грязной войны.

Да и непонятно, почему разные журналисты в течение полутора лет писали о реальных скандалах в клубе, а фанаты так и не устроили шорох на базе и не встретились с Каррерой, руководством и командой?

Похоже, не горят фанаты желанием и лично предъявить претензии капитану команды или выслушать его объяснения. Не выходят они на контакт и с прессой.

И пока «Фратрия» ведёт свою необъяснимую игру, вокруг образуется информационный голод, который для давно озлобленной публики заканчивается бешенством. Сразу после матча с «Рапидом» один из грузных краснолицых фанатов перегнулся с первого ряда в сторону Кононова и больше минуты орал.

— Ты пёс, а не Бесков! Белорусский нищеброд!..

— Ну я белорус – и что? – вмешался я.

Но у этого человека были хотя бы видны имперские амбиции. Другой, который обращался не к целой стране, а конкретно к капитану команды, оказался не так смел.

— Глушак, ты – мразь! – парень в жёлтой куртке оперировал и другими известными эпитетами. – Иди сюда!

— Нет, это ты иди сюда! – ответили с другой стороны, а жёлтый, услышав это, резко замолчал, отвернулся и пошёл к выходу. Но не успел.

Похожие стычки были и за стадионом, и это лишь первый этап спартаковской междоусобицы.

Комично в этой ситуации выглядит и сам Глушаков.

Когда он пытается собрать команду и идёт к трибунам, чтобы от штрафной благодарить оскорбляющих его фанатов, – это трусливая поза. Смелый жест – поход прямо к рубке заводящего и если не ответы на прямые вопросы, то хотя бы начало диалога.

Когда он продолжает надевать повязку – это священная борьба за личную справедливость, а не самопожертвование ради команды.

Когда он столько времени молчит – это знак, что ему есть что скрывать.

Глушаков сейчас действительно на дне, но при воспоминании о листочках, резиновых сапогах, сливе женских переписок, непроверенных заявлений и таинственном молчании появляется ощущение, что футбольный акционизм в России (и далеко не только в «Спартаке») в 2018 году примерно на том же уровне.

Верзилов с девочками из Pussy Riot неискусный, толстый и ранящий всех без разбора протест точно бы не оценили.