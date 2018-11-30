В каком порядке Сергей Петров! Футбол «Краснодара» хорошо раскрывает его

Сергей Петров — совершенно точно самый незвёздный игрок «Краснодара». Долгие годы он соглашается на всё, что предлагает ему клуб — латать возникающие в составе дыры на любых позициях при одном тренере, закрывать расстрельную с футболом «быков» позицию крайнего защитника при другом. Примета была обычно такой: если Петров заметен на поле, значит у «Краснодара» проблемы. Срабатывало это и в отдельных матчах, и на отрезках, когда команда испытывала проблемы роста — соперники учились подстраиваться под неё.

Теперь же Петров заметен в тот период, когда у «Краснодара» всё хорошо — и происходит это благодаря самому игроку. Возможно, у него нет таланта, сравнимого хотя бы с играющим на противоположном фланге Рамиресом, но Петров добирает своё всеразрушающей работоспособностью. Футбол «быков» при Мураде Мусаеве стал интенсивнее, и крайний защитник должен уметь пользоваться тем, какую плотность в атаке создаёт центральная ось «Краснодара». Благодаря работоспособности Петров успевает и помочь впереди (три голевых передачи в последних матчах), и отработать в прессинге и обороне (лучший в карьере показатель по количеству выигранных оборонительных единоборств — 67%).



При этом, выйдя на свой персональный максимум, Петров остаётся очень командным игроком. Частично я уже писал об этом в тексте о том, как Мурад Мусаев влияет на изменения в игре и философии «Краснодара».

Чем Мурад Мусаев отличается от других тренеров «Краснодара» Сегодня ему исполняется 35 лет.

Если не прочитаете текст полностью, то вот коротко. Мусаев создаёт неплохие связки в двойках-тройках игроков, и такая пара сложилась у него, к примеру, с Газинским и Петровым, раскрыв полузащитника до того уровня, что позволил стать на некоторое время капитаном сборной. Благодаря уверенности в своих прежде всего физических силах Петров готов страховать Газинского, когда тот уходит в прессинг очень глубоко на чужую половину поля.

Это не самая типичная игра защитника — смещение ближе к центру со своей позиции, и раньше Петров так не действовал, играя более линейно (что легко прослеживается и на тепловых картах действий на поле), но теперь ему очень хорошо удаётся сложная роль. И здесь хорошо иллюстрируется, как бывает важна незаметная работа: благодаря уверенности в Петрове, Газинский может чаще давить на соперников, у команды получается более качественный прессинг, что изматывает в конце концов соперника — неслучайно «Краснодар» стал лучше играть во вторых таймах.



Играя в целом на показателях Марио Фернандеса при оборонительных действиях (бразильский россиянин заметно сильнее по цифрам разве что в верховых единоборствах — 69% выигранных дуэлей против 60%), Петров добавляет и во влиянии на атаку «Краснодара». Конечно, он не станет ключевым в построении нападения футболистом, каким является в клубе и сборной тот же Фернандес, но футбол Мусаева всё же помогает Сергею лучше действовать и впереди. Это легко доказывается и простейшими цифрами (лучший показатель Петрова по ассистам — четыре за сезон, а сейчас уже три, хотя футболист много пропустил), и несколько продвинутыми (за четыре последних сезона Петров демонстрирует лучшие личные показатели по передачам на чужой половине), и самой игрой.

Мусаев несколько модифицирует футбол «Краснодара» — теперь это гораздо ближе к игре с чистой десяткой, чем было раньше. Вне зависимости от того, кто исполняет эту роль — скажем, Ари или Маурисио Перейра, в позиционных атаках задача условной десятки — давить на центр обороны соперника, в то время, как один из крайних атакующих игроков, оказывающийся с мячом, начинает сужать фронт атаки.

Соперник невольно начинает сбиваться к центру и освобождает фланговый коридор, куда и нужно подключаться крайнему защитнику. Раньше «быки» реже пользовались этим, стараясь расшатать соперника по центру, но теперь последний пас через фланг стал одной из важных опций в позиционке. И оказалось, что Петров здесь может быть очень полезен — вне зависимости от того, в соперниках ЦСКА или «Енисей».

Если Петров продолжит играть так же уверенно, то точно заслужит вызова в сборную России. Последние матчи года показали, что качественный бэкап для Фернандеса на правом краю, способный покрыть его объём атакующих и оборонительных задач, национальной команде необходим.