«Когда календарь составляется — везде тепло». РПЛ объяснила, в чём проблема

«МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном», проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2

«Манчестер Юнайтед» не сумел одержать победу в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:2.



Автором первого мяча стал полузащитник «святых» Стюарт Армстронг, отличившийся на 13-й минуте после передачи нападающего Майкла Обафеми. В середине первого тайма преимущество хозяев увеличил защитник Седрик. «Красные дьяволы» сравняли счёт ещё до перерыва — по голу в актив записали форвард Ромелу Лукаку и хавбек Андер Эррера. Нападающий «МЮ» Маркус Рашфорд отдал две результативные передачи.

Серия без побед «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии достигла трёх игр. «Саутгемптон» не выигрывает в АПЛ уже в течение 10 матчей подряд.



«МЮ», набрав 22 очка, занимает 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Саутгемптон» (9) — 18-е.

Новый камбэк Моуринью. Но теперь у «МЮ» не победа, а ничья с аутсайдером Какой же красивый гол забил Эррера!

«Ривер Плейт» отказался от участия в финале Кубка Либертадорес в Мадриде

«Ривер Плейт» отказался играть в финальном матче Кубка Либертадорес с «Бока Хуниорс» в Мадриде. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



«Ответственность за провал операции по обеспечению безопасности за пределами периметра стадиона в субботу, 24 ноября, несут власти. Это означает, что события, о которых „Ривер Плейт“ сожалеет, не являются ответственностью клуба.

Более 66 000 человек, которые терпеливо ждали начала матча в течение восьми часов в субботу, в воскресенье вновь пришли на стадион. Теперь этих людей намерены несправедливо лишить возможности посмотреть матч из-за нового места его проведения, так как это приведёт к очевидной разнице в расходах.

Невероятно, что главное класико Аргентины не может пройти в стране, где в эти же дни проходит саммит G20. Ассоциация футбола Аргентины и Федерация футбола не должны позволить помешать проведению суперкласико в нашей стране», — говорится в заявлении «Ривер Плейт».



Напомним, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» не состоялся 24 ноября из-за нападения фанатов хозяев на автобус с футболистами гостей. В результате нападения пострадали несколько игроков «Боки».

Ад в Буэнос-Айресе, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» отменён. Как это было Игроки «Боки Хуниорс» пострадали от газа и разбитого стекла. Матч перенесён на 25 ноября.

Рахимов: не понимаю, как можно замерять так температуру. Здесь бараны, что ли?

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов раскритиковал решение провести выездной матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» (1:1), несмотря на сильный холод.



«Играть в такой ситуации неправильно, потому что мы рискуем здоровьем футболистов. К сожалению, решение было принято, которое не зависело от нас. Честно скажу, независимо от результата, какой бы он ни был, я остаюсь при мнении, что нельзя играть в таких погодных условиях.



Можно ли играть в манеже? Конечно же, нет. Я понимаю, когда речь идёт о современном манеже. Почему в хоккей с мячом играют на современном крытом стадионе, почему не сделать такой же здесь? Все же это понимают. Мы всегда говорили, что должны быть крытые стадионы.



Не знаю, кто принимал решение о составлении такого календаря. Но если мы понимаем, что 1 декабря в Красноярске всё может быть, значит, нужно обязать поменяться кругами. Мы были готовы поехать в другой город, чтобы провести матч в нормальных условиях.



Я сам в своё время играл и дважды попадал на подобную температуру. Тогда у нас ничего не замеряли. В Кирове и Ярославле было минус 20–22 градуса. После этого у меня дважды было воспаление лёгких. Когда сам через это проходишь, понимаешь состояние других людей. У нас есть иностранцы, которые никогда не играли в таких условиях.



Не понимаю, как можно замерять так температуру и говорить сначала, что минус 13,9. Зачем вы окружили этот термометр? Отойдите от него! Они отошли, и через пять минут стало минус 14,6. Потом говорят: «Всё! Больше не замеряем!» Здесь бараны, что ли, или вы самые умные? Везде в городе минус 16–19, а здесь на поле — минус 13», — сказал Рахимов.

«Сначала носок тёплый, потом пакет, сверху гетры. Так более-менее нормально» Вратарь «Ахмата» о том, как он перенёс матч в 15 градусов мороза и своих секретах спасения от холода.

Спортдир РПЛ Пышкин: календарь составлялся тогда, когда ещё тепло было везде

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал, почему при составлении календаря матч «Оренбург» — «Крылья Советов» поставили на 1 декабря.



«А вы знали, какая погода здесь будет, когда назначалась дата матча? Все обсуждали морозы в Красноярске. Так там встреча „Енисей“ — „Ахмат“ сегодня состоялась. Правда, условия нефутбольные — минус 14 градусов, но в соответствии с регламентом игру провели. А про Оренбург никто ничего не говорил. Вообще никто не знал, что установится такая погода. Это форс-мажор.



Календарь составлялся тогда, когда ещё тепло было везде. Никто не мог сказать, какая погода будет в любом месте», — приводит слова Пышкина «Спорт-Экспресс».



Напомним, матч «Оренбург» — «Крылья Советов» был перенесён, так как температура воздуха на поле стадиона «Газовик» составила минус 17 градусов Цельсия.

Снег на голову. Почему каждая футбольная зима в России — это форс-мажор Вечная мерзлота системы «осень-весна» не только в календаре.

РАСК признала Розанова лучшим комментатором по итогам 2018 года

Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) сегодня, 1 декабря, вручила премии «Голос России» по итогам 2018 года.



Лучшим комментатором года был признан Юрий Розанов. Приз лучшему комментатору чемпионата мира 2018 года достался Владимиру Стогниенко. Приз за лучший репортаж получили известный в прошлом футболист Евгений Савин и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, работавшие на матче группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет (3:1). Геннадий Орлов получил специальный приз «Голос профессии», а Михаилу Меламеду досталась награда «Новый голос спорта».

Президентом Российской ассоциации спортивных комментаторов является Геннадий Орлов. РАСК была основана с целью создания уникального профильного сообщества спортивных комментаторов России и академии комментаторского мастерства, а также пропаганды спорта, физкультуры и здорового образа жизни.

«Оренбург» — «Крылья Советов»: матч был официально перенесён из-за мороза

Пресс-служба «Крыльев Советов» в «Твиттере» объявила, что сегодня, 1 декабря, за час до стартового свистка в гостевом матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» температура воздуха на поле стадиона «Газовик» составляет минус 17 градусов Цельсия. Игра была официально перенесена на другую дату.



«Представители комиссии зафиксировали температуру у поля минус 17 градусов. Игра официально перенесена», — говорится в сообщении пресс-службы самарской команды.



Начало матча «Оренбург» — «Крылья Советов» изначально было запланировано на 16:30 мск. Новая дата проведения встречи будет объявлена позже.



«Оренбург» в настоящий момент занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка. «Крылья Советов» (14) — на 13-м месте.

Сразу два матча РПЛ могут отменить из-за погоды. Вот бы так и вышло Бывают моменты, когда нужно резать по живому.

Вилья объявил о переходе в «Виссел Кобе» и стал одноклубником Иньесты

Испанский нападающий Давид Вилья на правах свободного агента перешёл в японский клуб «Виссел Кобе». Об этом 36-летний футболист сообщил в «Твиттере».



В составе «Виссел Кобе» Вилья воссоединится с бывшим партнёром по сборной Испании и «Барселоне», Андресом Иньестой. Вместе футболисты становились чемпионами мира и Европы, побеждали в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.



Ранее сообщалось, что Вилья не стал продлевать контракт с «Нью-Йорк Сити», который действовал до конца 2018 года. Давид выступал за американскую команду с 2014 года. Он также известен по выступлениям за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию», «Барселону», «Атлетико» и «Мельбурн Сити».



В этом сезоне Вилья провёл 23 матча в чемпионате MLS и стал автором 14 забитых мячей.