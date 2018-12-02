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Красота дня – жена полузащитника «Зенита» Краневиттера

София Михайлова
Фото: instagram.com/belubulacio_
Недавно её муж забил гол-шедевр за «Зенит», а сейчас они вместе ждут ребёнка
Жена полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера – Белу.
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер хоть и не является основным игроком «Зенита» в этом сезоне, но стал автором, пожалуй, самого красивого гола клуба в сезоне на данный момент. Произошло это в товарищеском матче с «Шальке-04», который прошёл в Санкт-Петербурге во время перерыва на матчи сборных.

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Сейчас же у аргентинца есть ещё один повод для радости. Его жена Белу ждёт ребёнка. Супруга Матиаса постоянно живёт в Санкт-Петербурге вместе с мужем, ходит на все матчи, удивляется и наслаждается снегом. В общем, в семье Краневиттера царит идиллия. И даже малое количество игрового времени в «Зените» её не разрушает.

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