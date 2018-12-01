Новый камбэк Моуринью. Но теперь у «МЮ» не победа, а ничья с аутсайдером

Прошлый матч «Манчестер Юнайтед» закончился феерическим представлением в исполнении Жозе Моуринью. В воздух, словно шапки, летели бутылки с водой – так португальский менеджер «МЮ» праздновал победу над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. Героическую победу – с голом Маруана Феллайни на 90+1-й минуте. Футбол Моуринью может быть скучным по содержанию игры, но не по эмоциям, ведь Особенный способен высечь искру из чего угодно. Сегодня огонь ненадолго разгорелся в Саутгемптоне.

Моуринью не мог пожелать себе лучшего соперника, чтобы сыграть через несколько дней после Лиги чемпионов. У «святых» всего одна победа в чемпионате Англии, а в предыдущих девяти играх они потерпели пять поражений при четырёх ничьих. В этом ряду два разгрома по 0:3 от «Ливерпуля» и «Челси», а также позорные 1:6 от «Манчестер Сити». Туром ранее «Саутгемптон» проиграл со счётом 2:3 занимавшему последнее месте «Фулхэму» и позволил аутсайдеру английской Премьер-Лиге догнать себя по количеству очков. Главный тренер хозяев Марк Хьюз стоял на краю обрыва – отставки, а Моуринью оставалось только подтолкнуть туда коллегу. Но «МЮ» потерял очки на «Сент-Мэри». При этом сам португалец опять кажется молодцом на фоне неудачного результата, поскольку его команде удался очередной камбэк, пусть даже не полный – с ничьей, без победы. У Жозе подвиг запланирован на каждый матч.

Моуринью удивил составом: в центре обороны манкунианцев действовала тройка Джонс – Мактоминай – Матич. Тренер так прокомментировал свой выбор: «У меня остался только один центральный защитник. Я бы хотел иметь в команде Неманью Видича, а есть только Неманья Матич – он полузащитник. У Криса Смоллинга боль в ноге, у Эрика Бейи боль в спине. Маркос Рохо вчера тренировался в первый раз в общей группе, он не готов помочь. У Виктора Линделёфа серьёзная травма. Фил Джонс – единственный, кто может сыграть».



«Манчестер Юнайтед» – худшая команда АПЛ по количеству голов, пропущенных в стартовые 15 минут матча. Точнее, стала таковой после игры с «Саутгемптоном». Быстрый гол «святые» забили после того, как шустрый Нейтан Редмонд своим дриблингом собрал на себя целую группу запаниковавших «защитников», а мяч в результате попал на правый край к Стюарту Армстронгу. Второй гол хозяев на 20-й минуте – блестящий удар Седрика со штрафного в ближнюю «девятку». Когда соотечественник Моуринью готовил пробить, за стенкой хитро спрятался, ожидая удара низом, Скотт МакТоминай. Это стало поводом для шуток в соцсетях.

Соперник в общем-то настолько слаб, что манкунианцы без сверхусилий превратили 0:2 в 2:2 к перерыву. Прежде всего, за счёт индивидуальных действий Маркуса Рашфорда. Молодой нападающий, включённый в список игроков, которым, по мнению Моуринью, недостаёт характера, продемонстрировал и мастерство, и волю к победе. В эпизоде с голом Ромелу Лукаку он выцарапал мяч у японца Майя Йосиды, а Андер Эррера забил во многом благодаря тому, что Рашфорд ловко ускользнул от двух защитников «святых». Правда, и сам испанец сыграл здорово, забив ударом пяткой с линии вратарской.

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После красивого гола Эрреры корзинки с бутылками не летали. Моуринью сидел на своём месте как статуя. Можно было подумать, португалец просто не понял, что мяч влетел в сетку – настолько быстро и неожиданно всё сделал полузащитник. Но, конечно, Жозе понимает, когда его личные спектакли уместны, а когда нет. Всем своим видом тренер «МЮ» выражал недовольство происходящим на поле.



Во втором тайме было больше сумбура, чем игры. Люк Шоу и Лукаку получили повреждения, а в одном эпизоде судья при желании мог поставить пенальти в ворота Давида де Хеа. «Саутгемптон» точно не заслуживал поражения, превзойдя гостей по ударам – 16:11 (в створ – 6:5).

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Согласно InStat самым полезным игроком «МЮ» в этом матче стал Эррера, чей индекс составил 328 баллов. В тройке лучших МакТоминай и Джонс. Самый низкий балл у де Хеа – 201, а из полевых игроков основы у героя лигочемпионской встречи Феллаини – 246. Больше всех тактико-технических действий совершил Матич – 106 при 90% успешных. Выше процент только у Джонса – 97%. Погба был малоэффективен – 93 ТТД при всего-то 69% успешных. Он выиграл 35% единоборств – неприлично мало.