«Монако» снова проиграл. Головин запорол убойный момент

Даже если вы не особо следите за французской лигой, вы наверняка в курсе, что у «Монако» дела — мрак. Нет смысла перечислять травмы и рассуждать о причинах (об этом у нас был не один текст), достаточно просто знать, что «Монако» до этого тура шёл в зоне вылета.

При этом неделю назад клуб одержал первую победу при Анри и, страшно подумать, вторую победу с августа. Развить успех в матче ЛЧ не вышло, но оно и понятно: там была встреча с «Атлетико». Настоящим тестом был матч с «Монпелье». Этот клуб сейчас в первой четвёрке Лиги 1.

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Французская лига — непростое зрелище. Нет, в минус 15 там матчи, конечно, не играют, но уровень мастерства несильно превышает тот, что есть в РПЛ. Само собой, если не брать в расчёт «ПСЖ».

Говорящий факт: в основе клуба первой четвёрки («Монпелье») играет Дамьен Ле Таллек, несколько лет назад катавший мяч за «Мордовию». И даже если допустить, что за несколько лет в «Црвене Звезде» он здорово прогрессировал, выход вместо него Петара Шкулетича во втором тайме говорит за себя. К этому парню мы ещё вернёмся.

Первый тайм прошёл почти без моментов, хоть и с небольшим преимуществом «Монако». В основном, острота исходила с левого фланга, благодаря забегам Андреа Раджи, но к голу он оказался непричастен. Как и Александр Головин. В голевом моменте Саша пытался открыться партнёру под передачу, но тот выбрал Тилеманса и угадал: счёт стал 1:0.

Головину ещё хуже, чем ЦСКА. У него вообще беда Тьерри Анри чудит, а российский легионер играет плохо.

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Второй тайм начался в похожем неспешном стиле. Было занятно наблюдать, как команды долго раскачивались без особых намёков на остроту и внезапно забивали голы. Так было с первым мячом «Монако», и точно так же — с ответным голом «Монпелье».

Задолго до этого Александр Головин получил невероятный шанс забить первый мяч за «Монако». После ошибки голкипера гостей мяч попал к «монегаскам», а потом — усилиями партнёров — к Головину. Тот сделал с ним несколько движений в штрафной и сильно пробил по воротам. Мяч попал в перекладину: настолько опасных моментов в этой игре больше не было.

Как и говорилось чуть выше, «Монпелье» отыгрался и за какие-то 10 минут до конца перевернул эту игру. Анри Делорт выдал две голевые передачи, а победу его команде принёс… Петар Шкулетич.

По ходу игры Тьерри Анри убрал с поля Насера Шадли и Радамеля Фалькао, но Головину дал доиграть до самого конца. Доверие главного тренера — пока единственное, за что можно порадоваться в европейской карьере Головина.