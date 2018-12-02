Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Шотландией, Казахстаном и Сан-Марино

15:15. Полный состав всех групп — по ссылке.

Результаты жеребьёвки отборочного турнира Евро-2020

15:10. Вот и первый коммент подъехал. Защитник сборной России Андрей Семёнов: «Бельгия — очевидный фаворит, но группа ровная и интересная. Думаю, из группы Россия должна выходить, надеюсь, поборемся с бельгийцами за первое место. Выезд в Шотландию? С ними всегда тяжело, с «Рейнджерс» и «Селтиком» нашим командам приходилось несладко. Шотландцы предлагают атлетичный футбол, с ними будет сложно. С Казахстаном мы играли товарищеские матчи, у них неплохая команда, но нужно их обыгрывать. Что касается Кипра, то, честно говоря, ничего об этой сборной не знаю, а если будет жаркая погода, то она будет для всех одинаковая»

14:55. Опрос в тему. Голосуем!

14:48. Итак, наша группа: Бельгия, Россия, Шотландия, Казахстан, Сан-Марино. По-моему, неплохо. Какие будут мнения?

14:46. Латвия к полякам с австрийцами. Мальта — Испании. Андорра поучится у французов. Ну и у остальных тоже. Россия — Сан-Марино. Экзотика!

14:45. Армения будет соперничать с Италией.

14:45. Сыграем с Казахстаном. В Казахстане тоже рады.

14:43. Фареры ждет Испания. Самая «холодная» компания Евро. Македония отходит к полякам и прочим. Молдавия в H.

14:42. Белорусы попали на Германию и Нидерланды. Интересно, обрадовались или огорчились? Азербайджан на Хорватию. Гибралтар — в группе D. Нет, реально самая проходная группа.

14:41. Косово в группе А. Люксембург получают португальцы с украинцами. С удовлетворением, наверное.

14:40. Албании посчастливилось попасть на чемпионов мира. Нам достается Кипр. Нормально.

14:39. Румыны к Испании определяются. Словенцы — к полякам с австрийцами.

14:38. Грузия в третьей группе. Венгрия — в четвёртой.

14:37. Литва во второй по счету группе, где Украина. Эстонцы к Нидерландам и Германии. Сочувствуем.

14:37. Пошла четвертая корзина. Черногория в группу А отправляется, «английскую».

14:35. Франция, Исландия, Турция. России достаётся Шотландия. Интересно. Финляндия сыграет с Италией и Боснией.

14:35. Испания, Швеция, Норвегия — такая компашка образовалась. Израиль Польше и Австрии попадает.

14:33. К Германии и Нидерландам вместо Ирландии едет Северная Ирландия.

14:32. Сербия сразится в В с Португалией и Украиной. Ирландия — в компании со Швейцарией и Данией. Повезло…

14:31. Болгария к Англии и Чехии.

14:31. Россия! Сыграем с Бельгией. Черчесов улыбается. Не Франция, не Испания или Германия — и на том спасибо.

14:31. Исландия попала на Францию. Сочувствуем.

14:31. Австрия попадает на Польшу.

14:30. Уэльс направляется к Хорватии. Швеция нарывается на Испанию.

14:29. Дания уходит к Швейцарии. Похоже, самая «живучая» группа определена.

14:28. Германия и Нидерланды в одной компании. Весело!

14:28. Украина сыграет с Португалией.

14:28. С Англией сыграют чехи.

14:27. Чемпионы мира, французы, сыграют в группе H. Бельгийцы и итальянцы — в двух оставшихся.

14:26. В группу F отправляются испанцы. Польша — в G.

14:25. Швейцария попадает в группу D. Хорватия — Е.

14:24. Португалия, обладатель трофея, идёт в группу B. Нидерланды — в С.

14:23. Первый пошёл. Англия. Группа А.

14:15. Роббиу Кину и Витору Байе доверено тянуть шары. А командовать парадом, как обычно, будет Джорджио Маркетти, гендир УЕФА.

14:08. Рикарду Карвалью выносит Кубок Европы на сцену.

14:05. Ведут мероприятие Педру Пинту и Рейчел Вайс. Вот они.

14:02. Предваряет главное действо дня традиционный ирландский танец.

14:00. Ну что, погнали.

13:00. А пока суть да дело, оставляйте свои варианты лучшего/худшего расклада жребия для России. По итогам посмотрим, какие из вас провидцы.

Сегодня состоится жеребьёвки квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Церемония начнётся в 14:00 по Москве в столице Ирландии – Дублине. «Чемпионат» будет освещать это событие в режиме онлайн.

О раскладах жеребьёвки рассказывает наш корреспондент Григорий Телингатер.

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Напомним, что чемпионат Европы 2020 года впервые пройдёт в 13 городах, включая Санкт-Петербург. Также матчи турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Брюссель и Глазго.



Полуфинал и финал чемпионата Европы состоятся в Лондоне.