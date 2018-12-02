Лучший способ вернуть любовь болельщиков! Глушаков забил, а «Спартак» победил

Это был феноменальный по накалу матч, в котором Глушаков ответил хейтерам голом, а Смолов умудрился запороть все свои моменты.

Герой дня – вне заявки

Когда ближе к полудню официальный сайт «Спартака» выложил скандальное интервью с Ещенко, а фанатское сообщество обрушилось на футболиста, да и на весь клуб с критикой и негодованием, казалось, что ничего хорошего красно-белых теперь не ждёт. Имелись все предпосылки полагать, что матч с «Локомотивом» станет очередным этапом гражданской войны, где будет много ненависти и оскорблений, но мало поддержки и качественного футбола.

«Болельщики создали себе идола. Все отстой, только Массимо хороший» Интервью Ещенко пресс-службе красно-белых, после которого конфликт разгорелся ещё сильнее.

Однако реальность оказалась намного благополучнее. Главный гнев стадион обрушил всё-таки на соперника, а свою команду он поддерживал горячо и звучно. Да, никуда было не деться от зарядов с фанатской трибуны про Глушакова (как и в четверг, уже не таких акцентированных и громких), но любовь к своим здесь чувствовалось намного больше.



Возможно, отчасти на настроение публики повлияло отсутствие «героя дня» в заявке. Ещенко, как и Боккетти, оказался травмированным, и повод для свиста пропал сам собой.

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Палыч не изменил победный состав

Кононов выпустил на поле Рассказова, плюс вернулся после дисквалификации в Лиге Европы Фернандо. Других перестановок тренер «Спартака» не сделал, укреплять центр поля дополнительным футболистом он не захотел.



Сёмин же и вовсе обошёлся без замен по сравнению с игрой против «Галатасарая». Руководствуясь вековым принципом «победный состав не меняют», он выставил тех же игроков, которые обыграли посреди недели турок.

И тут капитан забил! А в ответ ему – оскорбления

«Спартак» лучше вкатился в игру. Он быстро доставлял мяч до нападающих, которые получали много свободы (в отличие от матча с «Рапидом») и плели импровизированные кружева.



Но первым забил не кто-то из легионеров, а… Глушаков!!! Это был невероятный поворот сюжета. Денис в фирменном стиле нашёл свободную зону и подключился в штрафную под навес с фланга. Мяч прилетел к нему после рикошета, но капитан красно-белых быстро сориентировался, полетел «рыбкой» и пробил мимо Гилерме.



Фанатская трибуна, кажется, так и не поняла, как на это реагировать. Одни люди молча продолжали размахивать флагами с перечёркнутой «восьмёркой», другие сначала обрадовались, но затем опомнились и запели фирменное «Глушак – иуда! У….й отсюда!». А искреннее счастье было разве что на центральных трибунах. Сам Глушаков к ним и побежал, не став задерживаться около чужих ворот.

Промах века от Смолова и наказание от Адриано

«Локомотив» играл средненько, допускал слишком много потерь, которые заканчивались быстрыми рывками атакующей четвёрки «Спартака». Не лучшее движение показывали в центре поля Денисов и Крыховяк, из-за чего «железнодорожники» не смогли доминировать в центральной зоне, хотя до игры казалось, что для этого у них есть все предпосылки. Тем не менее один гипермомент команда Сёмина получила: после суеты, неудачного выхода Реброва и срезки от Кутепова Смолов наносил удар с метра по пустым воротам.



Фёдор умудрился отправить мяч выше. Спустя несколько минут пришла расплата в виде гола Луиса Адриано после отличного навеса Ханни.

И снова промах от Смолова

Во втором тайме «Спартаку» снова стало чрезвычайно тяжело. Во-первых, ещё до перерыва получил травму Фернандо, из-за чего на поле пришлось выпускать Тимофеева, что повлекло за собой сломавшийся переход от обороны к атаке.



Во-вторых, Сёмин выпустил-таки Баринова, и тот ощутимо добавил движения своей команде.



В-третьих, пенальти и красную карточку за игру рукой в своей штрафной заработал Рассказов. Однако Смолов снова не забил, угодив в штангу.

Чуть позже «Локо» всё-таки выстрадал один гол – Ребров снова побежал на выход в спорной ситуации, и Фарфан перебросил через него мяч. Заодно перуанец погрузил вратаря в нокаут, случайно задев ногой его голову. Артёму перебинтовали голову, оказали помощь, но доигрывал матч он уже через не могу.



А «Спартак» остаток игры провёл собранно даже вдесятером, не допускал паники, был един и собран. И, наверное, победу он эту заслужил. Именно так и нужно биться в таких условиях, зарабатывать кровью, потом и самоотверженностью утраченную было поддержку болельщиков.