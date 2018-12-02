Судьбу дерби Ливерпуля решил дурацкий гол на 96-й минуте. Полюбуйтесь

Совершенно умопомрачительная развязка мерсисайдского дерби! «Ливерпуль» победил «Эвертон» на шестой минуте компенсированного времени благодаря голу, который иначе как дурацким не назовёшь. Словно подчёркивая всю курьёзность ситуации, судьба подарила этот забитый мяч не кому-то из ведущих нападающих красных – Мо Салаху, Садио Мане, Роберто Фирмино или хотя бы Даниэлу Старриджу, а «глухому запасному» Дивоку Ориги. Прошлый сезон бельгиец отыграл на правах аренды в «Вольфсбурге». Матч с «Эвертоном» стал третьим в нынешнем сезоне чемпионата Англии, когда он попал в заявку. На 84-й минуте Ориги впервые вышел на поле, а ещё через 12 минут принёс победу команде Юргена Клоппа.

Начался этот эпизод с заброса мяча в штрафную «Эвертона». На подборе дежурил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, который сразу же попытался пробить по воротам. Однако удар у голландца не получился – мяч полетел по дуге и должен был достаться голкиперу «Эвертона» Джордану Пикфорду, либо покинуть пределы поля. Ван Дейк уже успел разочароваться: повернулся спиной к воротам и, кажется, махнул с досады рукой. Но мяч, отлетев от рук голкипера сборной Англии, ударился о перекладину и упал во вратарскую прямо на голову Ориги. Бельгиец – молодец! Доиграл эпизод до конца, надеясь на удачный отскок, и был вознаграждён. Клопп, не веря своим глазам, побежал обниматься с голкипером Алисоном Бекером, который, между прочим, выдал девятый «сухарь» в сезоне АПЛ.

Можно сказать, «Ливерпуль» вымучил эту победу, но дерби есть дерби. Тем более красные продлили свою беспроигрышную серию со старта сезона АПЛ – у них 11 побед при трёх ничьих в 14 турах. Отставание от «Манчестер Сити» составляет всего-то два очка. По пропущенным голам команда Клоппа лучшая в Англии.

«Сейчас мы стали надёжнее обороняться, – объяснял Клопп изменения, произошедшие с «Ливерпулем». – Нет ничего удивительного, что на этом этапе может несколько пострадать атакующий потенциал. Это совершенно нормально. После того как мы стали лучше защищаться, не могу сказать парням: «А теперь мы недостаточно хорошо играем в атаке». Это просто безумие. Ничем не могу помочь людям, которым не нравится наша игра».

Юрген Клопп поит игроков секретным напитком. Он помогает побеждать Немецкие журналисты выяснили возможную причину великолепного старта «Ливерпуля».

Атакующая статистика финалиста последней Лиги чемпионов в дерби действительно не потрясает. У «Ливерпуля» ничья с «Эвертоном» по ударам в створ ворот – 3:3 (всего же 16 ударов против девяти). Салах вообще лишь однажды пробил по воротам, зато стал автором четырёх ключевых передач. По владению мячом красные имели некоторое преимущество – 57% на 43%. Подали восемь угловых, но никакой выгоды из этих стандартов команда Клоппа не получила.

Тем не менее сегодня Ливерпуль – красный!