Кононов: именно Глушаков встал бы в ворота, если бы Ребров не смог продолжить

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов признал, что его команда играет пока лишь на 20 процентов от того, что он хотел бы видеть. Однако главное для него сегодня – именно характер и единение.



— Это было настоящее дерби, где никто не хотел уступать, — начал Кононов. — Содержание игры, возможно, оставляет желать лучшего, по крайней мере – для нас. Но сама победа важна. Так как я сейчас провожу всего третий матч, для меня очень важно, что одержана столь тяжелая победа, где надо было терпеть и отдавать все силы, верить в себя. Эти три очка значат для меня даже больше, чему спех при владении территорией и ощутимом преимуществе.

— Что с Фернандо и Ребровым?

— У Фернандо старая травма. Пошло воспаление. Он мог бы в принципе продолжать, но мы решили заменить его и не допускать возможности рецидива или прогресса повреждения. Надеюсь, он быстро поправится. Ребров получил достаточно серьёзный удар в голову. Неприятное касание. Я ещё не смотрел видео, но у Артёма большие ссадины. Крови в раздевалке было достаточно. Но Ребров – молодец. Он – герой. Это можно смело сейчас говорить.



— Как вам судейство? Согласны с пенальти и удалением Рассказова?

— Давайте лучше поговорим по игре.



— Если бы Ребров не смог продолжать игру, случайно не Глушаков бы встал в ворота как капитан? Вспоминается исторический момент с Тихоновым из 1996-го… Думали ли о том, кем заменить Артёма?

— Да, у меня были такие мысли. И, конечно же, я с вами соглашусь. Именно Глушаков занял бы место в воротах.

Лучший способ вернуть любовь болельщиков! Глушаков забил, а «Спартак» победил Это был феноменальный по накалу матч, в котором Глушаков ответил хейтерам голом, а Смолов умудрился запороть все свои моменты.

— Он сегодня забил очень важный гол для себя. Поздравили его после матча отдельно?

— Отдельно его – нет. Мы фотографировались все вместе. Каждому игроку выразил благодарность. Капитану – в том числе. Для Глушакова сегодня был действительно очень важный матч, хотя бы потому, что он раньше выступал за «Локомотив».



— Дважды оказывали помощь по ходу игры Джикии, не попали в заявку Ещенко и Боккетти. Смогут ли они сыграть в следующем матче?

— Достаточно сложный сезон. Часть игроков проводила матчи за сборные. И почти все, кто играл за них, сейчас не в лучшем состоянии, не только про наш клуб говорю. Для футболистов «Спартака» тяжелый сезон ещё и с психологической точки зрения.Ребята понимают, что надо отдавать все силы без остатка, жертвуя собой. Из-за этого и идут повреждения или воспаления предыдущих травм. Что касается трёх вами названных, пока непонятно, сегодня-завтра мы узнаем их состояние.

— Что вы сделали с Ханни? Он теперь в каждом матче отмечается результативными действиями.

— Я ничего не делал! Это сам Софьян выполняет свою работу на футбольном поле. Качественно. Требования для игроков на этой позиции ему подходят, я уже об этом говорил. Конечно, с «Рапидом» Ханни сыграл неудачно, это повлияло на него, он дополнительно настраивался эмоционально на «Локомотив». Сегодняшний матч и против «Крыльев» Софьян отыграл хорошо. Хотелось бы, чтобы была стабильность, и к этому вопросу относились спокойнее.



— Тимофеев теперь безальтернативная замена Фернандо или Глушакову? Судя по тому, что он выходит на поле…

— Есть ещё Игнатов. Он приехал после сборной и не проводил с нами подготовительный этап, где мы достаточно хорошо поработали на протяжении 10 дней. Плюс Игнатов приехал, мягко говоря, не в очень хорошем состоянии. Требовалось время, чтобы его подвести к физической форме, необходимой нам для качественных игр. Сейчас Игнатов хорошо выглядит на тренировках. Надеюсь, в оставшихся матчах будет и играть, и помогать команде.

— Почему вы не стали укреплять центр полузащиты третьим футболистом с первых минут? Всем известно, что у «Локо» очень массивная и серьезная средняя линия…

— Дело в том, что я всегда рассчитываю в первую очередь на свою команду. Подстраиваться под соперника – не в моих правилах. Если вижу, что у нас есть определенная игра и определенные игроки, за счет этого мы и должны побеждать.Переигрывать соперника, действуя с мячом. А не переигрывать соперника, играя без мяча. В этом есть разница. Поэтому мне всегда нравится, когда мы побеждаем и переигрываем соперника несмотря на то, что у него больше футболистов в определенных зонах или он сам действует сильно в атаке.



— Пропущенные голы сегодня и от «Рапида» в концовках – как под копирку. Высокое расположение обороны, пас за спину…

— У меня сейчас мало времени на отработку всех этих тактических ошибок и на их исправление. Одно дело – говорить и указывать, другое – отрабатывать на тренировках. Только систематическая работа поможет решить, а возможности для неё наступят позже. Высоко ли мы играем? Пока – не так высоко, кстати. Мне хотелось бы, чтобы играли ещё выше и с ещё большей интенсивностью. Да и вообще, мы пока играем лишь на 20 процентов от того, как мне хотелось бы.



— Еще один возврат к матчу с «Рапидом». Тогда вы признались, что совершили ошибку, не проведя замену во втором тайме. А сегодня?

— Да, после «Рапида» я признался в том, что не сделал одну замену, не выпустил атакующего игрока в центр. Не буду говорить, кого именно и вместо кого. Выпуская тогда Самедова и Попова, я тоже рассчитывал на то, что они футболисты атакующего плана. Александр и Ивелин имеют большой опыт игры на своих позициях. Но следовало первую замену проводить конкретно в центральной зоне, и только потом на фланги. Сегодня я тоже хотел выпустить еще одного игрока атаки в центр. Если бы Рассказова не удалили, так бы и сделал.

«Болельщики создали себе идола. Все отстой, только Массимо хороший» Интервью Ещенко пресс-службе красно-белых, после которого конфликт разгорелся ещё сильнее.

— Ставку на Реброва сделали сразу же или после наблюдений за вратарями на тренировках? Ведь есть ещё Селихов и Максименко.

— Селихов пока не до конца в кондициях. Он только сейчас начинает работать. Нужно относиться внимательно, ведь его травма была достаточно тяжёлой. Что касается Максименко и Реброва, я выбрал опыт. В столь сложный период для команды нужен был опытный вратарь. Могу сказать, что Максименко – очень хороший голкипер. Будущее, надеюсь, его ждёт замечательное. Он здорово работает на тренировках, после каких-то моментов я вообще в восторге! Но Ребров и Селихов работают так же, не отстают друг от друга. Как и сказал, Артёма я выбрал из-за опыта. Это самое главное.



— После матча с «Рапидом» состоялся командный ужин. Это вы собрали команду? Или дружный разбор полетов?

— Дело в том, что у нас после матчей восстановление. После «Рапида» мы проводили здесь тренировку, заминку. Кто-то принимал участие на поле, кто-то – в зале, кто-то восстанавливался. С массажистами и так далее. Сегодня – то же самое. Единственное, мы не стали устраивать тренировку. Само собой, при таком графике мы должны как-то поужинать. А еще приглашаем на этот ужин не только игроков, но и их жён, детей, подруг. Им же тоже надо восстановиться. Чтобы не тащить ребят на базу с ночевкой, остаемся на час-другой здесь. Это не только у нас, во всей Европе так.



— Практика ужинов будет постоянной?

— Я бы хотел, чтобы мы не бежали сразу после игры по домам. Оставались здесь, проводили небольшой ужин вместе с семьями. Чтобы ребята чувствовали команду. Могли разобрать игру, поговорить. Мне бы хотелось, чтобы это было постоянно. Что касается тренировок-заминок, будет зависеть от того, с кем мы играем, когда играем и сколько у нас игроков, готовых выходить на поле.

Семин: «Хорошо, что Смолов взял ответственность. Плохо, что не забил»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был немногословен. После таких матчей он, как правило, не любит долго говорить, и мучить лишними вопросами журналисты его не стали.



— Очень интересная игра для болельщиков, — подчеркнул Сёмин. — Но мы разочарованы. Разочарованы тем, что взяли и подарили «Спартаку» на праздник три очка. А действиями своих игроков я очень доволен. Они хорошо играли, за исключением индивидуальных ошибок.



— Смолов пошел бить пенальти по собственной инициативе? Или он штатный исполнитель?

— Хорошо то, что он проявил инициативу! Взял ответственность на себя. А плохо то, что не забил. Наверное, в какой-то момент Миранчуки не захотели брать ответственность и не стали бить. Но эта футбол. 11-метровый – лотерея. Хуже то, какой момент Смолов в первом тайме не использовал. Хотя пенальти, конечно, тоже многое решил. Мы могли отыграться и выиграть матч, если бы забили его.