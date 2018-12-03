Лиги наций УЕФА мало. Теперь он ещё и клубам новый турнир придумал

УЕФА утвердил проведение нового клубного турнира в цикле 2021–2024 годов



Исполнительный комитет УЕФА сегодня, 2 декабря, утвердил создание нового (третьего) клубного турнира в цикле 2021–2024 годов, сообщает официальный сайт организации.



Новый турнир, который получил рабочее название UEL2, будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе выступят 32 команды. Формат будет включать в себя групповой этап (восемь групп по четыре команды), 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нём встретятся вторые места в группах UEL2 и третьи места в группах Лиги Европы.



Новый турнир предусматривает 141 матч за 15 игровых дней. Точно так же, как и в Лиге Европы. Победитель UEL2 получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы. Матчи будут проводиться по четвергам. Таким образом, Лига чемпионов по-прежнему играется по вторникам и средам, а Лига Европы и новый турнир — по четвергам. Финалы всех клубных турниров будут проводиться на одной неделе — в среду (новый турнир), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).



Новый турнир гарантирует, что на групповом этапе еврокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации (сейчас минимум 26). Новый турнир будет открыт для всех национальных ассоциаций. Все ассоциации сохранят те же суммарные квоты, что сейчас.



В цикле 2021–2024 годов формат Лиги Европы будет приведён в соответствие с форматом нового турнира. Перед 1/8 финала вводится дополнительный раунд плей-офф. В нём встретятся вторые места в группах Лиги Европы и третьи места в группах Лиги чемпионов. Формат Лиги чемпионов и схема отбора останутся без изменений.

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ



В матче 16-го Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 0:0.



На 55-й минуте полузащитник «армейцев» Никола Влашич не смог реализовать пенальти – его удар с 11-метровой отметки парировал голкипер хозяев Сергей Песьяков. Концовку встречи ЦСКА доигрывал вдесятером, после того как полузащитник Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку.



Таким образом, «Ростов» продлил серию без побед в чемпионате до четырёх матчей (три ничьи, одно поражение). ЦСКА же продлил серию без поражений в турнире до четырёх встреч (две победы, две ничьи).



ЦСКА (27 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Ростов» (24) – на пятой строчке.

Акинфеев – первый отечественный голкипер, проведший 300 игр на ноль в карьере



Для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева гостевой матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0) стал 300-м в карьере, в котором он сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.



До Акинфеева в истории отечественного футбола отметка в 200 сухих матчей в карьере покорилась лишь четырём вратарям: первым её достиг Лев Яшин (всего — 203 матча на ноль), затем Евгений Рудаков (206). 215 матчей с учётом зарубежной карьеры на счету Сергея Овчинникова, а лидером по количеству «сухарей» долгое время являлся Ринат Дасаев, у которого таких игр за период выступлений в СССР и Испании было 252. 31 марта 2014 года в число лучших по этому показателю вошёл Игорь Акинфеев, который провёл 200-й матч на ноль в карьере во встрече с нижегородской «Волгой. А отметка в 300 матчей на ноль до Акинфеева не покорядась ни одному отечественному вратарю.



«От имени всех, кому дороги красно-синие цвета, мы поздравляем Игоря с этим выдающимся достижением и желаем ему покорять в футболке нашего клуба всё новые и новые высоты История отечественного футбола творится на наших глазах! Браво, капитан!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

У Акинфеева 300 «сухарей», у ЦСКА — выездная суперсерия ЦСКА не проиграл ни одного гостевого матча РПЛ в 2018 году.

«Спартак» обыграл «Локомотив», одержав вторую подряд победу при Кононове в РПЛ



В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



В составе хозяев точными ударами отметились полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано, которые отличились на 6-й и 38-й минутах соответственно. За «железнодорожников» на 79-й минуте отличился полузащитник Джефферсон Фарфан. «Спартак» с 67-й минуты играл вдесятером после того, как защитник Николай Рассказов получил красную карточку. На 69-й минуте нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов не смог реализовать пенальти, попав в штангу.



«Спартак» одержал вторую подряд победу в РПЛ под руководством нового главного тренера Олега Кононова, а «Локомотив» продлил серию без побед до трёх матчей (одна ничья, два поражения).



«Спартак» набрал 25 очков и догнал «Локомотив» по этому показателю в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые теперь занимают четвёртое место, опережая по дополнительным показателям «железнодорожников», которые располагаются на пятой строчке.

Лучший способ вернуть любовь болельщиков! Глушаков забил, а «Спартак» победил Это был феноменальный по накалу матч, в котором Глушаков ответил хейтерам голом, а Смолов умудрился запороть все свои моменты.

Вратарю «Спартака» Реброву наложили восемь швов



Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии вратаря команды Артёма Реброва, который получил травму головы в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).



«С Ребровым ничего страшного, сотрясения нет. Это был, скорее, нокдаун. Наложили восемь швов, сейчас всё нормально», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Ребров столкнулся с полузащитником «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном, который первым успел к мячу и не успел убрать ногу.

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби и поднялся на 4-е место в АПЛ



«Арсенал» одержал победу в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.



В составе «Арсенала» отличились нападающие Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший дубль, а также защитник Лукас Торрейра. Авторами голов «Тоттенхэма» стали хавбек Эрик Дайер и форвард Гарри Кейн.



Беспроигрышная серия «канониров» в чемпионате Англии достигла 12 матчей. «Шпоры» прервали победную серию из трёх встреч.



«Арсенал», набрав 30 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (30) — 5-е.



В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Тоттенхэм» дома встретится с «Саутгемптоном». Оба матча состоятся 5 декабря.

Бешеная победа «Арсенала»: два пенальти, драка, красная, красивые голы Лучшее дерби Северного Лондона за 10 лет.

«Ливерпуль» вырвал победу в дерби с «Эвертоном», забив на 96-й минуте



«Ливерпуль» одержал победу в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Ливерпульское дерби состоялось на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, отличившийся на 96-й минуте.



«Ливерпуль» остаётся непобедимым в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа одержала 11 побед и 3 раза сыграла вничью. «Эвертон» потерпел первое поражение в последних четырёх матчах.



«Ливерпуль», набрав 36 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Эвертон» (22) — 6-е.



В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Бёрнли», а «Эвертон» дома встретится с «Ньюкасл Юнайтед». Оба матча состоятся 5 декабря.

Судьбу дерби Ливерпуля решил невероятный гол на 96-й минуте. Полюбуйтесь Его забил игрок, впервые вышедший на поле в нынешнем сезоне АПЛ.

Стал известен календарь сборной России в отборочном турнире Евро-2020



Стали известен календарь сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-службы национальной команды в «Твиттере».



Российская команда начнёт выступления в группе I гостевым матчем с командой Бельгии 21 марта, а завершит – выездной встречей с Сан-Марино 19 ноября. Полностью календарь сборной России в отборе на Евро-2020 выглядит следующим образом:



21 марта, Бельгия — Россия

24 марта, Казахстан — Россия

8 июня, Россия — Сан-Марино

11 июня, Россия — Кипр

10 октября, Россия – Шотландия

13 октября, Кипр — Россия

16 ноября, Россия — Бельгия

19 ноября, Сан-Марино — Россия