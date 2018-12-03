Игрок «Жироны» забивает больше Месси, Криштиану и Суареса. Кто это?

Для 27-летнего Кристиана Стуани сезон-2014/15 сложился удачно: «Эспаньол» с первых же туров закрепился в середине таблицы и практически не вёл борьбу за выживание, а сам форвард провёл мощный год в основе. Пропустил всего один матч в Примере и забил 12 раз, а в Кубке вообще зажёг: два матча, три гола. В конце сезона олдскульный центрфорвард, который предпочитает весь матч проводить в чужой штрафной, а по мячу бить головой, получил несколько предложений, одно из них – от «Мидлсбро».

Гол за 236 млн евро

Зачем идти из середняка Примеры в Чемпионшип? Возможно, незачем, но Стуани нашёл какие-то причины. Он говорил, что всё дело в тренере: в «Боро» тогда работал Аитор Каранка. И сам тренер подтверждал, что давно знаком с игроком, поэтому сумел его убедить. Впрочем, финансовые перспективы тоже были.

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АПЛ тогда только заключила свой немыслимый телеконтракт (не такой большой, как сейчас, но он уже был намного выгоднее любого другого в Европе) и стала магнитом для топовых игроков и тренеров. Чемпионшип тоже готовился получить свою часть добычи от телеконтракта, к тому же у «Мидлсбро» были серьёзные планы на повышение. Летом клуб потратил на усиление больше 30 млн евро. Стуани стоил 5 млн и не был ни самым дорогим новичком, ни даже самым дорогим новичком-форвардом. Джордан Родс обошёлся в 12 млн евро, а зимой за 6 млн добавился Дэвид Ньюджент – ещё один центральный нападающий.

Стуани провёл сезон на добротном уровне: много пахал, но мало забивал. Всё это перестало иметь значение в последнем туре Чемпионшипа в матче с «Брайтоном». На 19-й минуте Стуани забил вот этот гол.

Думаете, ничего особенного? Ну да, гол простой. Но кое-что делает его, скажем так, очень непростым. Гол Стуани принёс «Мидлсбро» ничью, которая вывела клуб в АПЛ – со всеми сопутствующими выплатами. Английские таблоиды подсчитали, что этот гол принёс клубу 170 млн фунтов (246 млн евро на тот момент). Пожалуй, стоит пересмотреть этот удар ещё раз. За него болельщики «Боро» полюбили Стуани навсегда.

Клуб выбрался в АПЛ и потратил кучу денег, чтобы усилить состав, но Альваро Негредо, Виктор Вальдес, Патрик Бэмфорд, Антонио Барраган и Фабио не помогли. Команда Каранки одержала всего пять побед в 38 турах и отправилась обратно в Шип. Последовала распродажа, жертвой которой стал и Стуани. Так прошлым летом он оказался в «Жироне». Каталонскому клубу это стоило всего 2,5 млн евро.

Дубли «Реалу», «Барсе» и «Атлетико»

В первом туре играли с «Атлетико». На 22-й минуте Стуани головой ударил после подачи справа, на 25-й минуте – после подачи слева. И стал первым футболистом, от которого «Атлетико» при Диего Симеоне дважды пропустил в одном матче после удара головой.

После первого тура Кристиан не останавливался. За сезон он отличился 21 раз и в гонке бомбардиров уступил только четырём игрокам: Месси, Суаресу, Криштиану и Аспасу, опередив Гризманна и Бэйла. А «Жирона» Пабло Мачина стала сенсацией.

Сразу два уругвайца – среди лучших снайперов Ла Лиги. Не считая Суареса У уругвайцев Суарес, Кавани, Стуани и Макси Гомес, у египтян Салах. Уже можно паниковать?

Команда, которая по стоимости состава занимала с отрывом последнее место в Примере (средняя стоимость одного игрока – чуть больше миллиона евро), закончила сезон в середине таблицы. Ключом стала абсолютно нетипичная для Испании игра: схема 3-4-2-1, которая без мяча превращалась в 5-3-2, оборона низким блоком и за линией мяча, отказ от владения. По качеству паса «Жирона» была среди худших команд чемпионата. Зато среди лучших по выигранным верховым единоборствам. Со стандартов «Жирона» забила столько же (26 голов), сколько с игры.

«Бей-беги» стиль был не только неожиданным для большинства соперников, но и максимально удобным для Стуани. 10 голов из 21 он забил головой. Особенно хорош Кристиан был в матчах с серьёзными соперниками: забивал «Сельте», «Вильярреалу», а его любимой жертвой стал «Реал Мадрид» – три гола в двух матчах.

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Этим летом Мачина переманила «Севилья», а Стуани съездил на чемпионат мира в Россию и остался почти без отдыха. Можно было опасаться, что праздник на этом закончится: новый тренер Эусебио Сакристан по ходу прошлого сезона был уволен из «Реала Сосьедад», а прагматичный стиль команды держался на Мачине.

Но внезапно всего этого не случилось. Во-первых, Сакристан сохранил привычную модель игры «Жироны». Всё те же 3-4-2-1, всё те же Порту и Борха Гарсия в основании атакующего треугольника и Стуани на острие. Всё та же бездарная игра в пас, примитивные атаки флангами, обилие навесов и голы с угловых. Примитивные? Извините, эффективные. Всё, что эффективно работало в прошлом сезоне, даёт результат и сейчас.

А Стуани забивает даже больше. Притом что он пропустил из-за травмы два тура, в остальных 12 он забил 11 голов. И, конечно, больше всего от него страдают серьёзные соперники. Его удар принёс первую победу в сезоне: над «Вильярреалом». Его дубль принёс победу над «Сельтой». И его дубль принёс ничью с «Барселоной». Самое необычное, что каталонцам Кристиан забивал не головой: оба раза за ним не уследили в штрафной, и он расстреливал ворота тер Штегена правой. Особенно классным был первый гол, когда форвард одним движением освободился от обоих защитников, Пике и Юмтити, развернулся и вышел на ударную позицию. По дублю в ворота «Реала», Барселоны» и «Атлетико» за год и два месяца – такое впервые происходит вообще в Испании в XXI веке, не говоря уже о «Жироне».

«Барса» вдесятером вырвала ничью у «Жироны». Первые потерянные очки в сезоне Месси и Пике побрились. И ещё четыре наблюдения о матче.

В последнем туре он реализовал пенальти в ворота «Атлетико» и снова стал лидером гонки бомбардиров в Испании. А по всей Европе он уступает только Килиану Мбаппе.

32-летний олдскульный форвард, который предпочитает весь матч проводить в штрафной, не играет в пас и стоил своей команде 2,5 млн евро. Типичный форвард-эгоист из 90-х – и в данном случае это даже не фигура речи, потому что последний раз, когда Стуани делал ассист, был в 2015 году. В сентябре, в матче с «Лидсом», Стуани результативно навесил с фланга на Ньюджента. С тех пор он не делал голевых передач ни в одном официальном турнире. И всё-таки его голы с начала сезона принесли команде 10 очков из 21.

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