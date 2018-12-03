«Дзюба заплатил, чтобы сыграть с «Зенитом»? С его зарплатой я бы тоже задумался»

Джорджевич — блуждающий форвард. И речь не о позиции на поле, просто каждый сезон он уходит из «Зенита» в аренду. Последние пару лет он играет в Туле, где у него многое получается.

Досье



Лука Джорджевич



Родился 9 июля 1994 года в городе Будва (Черногория). Нападающий.



Выступал за клубы: «Могрен», Черногория (2011-2012), «Зенит» (2012-2013), «Твенте», Нидерланды (2013-2014), «Сампдория», Италия (2014-2015), «Зенит-2» (2015), «Понферрадина», Испания (2015-2016), «Арсенал» (2017-н.в.). Родился 9 июля 1994 года в городе Будва (Черногория). Нападающий.Выступал за клубы: «Могрен», Черногория (2011-2012), «Зенит» (2012-2013), «Твенте», Нидерланды (2013-2014), «Сампдория», Италия (2014-2015), «Зенит-2» (2015), «Понферрадина», Испания (2015-2016), «Арсенал» (2017-н.в.).

— На прошлой неделе вы забили «Оренбургу» (матч закончился со счётом 4:2 в пользу «Арсенала». — Прим. «Чемпионата»). Выход в полуфинал Кубка России — решённое дело?

— Отличный результат, но ещё ничего не закончено. В ответном матче со стороны «Оренбурга» может случиться то же самое. Будем серьёзно готовиться к этой игре.



— Вы вообще неплохо играете с «Оренбургом». В предыдущей игре забили гол «скорпионом», а «Арсенал» сравнил вас с Ибрагимовичем. Чей гол круче?

— Для меня — мой, конечно. Хотя Златан наверняка считает иначе. Но в данном случае красота не главное.

Джорджевич забил ударом «скорпиона». Вы это видели? И вообще матч в Туле получился ярким и результативным.

— Объясните.

— Ну а смысл забивать, когда счёт 6:0? В том голе главное, что он мог принести нам победу. К сожалению, «Оренбург» забил ответный гол, и всё завершилось ничьей.



— Тот гол вы посвятили дедушке.

— Это правда. В последнее время он болеет, и я таким образом хотел ему ещё раз показать, что очень его люблю.



— У деда что-то серьёзное?

— К несчастью, да.

***

— Знаете, что в полуфинале Кубка России можете выйти на «Спартак» Кононова?

— Да, но сейчас неудобно об этом рассуждать. Это было бы неуважением к «Оренбургу», всё-таки у них ещё есть шансы. Сыграем второй матч — тогда и будем говорить про возможную встречу со «Спартаком».



— История с уходом Кононова достала?

— Есть такое. В тот момент просто хотели выигрывать каждую игру. Конечно, понимали, что тренер может уйти, но мы профессионально отнеслись к своей работе.

— Как думаете, получится у него в «Спартаке»?

— От «Спартака» все ждут победы в каждой игре, но так не бывает. Уверен, что Кононов — хороший тренер, а на футбольном поле должно сойтись сразу несколько факторов.



— Скептический ответ.

— Просто в «Спартаке» проигрываешь две-три игры, и все говорят: «Ужасно!». В других командах такого нет.



— В «Зените» не было?

— Я говорю про небольшие команды. Надеюсь, у Кононова всё получится, и он сможет привить команде позитивный дух. Даже те игроки, которые не будут играть, почувствуют с ним уверенность. Помню, когда у нас ничего не получалось в атаке, он относился к этому так спокойно, будто знал, как всё будет. Будто всё идёт по его плану.



— Рианчо тоже позитивный тренер. И уверенный в своих методах.

— Только этого недостаточно. В последнее время по игрокам «Спартака» было видно, что они устали. У них не горели глаза, не хватало желания. Вспомните игру «Арсенала» при Кононове: каждая игра была интересной. Практически всегда было около 20 ударов по чужим воротам. Он любит атакующий футбол. Как и болельщики «Спартака».



— Последний вопрос по Кононову. Сам он считает, что его футбол можно поставить за 3-4 месяца. На примере «Арсенала» скажите спартаковским болельщикам, когда они увидят футбол Кононова?

— Наверное, через 3-4 недели. Потом почувствовали, что что-то стало получаться.

***

— Как вам последние перестановки в тренерском штабе «Арсенала»?

— Всё в порядке. Мы только начали работать, и, учитывая, что пауза в чемпионате ещё не настала, вряд ли можно было многое поменять.



— В чём изменился тренировочный процесс?

— Есть какие-то новые упражнения, но цель всё та же — держать мяч, играть в быстрый атакующий футбол. Когда Черевченко пришёл, он сам сказал, что прямо сейчас менять ничего не будет, потому что на это нет времени. Может, на сборах что-то изменится.



— В «Арсенале» вы поработали ещё и с Божовичем. Есть ощущение, что у вас к нему остались вопросы.

— Считаю, что он неправильно посадил меня на скамейку в прошлом сезоне.

«Не помню, чтобы Халк вообще ходил в тренажёрный зал» Лука Джорджевич, который зажигает в аренде в «Арсенале», рассказывает о внутренней кухне «Зенита», странностях Луческу и характере Кокорина.

— Тренер сначала говорил, что вы будете в тройке лучших бомбардиров РПЛ, а как только пришёл Дзюба, сделал ставку на него. Обиделись?

— Первые 15 матчей я сыграл хорошо, а потом перестал выходить в основе. Были очень плохие чувства: не верил, что такое может быть. Всё-таки он сам позвал меня в команду, дал шанс, который я использовал. Просто хочу побыстрее забыть тот период моей карьеры. С Божовичем не общались на эту тему, пока не было возможности.



— Дзюба долгое время был вашим конкурентом в «Зените». Когда он перешёл в «Арсенал», были мысли: «Неет, только не он»?

— Если честно, вообще не мог подумать, что после первой половины сезона меня посадят на лавку. Понимал, что он будет играть, но был уверен, что и я тоже буду. Готовился к тому, что будем играть в два нападающих. Вышло иначе.

— После Тулы вернулись в «Зенит», а там опять Дзюба...

— Я опытный человек в плане аренд, но, когда возвращался в «Зенит» в последний раз, думал, что у меня как никогда много шансов заиграть. И не только потому что Семак стал тренером — просто я отыграл первый полный сезон в России. Меня увидели, поняли, что за футболист пришёл к ним в 18 лет. Подумал, что в меня поверят и дадут мне шанс. На сборах я показал всё, что мог, но клуб решил иначе.



— К Божовичу вопросы остались. А к Семаку?

— Обид нет. Было время, когда я приехал в Россию молодым игроком, не говорил по-русски. На первых порах в «Зените» партнёры часто пихали и относились ко мне негативно. В тот момент Семак мне помог. Он очень хороший человек.

***

— Злитесь из-за лимита?

— «Зенит» я покинул не из-за лимита, клуб просто решил, что вместо меня будет играть другой игрок.



— Даже Семак говорил, что вы ушли из-за лимита. Тот же Заболотный — россиянин.

— Как по мне, я достаточно хорош для того, чтобы играть в «Зените» даже с лимитом.



— Вы регулярно вызываетесь в сборную Черногории. Общаетесь с Йоветичем?

— Общаемся.

«В матче «Спартак» — «Локомотив» должно быть весело». Прогнозы на 16-й тур РПЛ Мнения прогнозистов по исходу столичного дерби разошлись.

— Как он объясняет то, что происходит в «Монако»?

— Там очень много травмированных игроков. Сказал, что, как только они вернутся, станет лучше. Всё-таки сейчас играет много молодых и неопытных футболистов.



— Головина обсуждали?

— Спросил, как ему Александр. Тот ответил, что Головин — отличный игрок. Йоветичу очень нравится.



— Во Франции за «Бордо» играет Йованович, который тоже долго не мог пробиться в состав «Зенита». Вдохновляет его пример?

— У меня каждый год меняется ситуация. В конце сезона до окончания контракта останется один год. Из клуба мне никто не звонит, у нас вообще нет никакого контакта. Наверное, следующим летом появится вариант сделать следующий шаг. Есть ощущение, что в клубе тоже так думают.

— Давит тот факт, что вам уже 24 года?

— Надоело кататься по арендам. Больше не хочу в них уходить.



— Гурам Аджоев говорил, что «Зенит» летом хотел вас продать.

— Такая возможность была, но я не захотел ехать в этот клуб. Могу сказать только то, что он российский.

— Вариант с ЦСКА был?

— Был. Я в курсе этого варианта, но давайте без деталей.



— Аджоев в том же интервью сказал, что «Арсеналу» нереально вас выкупить.

— Очень благодарен «Арсеналу», этот клуб мне многое дал. Надеюсь, и я ему тоже. Но мои планы в футболе немного другие. Давайте дождёмся лета.



— «Арсеналу» сегодня играть с «Зенитом». Вы не сможете сыграть по условиям соглашения. Хотелось бы?

— Конечно.



— Весной Дзюба заплатил из своего кармана, чтобы доказать «Зениту», что зря на него не рассчитывали.

— Не было таких мыслей, это очень большие деньги.



— Выходит, Дзюба был мотивирован больше?

— Дайте мне зарплату, как у Дзюбы, и я бы об этом подумал.