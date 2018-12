«Ты ещё не знаешь, но ты уже потраченный». Как из мема сделать перформанс матча

2 декабря «Ростов» и ЦСКА провели матч в стиле GTA: San Andreas. Нет, они не катались на крутых тачках, не вводили коды и никого, слава богу, не убивали – просто ростовский клуб успешно отыграл мем, который мелькнул в соцсетях. Дело было давно, сделал это #ВГИК, найти его сейчас довольно сложно, но «Ростов», судя по всему, запомнил. Недавно в «Твиттере» появился ещё один – на ту же тему:

Здесь нужен небольшой экскурс в историю мемов. Третья часть компьютерной игры GTA, пользовавшейся тогда дикой популярностью, вышла в 2004 году. На русский её перевели, но только для лицензионной версии, которая стоила довольно дорого. Поэтому в основном пользовались пиратской версией, ну а в ней перевод был, мягко говоря, странный. Если вы никогда не играли в GTA, то посмотрите этот ролик, и вам всё станет понятно.

Некоторые ляпы впоследствии стали мемами. Самый популярный – «потрачено». Когда игрок умирал, на экране появлялось WASTED, одним из вариантов перевода которого является «урыли». Но в пиратской версии это перевели как «потрачено».

Ещё один ляп — «охлади своё траханье». В оригинале фраза звучит так: «She’s with me, cabron. So chill the fuck out» («Она со мной, чувак. Так что отдыхай ***»). Но что-то при переводе пошло не так.

Ну а теперь – о главном. Встречу с ЦСКА «Ростов» проанонсировал в «Твиттере» за несколько дней до матча. Карл «Си-Джей» Джонсон, он же Родриго Бекао, просит ростовчан «охладить свои атаки», но в итоге соглашается, что это невозможно.

ЦСКА тут же ответил, тоже обыграв известный мем: «Ты ещё не знаешь, но ты уже потраченный».

На этом диалог двух клубов не закончился. «Ростов» пошёл с козырей и вспомнил код, который в игре давал 250 тыс. денег, броню и восстанавливал жизнь.

В день матча «Ростов» решил придерживаться идеи, поэтому состав был объявлен всё в том же стиле GTA.

Всё это веселье вышло за пределы Интернета – на матче под GTA стилизовали табло.

А перед началом игры на весь стадион играла музыка из San Andreas.

Диктор тоже вошёл в роль и просил болельщиков, которые ругались матом на трибунах, «охладить свой пыл». А на табло в это время появлялись пять звёзд (в игре – розыск, тебя убивают сразу, как найдут).

После матча стадион выглядел так.