Кто выиграет «Золотой мяч»? Здесь ответы Мостового, Черчесова и Хохлова

Сегодня в 23:00 мск France Football объявит призёров премии «Золотой мяч». Велика вероятность, что нас наконец-то порадуют сюрпризы: последние десять лет награда кочует от Месси к Роналду и обратно. Мы опросили российских футболистов, игравших в свое время не последние роли в Европе, чтобы узнать их версию тройки лучших. Один футболист попал в 9 вариантов из 10.

Дмитрий Хохлов, главный тренер «Динамо», играл за «ПСВ» и «Реал Сосьедад»:

— Моя тройка по местам: Модрич, Гризманн и Мбаппе. Они показывали хорошую игру не только на чемпионате мира, а вообще в течение всего года.

В расширенный список из россиян добавил бы Дзюбу: мне понравилось, как он выступал и на чемпионате мира, и в целом по ходу сезона.

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Олег Саленко, бывший нападающий сборной России, играл за «Логроньес»:

— Роналду, Месси, ещё добавил бы Манджукича и Модрича. Лука в этом году выглядел ярче, но и Марио сейчас себя проявляет.

Несмотря на то что российские футболисты хорошо провели чемпионат мира, вряд ли кого-то из них можно включить в расширенный список. Нет таких, кто выделялся бы на уровне Лиги чемпионов и Лиги Европы. Надо работать над личными качествами.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России, играл за «Динамо» (Дрезден) и «Тироль»:

— Моя тройка: Роналду, Модрич, Гризманн.

Игорь Колыванов, бывший нападающий сборной России, играл за «Фоджу» и «Болонью»:

— Месси, Роналду и Варан. За Месси я всегда переживал и болел, для меня это великий футболист. Роналду действительно провёл хороший сезон, а Варан выиграл уже практически всё, что можно.

Из россиян в расширенный список включил бы Головина: Александр провёл хороший сезон. Жалко, что после перехода в «Монако» у него начались травмы. Но место в десятке лучших футболистов года он заслужил.

Игорь Ледяхов, главный тренер «Балтики», играл за «Спортинг» (Хихон):

— Если брать последний ЧМ, конечно, Роналду, Модрич и Мбаппе.

Наша сборная выглядела очень прилично. Включил бы в расширенный список Дзюбу, Черышева и Головина. Где-то под номером 25-30.

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России, играл за «Верону» и «Салернитану»:

— Роналду, Салах и Модрич. Криштиану в полном порядке, он всё ещё лучший. Мо провёл очень хороший сезон, феноменальный игрок. Сейчас, конечно, он выглядит побледнее, но прошлый сезон провёл фантастически. Луку Модрича не могу не включить в список как лучшего игрока чемпионата мира.

Из россиян я добавил бы в расширенный список Артёма Дзюбу и Дениса Черышева. Парни хорошо проявили себя на чемпионате мира.

Алексей Смертин, бывший полузащитник сборной России, играл за «Бордо», «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм»:

— Мбаппе, Модрич, Роналду. Лучшим игроком года среди россиян назову Александра Головина.

Сергей Кирьяков, бывший нападающий сборной России, играл за «Карлсруэ»:

— Месси, Модрич и Роналду. Они показывают хороший уровень игры во внутренних чемпионатах и Лиге чемпионов. Модрич здорово провёл чемпионат мира. Не думаю, что кто-то может их сейчас потеснить. Даже Роналду, несмотря на переход в «Ювентус», выступает очень прилично.

Из россиян добавил бы Черышева и Фернандеса за выступление на чемпионате мира. Ставлю их на 31-е и 33-е места соответственно.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России, играл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур» и «Сельту»:

— Роналду, Месси и Гризманн, потому что один забивает 50 голов за сезон, другой — 40, а третий — 30. Из россиян в расширенный список никого не добавлю: не заслужили.