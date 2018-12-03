Раньше чиновники говорили, что в Лиге чемпионов VAR пока лучше не ждать.

Ещё недавно в УЕФА не хотели вводить VAR. Теперь они передумали

Споры о необходимости видеоповторов стали терять актуальность по мере того, как эти видеоповторы стали применяться на практике. Первые попытки часто вызывали недоумение, но после определённого периода адаптации видеорефери доказали, что главные сомнения скептиков – о снижении темпа игры и бесконечных задержках – не подтверждаются.

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Противников системы VAR становится всё меньше, точнее, всё больше людей высказывается в её пользу. За последний год это сделали, например, представители «Барселоны», «Баварии» и «Ювентуса», президент Ла Лиги Хавьер Тебас, тренеры Анчелотти, Гвардиола, Симеоне, Клопп – почти все. Но, пусть количество противников VAR и сокращалось, они брали не числом, а качеством. Одним из наиболее последовательных врагов видеоповторов был президент УЕФА. Александер Чеферин высказывался о системе неоднократно, и его слова всегда можно было трактовать однозначно: ему идея не нравится.

Хронология непоследовательности

Меньше года назад, в феврале 2018-го, Чеферин сказал: «В сезоне-2018/19 мы точно не будем использовать видеоповторы. Да, Международный совет футбольных ассоциаций занимается этим вопросом, но не думаю, что они сделают это обязательным. VAR может стать хорошим проектом, но не нужно спешить».

Весной он ещё раз подчеркнул, что рано говорить о введении VAR в Лиге чемпионов. «Прежде чем мы начнём использовать систему в этом турнире, она должна стать совершенной. Пока мы не обсуждали видеоповторы с клубами. Технологии могут быть полезны арбитрам, но пока систему нельзя использовать». Чеферин сказал это в конце второго года использования VARв Германии, когда систему уже в какой-то степени использовали во всех топ-лигах (кроме английской).

В конце лета в некоторых СМИ появилась информация, что после успешного опыта использования VAR на чемпионате мира в России в УЕФА рассматривают возможность внедрить технологию в свои турниры уже в этом сезоне. И снова Чеферин всё опроверг. «Не знаю, откуда взялась эта информация. Нет никаких обсуждений. И я сам по-прежнему не убеждён в этой системе. Многие вещи остаются неясными. Кто решает, когда использовать VAR — главный судья или видеорефери? Что арбитры видят и что – нет? Болельщикам многое неясно, журналистам тоже. Когда-то мы начнём использовать систему, но не раньше, чем будем полностью готовы».

В августе и сентябре риторика Чеферина внезапно изменилась. С промежутком в две недели он сообщил: «Возможно, мы начнём использовать систему с Суперкубка Европы 2019 года». А потом подтвердил, что в сезоне-2019/20 VAR будет применяться в матчах Лиги чемпионов.

В конце ноября президент УЕФА окончательно изменил мнение – на это у него ушло 10 месяцев. Он намекнул, что с VAR всё далеко не так сложно, как он говорил до этого. «Роберто Розетти и судейский комитет УЕФА проводят отличную работу. Они делают разные вещи: готовят судей, работают над техническими аспектами. В течение недели я получу информацию, исходя из которой станет ясно, когда мы начнём использовать VAR. Самое позднее – со следующего сезона».

Сегодня в УЕФА подтвердили, что видеоповторы появятся в Лиге чемпионов уже весной.

Система VAR будет использована в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов

Но – только в Лиге чемпионов. Лига Европы пока остаётся без VAR. Если УЕФА не передумает ещё раз.

С Чеферином так впервые?

Нет. Год назад он жёстко высказался насчёт миграционной политики, которую начал проводить президент США Дональд Трамп. «Заявка стран на проведение чемпионата мира будет оцениваться со всех сторон. Ограничительная политика по отношению к иммигрантам точно не поможет США получить турнир». Через несколько месяцев объединённая заявка США, Канады и Мексики выиграла право проведения ЧМ-2026.

Кстати, сейчас президент УЕФА активно критикует идею объединённой европейской Суперлиги. «Это повредит футболу во всём мире и будет просто скучно», — прокомментировал он создание закрытой топ-лиги из ведущих европейских клубов.