Теперь «Спартак» точно с Глушаковым. Но что будет дальше?

В день матча с «Локомотивом» руководство, тренер и футболисты «Спартака» показали, что не собираются договариваться с протестующей частью фанатов. Клуб устроил собственную акцию, которая выглядела намного выразительнее, чем флешмоб с бумажками и хештегами от «Фратрии».

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Сюжет начинался с утреннего интервью травмированного Ещенко о Каррере и болельщиках, продолжился голом Глушакова и победой над «Локомотивом», а завершился игнором трибуны за воротами. Игроки показали спины, даже несмотря на то что в последние 15 минут «ультрас» поддерживали команду как раньше, без оскорблений. Так что после матча одинокая группа фанатов пела про иуду в пустоту, а сам капитан уже стоял в обнимку с командой в раздевалке и кричал: «Вперёд, так и дальше друг за друга!».

И, судя что по положительным комментариям в «Инстаграме», что по положительной реакции остальной части стадиона, протест близок к развалу, а «Спартак» теперь точно с Глушаковым.

И с этим фактом надо жить дальше и думать о будущем – тактике, трансферах, PR, факторе «Ромашки» и решении проблем с фанатами.

PR. Интервью с Глушаковым – под вопросом

Начнём с безобидного.

С приходом Олега Кононова «Спартак» перезагрузился в интернет-пространстве. Соцсети наполняются позитивным контентом с тренировок, мотивирующими видео из раздевалки, а на сайте выходят чересчур яркие интервью.

Причём с «твиттером» и «инстаграмом» всё просто.

Во-первых, Каррера выгонял собственных же фотографов и операторов с тренировок даже во время сборов и в довольно жёсткой форме ограничивал появление развлекательных материалов. Свои дела Массимо также вёл в обход пресс-службы, через Марко Трабукки.

Во-вторых, в «Спартаке» давно произошли системные изменения, и глава PR-департамента Леонид Трахтенберг теперь отвечает за работу с главной командой и тексты на сайте, но не имеет никакого отношения к любым видам продакшна и соцсетям. По большей части ими занимается Ирина Разинькина, человек Наиля Измайлова.

В этом, явно запущенном и забытом направлении, клубу придётся этой зимой многое доказывать. Но первые позитивные шаги уже заметны.

Во второй же части, с увеличением политизированных материалов – разбираться намного интереснее. Так, «Фратрия» правильно связала откровения Андрея Ещенко не с текучкой пиар-департамента, а со стратегическим решением руководства. Вы же не поверите в такую ситуацию: Леонид Трахтенберг, сидя в тушинском офисе, раздаёт рекомендации молодым сотрудникам: «Ребята, а давайте сделаем интервью с Ещенко с вопросами про Карреру и поставим его прямо перед «Локомотивом». Ребята отвечают: «Отличная идея, Леонид Фёдорович». А Наиль Измайлов открывает сайт и удивляется: «Вот же молодцы, какой интересный у нас контент».

Но контент правда качественный. Так что у нас впереди ещё много скрытых и точечных шагов руководства. Но так как специализация Измайлова – стратегический, а не кризисный менеджмент, то мы вряд ли увидим эмоциональные признания Глушакова или всепрощающие встречи с болельщиками.

Вывод: в медиа «Спартак» будет вести себя позитивно, консервативно и хитро. Скорее для информирования и управления болельщиками, чем для их развлечения. И хотелось бы ошибаться, но если в ближайшее время мы и увидим интервью с Глушаковым, то там, где ему просто дадут высказаться без сопутствующих острых вопросов – например в эфире центральных каналов.

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Тренер. Футбол – спартаковский, игроки — сильнейшие

Кононов изменил «Спартак» как мог.

Сейчас он не в состоянии повлиять на физическую готовность игроков – она закладывалась летом, а к декабрю график тренировок может быть построен только в формате «матч-восстановление». Нереально наладить и игровые сочетания – причина та же, просто нет времени.

У него нет шансов укрепить слабые зоны – нужно сначала познакомиться с каждым футболистом и потерпеть до зимы.

Ханни становится достойной заменой Промесу. А кое в чём он даже лучше «Спартак» обыграл «Локомотив» во многом благодаря классной игре алжирского полузащитника.

Кононов работает с тем, что есть. Выделяет ментальных лидеров, которые отвечают за атмосферу в команде, задействует в игре всех лучших футболистов, а также вслепую требует выполнять определённый набор функций, характерных для атакующего футбола.

Ментальная часть здесь – Ребров, Ещенко, Комбаров и Глушаков.

Сильнейшими, помимо и так основных Джикии, Зобнина и Фернандо, становятся ещё и Зе, Адриано и Ханни. Так, при Каррере и Рианчо в запасе оставался кто-то из пары форвардов, что Роман Пилипчук в своё время называл просто – «преступлением». Кононов же утвердил, что оба легионера – игроки для очень хороших европейских команд.

Наравне с ними своё место на поле и определённую свободу действий получил Софьян Ханни, упорно игнорируемый прежним тренерским штабом. Эти футболисты и дают результат, забивая за три матча голов с игры больше, чем весь «Спартак» с августа.

Достижения Кононова заметны и по качеству голов. Второй мяч в ворота «Локо» сложился из 33 передач (лишь 2 назад), в которых были задействованы 10 игроков команды.

Вывод: ожидания позитивные. Тренер «Спартака» старается играть в атакующий футбол на чужом багаже, а критиковать Кононова можно будет только к марту, когда он закончит первый этап строительства команды, проведёт сборы и трансферную кампанию. Сейчас же он оценивает соотношение действительного к желаемому, как 20 к 100.

Олег Кононов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трансферы

«Спартаку», безусловно, необходимо укрепляться и медленно искать замену костяку «старичков» – Ещенко, Комбарову и Глушакову.

1. С Ещенко проще всего – у него есть Рассказов

Николай быстр, цепок, отважен, довольно техничен и способен сыграть в атаку. Его прогресс – вопрос времени.

Будем надеяться, что подозрения о характере травмы Ещенко не подтвердятся. В таком случае физические данные и бойцовские качества позволят 34-летнему защитнику затыкать дыру ещё как минимум полгода, а уж дальше он уже сможет стать как надёжным сменщиком, так и учителем уже основному молодому защитнику Рассказову.

Единственное, непонятно, как на Ещенко могло сказаться странное и чуть ли не предательское решение со стороны Карреры: ведь отлучение от команды на месяц в таком возрасте может плачевно сказаться на здоровье футболиста.

2. Под Глушакова нужен Гулиев. Но нужен ли тому «Спартак»?

Доводы, что Денису пора заканчивать и уступить место молодым, — инопланетные.

Ему 31 год – это детский возраст для центрального полузащитника.

Статистика показывает, что с Глушаковым на поле «Спартак» чаще выигрывает.

А убеждения про ужасный футбол в течение полутора лет – лишь показатель успешности чьей-то сторонней чёрной кампании.

Спад Глушакова действительно пришёлся на прошлую весну, из-за чего он и не поехал на чемпионат мира. Но матчи с «Локо» и «Крыльями» показали, что Денис всё ещё тянет.

Впрочем, напряжённая психологическая обстановка всё-таки может сказаться, и здесь на первый план выйдут внутренние резервы. И большой вопрос, готовы ли Игнатов и Тимофеев решать судьбу матчей, выходя в основе.

На рынке есть лишь один футболист, подходящий «Спартаку» как по регламенту, так и по духу. Не нравившийся Каррере Аяз Гулиев в 22 года становится лидером «Ростова» и имеет приоритетное право вернуться в любимый клуб, где он занимался с пяти лет.

Но если «Спартаку» Гулиев точно будет полезен в системе ротации, то другой вопрос, готов ли молодой парень променять чистое место в основе на конкуренцию с Фернандо, Глушаковым, Зобниным и всеми забытым, но всё ещё подписанным клубом Ерёменко.

На данный момент самым адекватным выходом видится сохранение нынешней средней линией, дополненной также восстанавливающийся после очередной травмы Джано.

Не стоит забывать, что в «Зените» вообще не играет вызывавшийся Черчесовым в сборную и забытый всеми довольно молодой и качественный Магомед Оздоев, но селекционный штаб красно-белых наверняка находится в курсе истинного состояния футболиста.

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3. Дмитрий Комбаров. Усиление обязательно

В отличие от Ещенко, на позицию Комбарова в «Спартаке» нет ни одного игрока. Впрочем, левые защитники – вообще главная проблема российского футбола.

В 2007-м Хиддинк зарядил на эту позицию Жиркова, и даже хромой Юрий до сих пор на ней лучший.

В 2010-м Карпин сделал защитника из Дмитрия Комбарова, и тот был во всех составах сборной вплоть до ЧМ-2018, до сих пор сохраняя реальный шанс стать рекордсменом «Спартака» по сыгранным матчам.

В 2018-м Черчесов был вынужден натурализовать Константина Рауша, потому что играть в этой зоне было попросту некому.

Так что тренеры «Спартака» и сборной действительно менялись, но Комбаров пережил их всех не из-за мифических интриг, а просто потому что для русского рынка был безальтернативен и всегда выдавал довольно качественный уровень футбола.

Но есть одна беда: крайний защитник, особенно при атакующем футболе, должен выполнять грандиозный объём работы – и здесь как раз важен возраст. Дмитрий явно не обладает уникальной прытью того же Ещенко, и хотя его пробег остаётся тем же, но сил на дриблинг, прострелы и всеми любимые навесы становится заметно меньше.

Дмитрий Комбаров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В этой ситуации нужен молодой и сильный сменщик, который через ротацию завоюет место в основе, а сам Комбаров либо с пониманием будет биться за место в старте, либо с большими заслугами к лету уйдёт в другой клуб.

Подходящими для «Спартака» выглядят следующие варианты.

Первая – россиянин Дмитрий Скопинцев, прошедший школу немецкого футбола. Это хоть и 21-летний, но состоявшийся футболист и мужчина. Впрочем, здесь заметна проблема: в «Ростове» он играет защитника при схеме 3-5-2, но что при 4-3-3, что при 4-4-2 у него могут возникнуть те же проблемы, что есть у Мельгарехо. Это потеря концентрации и позиционные ляпы. Тем более Кононов дал чётко понять, что Лоренсо для него – игрок атаки.

Вторая кандидатура – иностранец. Молодой и многообещающий бразилец Айртон Лукас, мотивированный на перепродажу в топ-клуб, — подходящий вариант и по характеристикам, и по всем спартаковским критериям.

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4. Замена Промесу

Несмотря на явный прогресс Ханни, его функции не соответствуют тем, которые брал на себя Промес. Софьян – это скорее чуть менее пижонистая версия Хурадо.

И если Педро Роша так и не справится с ролью быстрого, без страха идущего в обводку и постоянно нацеленного на ворота вингера или второго форварда, то «Спартаку» будет просто необходимо искать и подписывать такого футболиста.

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5. Мамаев – трансфер из тюрьмы

Напрашивается также переход в «Спартак» отсидевшего Павла Мамаева, который уважает Кононова и может закрыть сразу несколько зон, но, во-первых, в нынешней ситуации это печальная история для Федуна.

Во-вторых, наш гуманный суд может без объяснений отправить парня за решётку до конца карьеры.

В-третьих, Мамаев – фанат ЦСКА и вроде бы обещал, что в «Спартаке» никогда не окажется.

Вывод: позиция левого защитника должна быть укреплена первой. Новый Промес – уже задача на лето.

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Капитан. Глушакова не сдадут

Уже ясно, что Денис останется капитаном команды. Если клуб не сдал игрока в самое тяжёлое время, а фанаты так и не перешли от лозунга к доказательствам, то общая масса болельщиков примет Глушакова после пары календарных побед.

А что ещё остаётся делать, если футболисты — за него, тренер – за него. Менеджмент – за него, Федун – за него, ветераны – за него, персонал – за него, известные болельщики, кроме личностей с репутацией вроде Кафельникова с Горлуковичем, – за него. Да и журналисты после вновь открывшихся обстоятельств – в общей массе тоже за него.

И если все за, то кто тогда против? Кроме очередного заявления одного из отделений «Фратрии», мы пока никого и не слышали.

Впрочем, доводы части фанатов тоже звучат довольно странно.

Во-первых, если доказательства слива тренеров есть, то они у фанатов где-то в тайном, недоступном ни для кого отсеке.

Во-вторых, если Глушаков сливал тренеров, то делал это не один и его участь должна разделить вся команда.

В-третьих, кто эти слитые тренеры? Впервые сделавший его капитаном Аленичев? Или лишённый Дзюбы и вынужденный играть с Кротовым и Давыдовым Якин? Может, Карпин, или сразу Эмери, при котором Глушаков вообще был в «Локомотиве»?

Статистика – вещь точная. И она говорит о том, что о сливе Карреры речи не шло.

И пока других данных нет ни у нас, ни у команды, поверить фанатам и обвинять Глушакова нет абсолютно никаких оснований. Тем более в общении с прессой Денис всегда отвечал за свои слова и никогда не выглядел подонком.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фанаты. Главный конфликт в «Спартаке»

Новостные сайты и медиа немного неверно трактуют акции против Глушакова, называя их общефанатскими.

Это не так. Трибуна «Спартака» поделена на два лагеря. Первый – «Фратрия» с примкнувшими к нему известными группами. Второй, назовём его «Supporters Group», не менее влиятельный, а в последнее время чуть ближе сотрудничающий с клубом.

Не будем вдаваться в подробности сложной темы, но скажем, что даже фанатская трибуна в отношении капитана не едина. И если «Фратрия» протестует, то другая сторона как минимум молчит, а иногда и вовсе «забивает» заряды барабаном.

Важно отметить, что Глушаков встретился с активными болельщиками и околофутбольными коллективами, но представители «Фратрии» то ли по случайности, то ли по умыслу на ней не присутствовали. И на данный момент это одна из основных причин принципиальной протестной позиции, не предусматривающей встречи с игроком.

Но если в прежние годы руководство активно шло навстречу столь влиятельным фанатским группам, то сейчас, после встречи «Фратрии» с Федуном и непрекращающихся акций, решилось на принцип. Это и озвученное интервью Ещенко, и пиар в соцсетях, и сохранение повязки, и отказ игроков подойти к трибуне за воротами.

Может, за этим стоит похолодание в отношении государства к фанатам, может, дело в возможном введении фан-айди или других рычагах давления, но к декабрю 2018-го «Спартак» начал вести себя очень уверенно.

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И кажется, что конфликт с частью болельщиков – чуть ли не самая острая проблема «Спартака» на сегодняшний день. А Глушаков в этой борьбе – лишь знамя, сдача которого для обеих сторон означает не только минутную слабость, но и общее стратегическое отступление.

Впрочем, перемирие тоже возможно. И оно пойдёт на пользу команде, если это, конечно, хоть кого-то интересует.