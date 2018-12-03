«Арсенал», что ты делаешь?! В Туле разобрали лидера РПЛ

В последний раз в Туле «Арсенал» и «Зенит» сыграли один из лучших матчей прошлого сезона. Дзюба тогда ещё не забил испанцам и не обзавёлся миллионом подписчиков в «Инстаграме». Вместо этого — всеми силами пытался доказать «Зениту», что зря его сплавили в аренду.

Что, посмеялись? Дзюба всё доказал «Зениту» и вам У Черчесова нет выбора: он обязан вызвать Артёма в сборную.

Не будем вспоминать подробности того матча, но сегодня в похожей ситуации оказался Лука Джорджевич. Увы, тот поступок Артёма он по понятной причине повторять не стал. Нестрашно: даже без драматических сюжетов в Туле всё получилось очень недурно.

«Дзюба заплатил, чтобы сыграть с «Зенитом»? С его зарплатой я бы тоже задумался» Лука Джорджевич в ожидании встречи его команд.

Тот самый гол

Сергей Ткачёв вырвался на свидание с голкипером уже через пять минут после стартового свистка. Чуть замешкавшись, он упустил момент, но мяч отлетел к Кангва, который всё же сыграл на добивании. Мяч в итоге попал в руки Лунёву, и показалось, что момент заглох. Но всё вышло куда веселее.

Вратарь гостей с мячом в руках по инерции влетел в ворота. Вот как это вышло.

По-честному, Ерохин должен был сравнивать счёт уже спустя минут десять. В том моменте туляков простили, но через пару минут Григалава не очень плотно сыграл с Кузяевым, и тот пустил мяч прямо под Левашовым. В Туле наметился ещё один суперматч.

Мороз не убил футбол

20 минут веселья понемногу сходили на нет, и, учитывая морозную погоду, можно было ожидать, что футбола в этой игре станет значительно меньше. Но Резиуан Мирзов развеял фантазии и забил добротный гол из-за пределов штрафной. «Зенит» снова уступал, а Мирзов всерьёз завёлся и начал нападать на Паредеса. Настолько активно, что получил жёлтую карточку.

Чуть позже игра всё же взяла паузу, и настало время умиляться скандированию «Дзюба» на тульском стадионе. Болельщики помнят Артёма. На эту игру их пришло порядка десяти тысяч человек, и это очень неплохие цифры. Есть предложение не учитывать декабрьские цифры в коммерческих отчётах клубов: они вообще не показательны. Кто ходил на матчи зимой — поймёт.

Сразу два матча РПЛ могут отменить из-за погоды. Вот бы так и вышло Бывают моменты, когда нужно резать по живому.

Прогнозы по Черевченко идут мимо

С приходом Черевченко в «Арсенал» многие дружно вспомнили время в «Локомотиве» и решили, что с новым тренером «канониры» будут играть в оборону.

Как бы не так.

Неделю назад «Арсенал» не окопался у своих ворот в игре с «Краснодаром» (12 ударов по чужим воротам). Вот и в игре с «Зенитом» команда не собиралась сидеть в защите. Всегда ли эта идея лучшая — вопрос другой. В Краснодаре, например, это привело к 0:3. С другой стороны, в прошлом сезоне — с куда менее радикальным Божовичем — там вышло то же самое.

Есть, конечно, вариант, что в Туле всё идёт по накатанной (здесь должно быть слово на букву б). Говорят, Черевченко прямо сказал футболистам, что не намерен ничего менять до перерыва. Мол, времени совсем мало — всё равно ничего не успеем. Поэтому есть все шансы увидеть по весне совсем другой «Арсенал».

А пока даже при 2:1 в игре с «Зенитом» туляки летят вперёд и упускают шансы вроде выхода один на один Эванса Кангва после суперпаса Бакаева. И даже получив второй мяч в свои ворота, всё равно рвутся в атаку. И забивают ещё два. Смотреть такой нетипичный для нас футбол очень хочется. Даже в декабре — на стадионе.

P.S. В ТВ-трансляцию попали буйные празднования Михаила Левашова после игры. Как это выглядело с трибуны стадиона, смотрите выше.