Скорее всего, у ЛЧ был бы другой победитель!

Что поменялось бы в Лиге чемпионов, если бы VAR ввели в прошлом сезоне

Если вспомнить прошлый сезон, то введение системы VAR в плей-офф Лиги чемпионов должно особенно расстроить болельщиков действующего обладателя трофея – «Реала».

Система VAR будет использована в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов

«Реал» мог не пройти в 1/4 финала

Ещё на групповом этапе Лиги чемпионов эксперты обращали внимание на ошибки или сомнительные решения судей в пользу «Реала» в игре с «Боруссией» в Дортмунде и двух матчах «сливочных» с «Тоттенхэмом». История получила горячее продолжение в плей-офф.

В первом матче 1/8 финала с «ПСЖ» на «Сантьяго Бернабеу» команда Зинедина Зидана дожала соперника в концовке, забив два мяча – 3:1. В Париже были убеждены, что победа «Реала» не состоялась бы, если бы арбитр Джанлука Рокки назначил пенальти за игру рукой Серхио Рамоса и не придумал офсайд у Килиана Мбаппе в опасной атаке.

«Говорят, Рамос мог сыграть рукой в штрафной, – сказал на пресс-конференции главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери. – Я не видел этого эпизода, но если произошло нарушение на пенальти, судья должен его назначить. Это его работа. Мы можем победить в противостоянии с «Реалом», если арбитры не будут принимать подобные решения».

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи тоже раскритиковал Рокки: «У Мбаппе зафиксировали офсайд, хотя его не было. Ошибки судьи дорого обошлись нам – он помогал сопернику».

«Реал» мог не пройти в 1/2 финала

«Реал» – «Ювентус» – самый скандальный матч прошлой Лиги чемпионов. Казалось, команда Зидана решила все вопросы в первой встрече в Турине, победив со счётом 3:0. Однако итальянцам удалось совершить невероятное и отыграть три мяча в Мадриде. Дело шло к дополнительному времени, когда судья Майкл Оливер поставил пенальти в ворота гостей. Англичанин разглядел фол со стороны Мехди Бенатиа на Лукасе Васкесе. В тот день удалённый с поля голкипер Джанлуиджи Буффон произнёс свою знаменитую фразу про «мусорное ведро вместо сердца у судьи».

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли потребовал после матча с «Реалом» поскорее использовать в Лиге чемпионов видеоповторы.

«Я наблюдал за странами, которые ввели в своих чемпионатах систему видеопомощи, а также видел случаи, когда решения принимались не в пользу итальянских команд. Это доказывает, что в Лиге чемпионов необходима VAR», – отметил Аньелли.

Экс-вратарь сборной Дании Петер Шмейхель тоже вспомнил про видеоповторы: «Я не большой фанат VAR, но если бы система использовалась в этой игре, возможно, пенальти бы не было».

Бывший итальянский судья Грациано Чезари выразил мнение, что благодаря помощи системы VAR Оливер изменил бы своё решение:

«На повторе видно, что Бенатиа касался мяча – в этой ситуации не может быть никакого фола. Арбитр купился на движения игроков, и у него был перекрыт обзор. Система видеопомощи однозначно помогла бы разобраться в эпизоде».

В Швеции арбитру угрожают смертью. Это не первый подобный случай Очень важная тема, которая обычно остаётся скрытой под судейскими скандалами.

«Реал» мог не пройти в финал

Судейством в матче с «Реалом» остались недовольны и болельщики «Баварии». Команда Зидана выиграла первый полуфинал в Мюнхене со счётом 2:1, а хозяева в нескольких эпизодах претендовали на пенальти.

Работу голландского судьи Бьорна Куйперса раскритиковал бывший тренер «Атлетико», «Бетиса» и ряда других испанских клубов Хорхе Д'Алессандро: «Я видел, что симпатии арбитра постоянно были на стороне одной команды. В пользу «Баварии» не назначили три пенальти! Да-да, именно три. Если отталкиваться от того, какой пенальти поставили «Реалу», когда «фолил» Бенатиа, то это точно три пенальти».

«Ливерпуль» мог не пройти в 1/2 финала

Введи УЕФА систему VAR в плей-офф прошлой Лиги чемпионов, мы, возможно, не увидели бы в финале яркий «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

В четвертьфинале красные одолели «Манчестер Сити», который многие называли фаворитом турнира. Крупная победа на «Энфилде» со счётом 3:0 сделала миссию команды Хосепа Гвардиолы почти невыполнимой. Но дома «горожане» забили быстрый мяч, а перед перерывом испанский арбитр Матеу Лаос отменил второй гол Лероя Зане из-за офсайда.

Гвардиола настаивал на том, что судья ошибся, и вспомнил судейство игры на «Энфилде»: «Я сказал рефери: в эпизоде с Зане был чистый гол. Из-за этого он выгнал меня. Всё было бы по-другому, если бы счёт стал 2:0. Всё по-другому, когда Салах забивает на «Энфилде» из офсайда. Всё по-другому, когда Габриэл Жезус забивает на «Энфилде» из офсайда».

«Ливерпуль» мог не пройти в финал

В первом полуфинале с «Ромой» красные тоже крупно победили – 5:2. Однако гостевой матч в Риме получился очень тяжёлым для «Ливерпуля», несмотря на то что команда Клоппа вела к перерыву со счётом 2:1. Во втором тайме «Рома» забила трижды. В результате хозяева получили возможность обвинить в поражении словенского судью Дамира Скомину, принявшего ряд спорных решений.

«Эдин Джеко не был в офсайде, и его снесли в штрафной, – заявил президент «Ромы» Джеймс Паллотта. – На 65-й минуте игроки «Ливерпуля» «сыграли в гандбол» — это видели все, кроме судьи. Потом на 67-й минуте Патрика Шика зажали в коробочку. «Ливерпуль» должен был остаться вдесятером уже после 63-й минуты. Если мы не внедрим VAR в Лигу чемпионов, такие вещи, как эта, станут полным посмешищем».

Паллотту поддержал спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи: «В первом матче мы пропустили гол, забитый из офсайда, а сегодня в нашу пользу не было назначено два пенальти, причём в одном из эпизодов это красная карточка. Не понимаю, почему VAR не используют в самом важном клубном турнире Европы. Фанаты шутят, что с системой VAR в финале играли бы «Бавария» и «Рома», но это правда».

«Реал» мог потерять Серхио Рамоса в финале?

Возможно, будь у сербского судьи финала «Реал» – «Ливерпуль» Милорада Мажича шанс воспользоваться системой VAR, он зафиксировал бы фолы со стороны Серхио Рамосе на Мо Салахе и Лорисе Кариусе.

Бонус: в Лиге Европы тоже был бы другой финал!

Ещё один скандальный эпизод из прошлого евросезона. Эта ошибка не из Лиги чемпионов, а из Лиги Европы, тем не менее она тоже достойна того, чтобы попасть в наш обзор. К сожалению, допустила её российская бригада Сергея Карасёва. Исход дуэли «Зальцбурга» и «Марселя» решил угловой, ошибочно назначенный в концовке дополнительного времени ответного матча.

Первую игру «Марсель» выиграл дома со счётом 2:0, но «Зальцбург» отыграл на своём поле два мяча. Возможно, австрийцы победили бы французов в серии пенальти, однако на 116-й минуте случился этот угловой с голом Роланду. Повтор не оставлял сомнений: мяч покинул пределы поля от футболиста «Марселя».

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Правда, главный тренер «Зальцбурга» Марко Розе не стал уничтожать критикой Карасёва: «Судейский наблюдатель от УЕФА, работавший на матче, сказал мне, что арбитры сидят поникшие и расстроенные в судейской комнате. Они понимают, что допустили ошибку. Я уже не так зол. Это человеческий фактор, каждый может допустить ошибку. Если люди способны признать свою ошибку, я готов простить».