Держите меня семеро. Марадону едва оттащили от фанатов возглавляемого им клуба

Теперь аргентинец «зажигает» в Мексике. Об этом и другом читайте в обзоре событий минувшего дня.

Состоялась жеребьёвка полуфинала Лиги наций



УЕФА на официальном сайте огласил результаты жеребьёвки полуфинала Лиги наций.



По итогу жеребьёвки в полуфинале турнира встретятся следующие пары:



Португалия – Швейцария

Нидерланды – Англия



Напомним, финальная стадия Лиги наций пройдёт следующим летом в Португалии. Матчи запланированы на июнь 2019 года. Решающие встречи Лиги наций будут проходить на стадионах «Драгау» (Порту) и «Афонсу Энрикиш» (Гимарайнш).



Сборные Португалии, Швейцарии, Нидерландов и Англии заняли первые места в своих группах в лиге A. Сборная России в своей группе Лиги В заняла второе место и в следующем сезоне выступит в той же лиге. С итоговым положением команд в группах Лиги наций и с результатами матчей группового этапа турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

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«Зенит» потерпел поражение в гостевом матче РПЛ с тульским «Арсеналом»



В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал петербургский «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.



В составе тульской команды голы на счету полузащитников Резиуана Мирзова и Зелимхана Бакаева, а также нападающего Эванса Кангва, оформившего дубль. За петербургский клуб голы забили хавбеки Далер Кузяев и Эрнани.



Тульский «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Петербургский «Зенит» (34) по-прежнему возглавляет таблицу российского чемпионата.



В следующем туре «канониры» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Зенит» проведёт матч с казанским «Рубином».

Марадона чуть не подрался с фанатами после поражения «Дорадоса»



Главный тренер «Дорадоса» Диего Марадона вступил в конфликт с болельщиками после поражения команды в решающем матче плей-офф второй мексиканской лиги с «Атлетико Сан-Луис» (2:4).



После окончания встречи болельщики «Атлетико» начали распевать оскорбительные песни и кричалки в адрес специалиста. Марадона не выдержал и сначала стал отвечать обидчикам, а затем и вовсе попытался ударить одного из них, однако аргентинцу помешали сопровождавшие его сотрудники «Дорадоса».

Видео конфликта Марадоны с болельщиками доступен в «твиттере» журналиста Гильермо Кабреры.



«Дорадос» по итогу двухматчевого противостояния с «Атлетико» в финале второй лиги Мексики уступил с общим счётом 3:4 и не сумел выйти в высшую лигу страны.

Чеферин: ВАДА заявило, что Рамос не был пойман на допинге, мне нечего сказать



Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

Ранее о проваленном допинг-тесте Рамоса сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks. Согласно источнику, УЕФА скрыл информацию от общественности и не стал наказывать испанского футболиста.



«Мне нечего сказать по этому вопросу. УЕФА имеет письмо от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в котором подтверждается, что игрок не попадался на нарушении антидопинговых правил. ВАДА — высший мировой авторитет в данном вопросе, и, если в организации говорят, что всё в порядке, мне больше нечего сказать», — приводит слова Чеферина Mundo Deportivo.

Аршавин: моя карьера уже закончена



Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин подтвердил, что завершил карьеру футболиста.



«Моя карьера уже закончена. Мне кажется, это уже все и так знают. Я объявлял. Слухи о возвращении? Эта информация исходила не от меня», — сказал Аршавин в программе «Тотальный футбол».



Последним клубом 37-летнего Аршавина был казахстанский «Кайрат», в составе которого форвард выиграл Суперкубок страны. Ранее он выступал за «Зенит», «Арсенал» и «Кубань». За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов. Трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. В 2008 году занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч». Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008. Игрок месяца в английской Премьер-лиге в апреле 2009 года.

Аршавин – лучший российский игрок XXI века? Один из ярчайших российских футболистов XXI века завершает карьеру, но был ли он лучшим в новейшей истории?

Появилось видео с места гибели футболиста «Локомотива» Ломакина



В телеграм-канале «Следак шепнул» появилось видео с места гибели полузащитника московского «Локомотива» Алексея Ломакина.



На нём видно, как футболист в одиночку шёл к реке на юге Москвы. Ломакин был опознан благодаря лисе, которая вытащила его куртку на тропинку. В ней находились документы игрока.



В данный момент ведётся следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления всех обстоятельств происшествия.



Ранее сообщалось, что мать 18-летнего Ломакина обратилась в полицию в связи с исчезновением сына. По её словам, 30 ноября он отправился на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», а со следующего дня перестал выходить на связь. Позднее друг Ломакина Иван рассказал его матери, что он употреблял с её сыном спиртные напитки, но не может вспомнить, где это происходило. Кроме того, Ломакин якобы порой употреблял медицинский препарат «Тропикамид», в результате чего становился неадекватным.

Молодой футболист «Локомотива» найден мёртвым. Что об этом известно Кошмарная история.

У Ещенко подозрение на разрыв крестообразной связки колена



У защитника «Спартака» Андрея Ещенко диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.



Эту травму футболист получил в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» (1:2).



6 декабря Ещенко отправится в римскую клинику «Вилла Стюарт» вместе с руководителем медицинского департамента «Спартака» Михаилом Вартапетовым. В Италии будет определён метод лечения игрока. Если будет принято решение об операции, то сроки восстановления Ещенко составят не менее нескольких месяцев. В этом случае он может вообще больше не сыграть за «Спартак», так как его контракт с клубом истекает летом 2019 года.



В нынешнем сезоне 34-летний Ещенко провёл шесть матчей в чемпионате России.

«Болельщики создали себе идола. Все отстой, только Массимо хороший» Интервью Ещенко пресс-службе красно-белых, после которого конфликт разгорелся ещё сильнее.

Исполком УЕФА запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение



УЕФА на своём официальном сайте опубликовал итоги заседания исполнительного комитета организации, которое состоялось сегодня, 3 декабря.



Одним из ключевых решений исполкома стал запрет на проведение матчей под эгидой УЕФА в регионах, где введено военное положение, а также в местах, в которые можно добраться лишь через такие регионы.



Ранее УЕФА перенёс матч украинского клуба «Ворсклы» с лондонским «Арсеналом» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы из Полтавы в Киев в связи с введением временного военного положения в отдельных областях страны. «Чемпионату» позже стало известно, что перенести матч из Полтавы «Арсенал» хотел ещё в сентябре в связи с вопросами логистики и размером гостевой делегации.