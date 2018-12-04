Лука Модрич получил «Золотой мяч». Как это было

Теперь хорват, а не Криштиану Роналду – лучший игрок мира!

Как Модрич получил «Золотой мяч»

Лука Модрич – официально лучший игрок мира 2018 года! Победитель Лиги чемпионов с «Реалом» и вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии занял первое место в опросе популярного французского журнала France Football. Награда вручалась в Париже на церемонии, которую довольно живо вёл экс-форвард сборной Франции Давид Жинола. 33-летний Модрич прилетел за «Золотым мячом» вместе со своей семьёй – женой Ваней Боснич, сыном Иваном и двумя дочерьми Эмой и Софией. Зал ломился от звёзд, среди гостей церемонии были, например, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон. Вопреки первоначальной информации посетил церемонию один из главных конкурентов хорвата Антуан Гризманн, а вот Криштиану Роналду и Лионель Месси отсутствовали.

«Мне трудно описать свои чувства, – сказал счастливый Модрич. – Я благодарен всем, кто помогал мне оказаться сегодня здесь. Хочу поблагодарить своих одноклубников, мою семью и всех, кто за меня голосовал. Раз я опередил таких великих игроков, как Роналду, Месси, Мбаппе, Гризманн и Неймар, то это значит, что я сделал в нынешнем году что-то особенное».

Напомним, в 2018-м Модрич уже был признан лучшим футболистом чемпионата мира в России и игроком года ФИФА. Хорват прервал гегемонию Роналду и Месси, выигрывавших «Золотой мяч» в последние 10 лет. Португалец становился лучшим игроком мира в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах, а аргентинец – в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. До этого «Золотой мяч» принадлежал бразильцу Кака.

Кто признан лучшим молодым игроком года

France Football учредил награду лучшему молодому игроку (до 21 года) – «Трофей Копа». Её первый обладатель – чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе. При этом форвард «ПСЖ» являлся претендентом и на получение главного трофея.

Помимо Мбаппе на «Трофей Копа» претендовали Кристиан Пулишич (США, «Боруссия» Д), Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан»), Джастин Клюйверт (Нидерланды, «Рома»), Патрик Кутроне (Италия, «Милан»), Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»), Родриго Гоэс (Бразилия, «Сантос»), Уссем Ауа (Франция, «Лион»), Амаду Айдара (Мали, «Ред Булл Зальцбург») и Рицу Доан (Япония, «Гронинген»).

Кто выиграл женский «Золотой мяч»

Ещё одним нововведением стало вручение женского «Золотого мяча». Награда досталась 23-летней нападающей французского «Лиона» и сборной Норвегии Аде Хегерберг. В 2018 году она забила на клубном уровне 53 мяча. Феноменальный результат! К слову, выступая со сцены, девушка поблагодарила своего жениха – игрока польского «Леха» Томаса Рогне, сыгравшего пару матчей за национальную команду Норвегии.

На женский «Золотой мяч» претендовали полтора десятка кандидаток, в том числе ещё несколько игроков «Лиона». Вот полный список:

Люси Броунз (Англия, «Лион»), Амандин Анри (Франция, «Лион»), Саки Кумаги (Япония, «Лион»), Дженифер Маросан (Германия, «Лион»), Амель Майри (Франция, «Лион»), Венди Ренар (Франция, «Лион»), Пернилль Хардер (Дания, «Вольфсбург»), Линдси Хоран (США, «Портленд»), Сэм Керр (Австралия, «Чикаго»), Фрэн Кирби (Англия, «Челси»), Марта (Бразилия, «Орландо»), Лике Мартенс (Голландия, «Барселона»), Меган Рапиноу (США, «Сиэтл»), Кристин Синклэйр (Канада, «Портленд»).

Кто выиграет «Золотой мяч»? Здесь ответы Мостового, Черчесова и Хохлова Альтернативная версия «Чемпионата».

Какие места заняли Роналду и Месси

В число номинантов France Football включил 30 футболистов. Месси финишировал на высоком для любого другого игрока, но унизительно низком для себя пятом месте. Начиная с 2007 года, форвард «Барселоны» всегда попадал в тройку лучших футболистов планеты. Роналду – второй, он проиграл только Модричу. Итоги голосования таковы:

1. Лука Модрич («Реал», Хорватия)

2. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)

3. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция)

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

5. Лионель Месси («Барселона», Аргентина)

6. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

7. Рафаэль Варан («Реал», Франция)

8. Эден Азар («Челси», Англия)

9. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия)

10. Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия)

11. Н'Голо Канте («Челси», Франция)

12. Неймар («ПСЖ», Бразилия)

13. Луис Суарес («Барселона», Уругвай)

14. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия)

15. Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Франция)

16. Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина)

17-18. Гарет Бэйл («Реал», Уэльс)

17-18. Карим Бензема («Реал», Франция)

19-21. Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия)

19-21. Иван Ракитич («Барселона», Хорватия)

19-21. Серхио Рамос («Реал», Испания)

22-24. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал)

22-24. Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай)

22-24. Марсело («Реал», Бразилия)

25-27. Ян Облак («Атлетико», Словения)

25-27. Марио Манджукич («Ювентус», Хорватия)

25-27. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия)

28. Диего Годин («Атлетико», Уругвай)

29-30. Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», Франция)

29-30. Иско («Реал», Испания)

Напомним, что «Золотой мяч» трижды выигрывали игроки сборной СССР – Лев Яшин (1963 год), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).