«Самое крупное ограбление века» Что пишут о Модриче и «Золотом мяче»

«В победе Модрича люди видят заговор»

Marca: «Обманщики живут по всему миру. Они начали вылезать в прошлом декабре, во время клубного чемпионата мира. Тогда Лука Модрич был признан лучшим игроком турнира, опередив Роналду. Люди увидели в этом заговор. Любопытно.

Наступил чемпионат мира в России, сменился цвет футболки и команда, но Модрич, который неделями ранее выиграл четвертую Лигу чемпионов, продолжал блистать. Кто-то выделял Ракитича, кто-то Погба, Канте, Мбаппе или Гризманна, но большинство все же признавало огромную работу, которую проделывал хорват для своей команды. Он не забивал, но именно он вывел сборную Хорватии в финал. Весь мир смотрел на него. В итоге Модрич стал лучшим игроком чемпионата мира.

Лука Модрич получил «Золотой мяч». Как это было Теперь хорват, а не Криштиану Роналду – лучший игрок мира!

Лето закончилось, и хорват стал лучшим игроком по версии УЕФА. Голоса прилетали со всего мира – от фанатов, журналистов, игроков. Но легенда росла, и некоторые все еще говорили, что все это подстроено. Потом была церемония награждения от ФИФА. Здесь он снова стал лучшим – и снова голосовал весь мир. Интересно. Не признавали его лучшим только критики – снова. Кто-то видел в этом очередной заговор, который устроил «Реал».

Настало время «Золотого мяча». Модрич стал лучшим в 2018 году, но люди стали сомневаться еще сильнее – что-то не так. Когда выигрывал Месси или Роналду, они жаловались, что футбол командная игра и несправедливо выделять кого-то одного. В победе Модрича они же видели какую-то подставу.

Но надо признать, что он в этом году и правда лучший, как бы сильно вам этого не хотелось. Да, у него нет силы Роналду, возможностей Месси или гениальных пасов Гризманна, но любой игрок и тренер был бы рад видеть Модрича в своей команде».

«Модрич сотворил историю!»

Vecernji list: «Модрич — первый хорват с золотым мячом! Это кульминационный момент в карьере Луки.

Его фантастические игры не остались незамеченными. Он был особенно вдохновлен в этом году, когда он играл на чемпионате мира. Там он вел сборную Хорватии вперед, и по итогу турнира стал лучшим игроком. В этом году хорват завоевал почти все индивидуальные награды, которые только можно было выиграть. Он сотворил историю хорватского футбола».

«Модрич запомнится тем, что прервал дуэль между Роналду и Месси»

AS: «Признаюсь честно, в голосовании я поставил Модрича на третье место – на первом у меня был Гризманн, а на втором Мбаппе. Но теперь, когда он выиграл, я очень за него рад. Это заслуженная награда для Модрича, мальчика войны, который начал играть между обломками и преследовал эту комету под названием футбол. Он делал все, чтобы достичь максимального результата. Каким-то образом эта награда компенсирует ту несправедливость, которую мы увидели в 2010 году, когда ни Иньеста, ни Хави не получили «Золотой мяч». Модрич запомнится тем, что прервал длинную дуэль между Роналду и Месси».

«Лучший игрок мира. Для тех, кто разбирается в футболе»

Сестра Роналду Катя Авейру была так расстроена, что ее брат в этом году не стал лучшим, что написала язвительный пост в «Инстаграме».

«Лучший игрок мира…для тех, кто разбирается в футболе, конечно».

Не промолчала и вторая сестра, Эльма Авейру. По ее мнению, во всем виновата мафия.

«К сожалению, мы живем в мире, где правит гниль, мафия и ублюдские деньги. Но справедливость и сила Бога больше, чем это гнилое целое. Справедливость восторжествует»

«Шутка века»

Поклонники футбола по всему миру остались, мягко говоря, недовольны итогами церемонии.

«Самое крупное ограбление».

«Есть только один [победитель]».

«Шутка века».

«Все равно эти легенды заслуживают «Золотой мяч» больше».

«Роналду – 55 игр, 54 мяча и 11 голевых передач. Месси – 54 матча, 46 голов и 18 голевых передач. Лука Модрич – 59 матчей, 5 голов и 11 голевых передач. Здесь только один заслуживает «Золотого мяча».

«Мы все знаем, кто король»

«С какого черта Модрич выиграл с 0 голами за сезон?!»

«Король погиб! Живи долго, король Лука!»

«Лука Модрич из самого недооценённого игрока в мире за несколько месяцев стал самым переоцененным игроком в мире»

«Болельщики Роналду: «Чувак забил хет-трик против Испании. Он должен выиграть «Золотой мяч». Болельщики Месси: «Он лучший за все времена, один из самых одаренных игроков. Он достоин победы». Модрич:».

«Что вы скажете своим детям через 10 лет, когда они спросят, почему у Хави или Иньесты нет «Золотого мяча», а у Модрича есть?».

«Нам нужен ВАР на церемонии «Золотого мяча».