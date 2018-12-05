Два воспитанника академии «Краснодара» уже разрывают РПЛ. Как они играют?

Потеряв летом уехавшего в несчастливое путешествие за Лигой чемпионов Фёдора Смолова, «Краснодар» действительно рисковал. Прямой замены бомбардиру клуб не получил — вернулся, как казалось, доигрывать терявший до этого мотивацию Ари, а другой опцией был молодой воспитанник клуба Иван Игнатьев. Тем не менее календарный год «Краснодар» закончит с лучшим показателем по количеству забитых в сезоне мячей, а Ари — игроком сборной России. Два других атакующих игрока — Игнатьев и ещё более молодой Магомед-Шапи Сулейманов — стали главными открытиями осени. У главного тренера «быков» Мурада Мусаева уже вполне серьёзно спрашивают, что он думает по поводу шансов Игнатьева и Сулейманова вместе побороться за звание лучшего бомбардира, а до призывов вызвать парней в национальную команду осталось три… два… один…

Давайте разберём, как играют первые настоящие звёзды академии «Краснодара».

Что выделяет Игнатьева и Сулейманова?

То, что и должно выделять игрока атакующей линии, — они оба хорошо бьют. Более того, каждый из них отлично владеет и забивает слабой ногой: для Шапи это правая, а для Игнатьева — левая. Работавший в академии «Краснодара» тренером Рикардо Лаго рассказывал мне, как они пытаются адаптировать на тренировках бразильскую методику освоения техники удара: в Бразилии для этого используют специальный резиновый мяч и бьют по нему босиком, чтобы футболист лучшим образом чувствовал удар. Итогом такой работы в академии «Краснодара» можно считать вот что: Иван Игнатьев с 2016 года в быстрых атаках ни разу не пробил в касание выше ворот. Мимо створа — да, в створ — да, но ни разу выше. Это уникальный показатель, и говорит он об одном: футболиста научили чувствовать мяч и прижимать его даже в тех ситуациях, когда на решение и исполнение есть доля секунды.



Я специально выделяю для Игнатьева удары в одно касание в быстрых атаках. Посмотрите сначала на эту таблицу. В ней рассортированы все по типам атак все удары Игнатьева (285 во всех матчах, включая юношеские/молодёжные турниры и товарищеские матчи) и Сулейманова (220).

Заметно, что Сулейманов больше бьёт в позиционных атаках, а Игнатьев — в контратаках. При этом у Ивана очень неплохая конверсия ударов в контратаках — чаще, чем каждый четвёртый удар в быстрых наступлениях, становится голевым. Есть ещё одна интересная деталь, связанная с действиями Игнатьева в быстрых атаках. Если разделить ворота на шесть квадратов (левый нижний угол, левый верхний, центр — верх и низ, правый верхний и нижний углы), то получится, что 37% ударов он нанёс в один из этих шести квадратов — левый от себя нижний угол. И это действительно рабочая стратегия: 7 таких ударов из 16 стали голевыми.



Мы разобрались, что Игнатьев — отличный вариант для завершения быстрых атак, теперь перейдём к Шапи. Он гораздо больше любит работать с мячом. Если Иван наносит в одно касание 44% своих ударов (и всего 14% — используя более двух касаний), то Сулейманов в одно касание бьёт в 32% случаев, зато 42% его ударов приходят после долгой обработки мяча.



У Шапи два любимых манёвра. Первый — получить мяч в правом полуфланге, продвинуться вперёд, сохраняя владение левой ногой, сместиться ближе к центру и пробить. Этот манёвр хорошо должны помнить болельщики «Крыльев Советов» — в их ворота Сулейманов воткнул роскошный гол как раз после такого смещения (на всё, к слову, у футболиста ушло семь касаний — немыслимо для Игнатьева).



Второй манёвр позволил Шапи сломать любую математику. Футболист забивает каждые полчаса нахождения на поле в матчах основной команды «Краснодара», и почти все мячи он забил как по методичке. Когда мяч находится в левом полуфланге или левом фланге, Шапи начинает открываться за дальнего защитника соперников, пользуясь тем, что два центрдефа скованы давлением атакующих игроков «Краснодара». Если крайний защитник не реагирует, идёт моментальная передача за дальнего — так получил в свои ворота «Локомотив».

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Если же крайний защитник реагирует и начинает смещаться к Шапи, между ним и ближним центральным защитником образуется коридор. Через лишний пас «быки» доводят мяч в этот коридор, куда врывается Сулейманов. Природная резкость позволяет ему и сбросить оппонента, и пробить до того, как его успевают накрыть. «Получается находить дырки в обороне соперника», — так в стиле футбольного научпопа объяснил такие эпизоды после матча с «Уралом» главный тренер «Краснодар».

Окей, а что помимо ударов?

Продолжим ту же очерёдность и сначала поговорим об Игнатьеве. Почти полтора года назад после одного матча молодёжного первенства я написал знакомому скауту Алексею Буртовому, который теперь работает в «Уфе»: «Посмотри Игнатьева. Этот чудик постоянно прессингует до вратаря!». Это качество впечатлило бы меня и в вакууме, но тут оно едва не остановило мне больное сердце любого человека, кто пристально смотрит за российским футболом. У наших нападающих просто не принято идти до вратаря. А этот парень делал так регулярно и в итоге забил после того, как окончательно затерроризировал голкипера.

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С переходом во взрослый футбол Игнатьев не лишился этого выгодно отличающего любого современного форварда качества. Он по-прежнему напрягает соперников по полной программе и, что важно, успевает переключиться на защитника, если вратарь справился с прессингом. Смотрите, как это работает.

Игнатьев идёт до вратаря, но в этот раз голкипер «Урала» сразу передаёт мяч защитнику. Игнатьеву приходится делать дополнительный рывок, чтобы осложнить сопернику начало атаки.

Нападающий «Краснодара» висит на защитнике, а тот не видит вариантов — все открывающиеся футболисты «Урала» прихвачены (смотрите ещё и на то, как тренерский штаб «быков» подсказывает вручную, как отстроить прессинг). Центральному защитнику приходится продвигаться всё дальше и дальше, а красным отмечены второй центральный защитник и Куэва, который, понимая, что один из центрдефов покинул своё рабочее место, уже готов к соревнованию в рывке один на один.

Игнатьев отбирает мяч, моментально отдаёт его ближнему полузащитнику, который открывает Куэве визу в штрафную «Урала». С превеликим трудом в этой ситуации гости справились (сам Куэва был уверен, что справились лишь с нарушением правил). Дополнительно обращу внимание лишь на то, что идёт 74-я минута матча, и совершать рывки уже очень сложно. Но Игнатьев готов.

Теперь к Шапи. Мы уже поговорили о том, что он любит обращаться с мячом, и есть у него одно качество, которое неразрывно связано а) с этой любовью; б) с тем, какой футбол ставят в академии «Краснодара». В развитии атак Сулейманов в свои 18 лет обладает совершенно сумасшедшим умением принимать не первое попавшееся, а правильное решение, пусть даже якобы в ущерб темпу.



Посмотрите на скриншот.

Типичный российский крайний полузащитник видит здесь два варианта развития атаки. Под цифрой 1 обозначен пас на ход продвигающемуся вперёд нападающему. Он не имеет большого смысла, потому что защитники продолжат играть лицом к нему и достаточно легко накроют. Более продвинутые видят вариант под цифрой 2 (тем более что Вандерсон размахивает руками и требует передачу). Здесь дело даже не в сложном техническом исполнении, а в том, что в этой фазе атаки перевод туда тоже не принесёт больших дивидендов. Да, Вандерсон останется один в один и попытается обыграть, но до ворот будет ещё 40 метров, и соперник успеет перестроиться. Соответственно нужно искать другое решение. И Шапи находит его, придерживая мяч на лишнюю секунду.

Нападающий уводит линию обороны соперника глубже, заставляя её ещё и сужаться. Открывается полузащитник в центре, и довести мяч до Вандерсона можно через лишний пас, и теперь это уже будет иметь смысл, так как принимая мяч на свободном пространстве или обыгрывая соперника один в один, Вандерсон будет уже на ударной позиции.

На самом деле в этой атаке «Краснодар» перемудрил и сыграл через два лишних паса, а затем Игнатьев пожадничал и не выкатил партнёру на открытый удар, пробив сам, но это другая история. Для нас важно зафиксировать, как хорошо действует совсем молодой Шапи в ситуациях, которые требуют сложного и быстрого решения.

Что это даёт «Краснодару»?

Очень многое! Шапи и Игнатьев — разноплановые атакующие футболисты: один больше любит держать мяч и открываться в позиционных атаках, другой — бить в касание и давить прессингом. Наличие таких разных игроков, имеющих при этом ярко выраженное качество завершителей атак, позволяет «Краснодару» не только отталкиваться от соперника (сядет он глухо в оборону или нет, играет в три центральных или в два), но и переламывать матчи по их ходу. И это уже не теория, а практика: и Игнатьев, и Сулейманов своими действиями приносят «Краснодару» настоящие, мужские, волевые победы.



А ведь им ещё расти и расти.