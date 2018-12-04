«Золотой мяч» впервые вручили женщине. Всё закончилось секс-скандалом

Впервые в истории футбола «Золотой мяч» получила женщина. Ада Хебергер из «Лиона» выиграла специальную премию для футболисток, которую France Football утвердил впервые с 1956 года.

Ни капли не удивляет, что женская премия появилась именно сейчас. И это совсем не упрёк в сторону всплеска буйного феминизма и полиции харассмента. Наоборот, тот факт, что женщины-футболисты получили право на мировое признание, — это прекрасно.

С победительницей тоже всё объяснимо. На счету футболистки сборной Норвегии 53 мяча в 32 матчах сезона — более полутора гола за игру. Со сцены девушка сказала спасибо своему жениху, футболисту «Леха» Томасу Рогне. Только посмотрите, как это было красиво.

Тут бы умилиться и принять этот жест как уничтожение очередного туповатого шаблона. Проснуться в новом мире и почувствовать, что он стал чуть более развитым и цивилизованным. Но вы же понимаете, что всё не могло закончиться так просто.

Суть скандала

Романтика накрылась, когда диджей церемонии, отвечавший за музыку, решил пошутить. Мартин Сольвейг станцевал с девушкой под Френка Синатру, а потом внезапно предложил лучшей футболистке мира станцевать тверк с наградой. И тут понеслось.

Девушке явно стало неловко. На предложение она смущённо ответила отказом, хотя быстро сумела взять себя в руки. Обратите внимание на реакцию Килиана Мбаппе, который выиграл на той же церемонии награду лучшего молодого футболиста. Это видео уже посмотрели более 7 млн человек.

Действия Сольвейга начали сильно критиковать. Предложение расценили как непристойный акт сексизма, и диджей был вынужден принести извинения всем, кого эта шутка задела. Перед самой футболисткой Мартин извинился отдельно: он утверждает, что она поняла шутку и приняла его извинения.

Девушка подтвердила его слова.

«Он пришёл ко мне после инцидента и был действительно опечален, что всё пошло именно так. На самом деле, я не посчитала это сексуальным харассментом или чем-то вроде того. Если честно, я просто была счастлива танцевать и радоваться победе», — приводит слова Ады Sky. Правда, чуть позже она всё-таки дала двусмысленный комментарий.

Обладательница «Золотого мяча» затронула проблему гендерного неравенства

Теперь Интернет полон гневных реплик, в которых диджея обвиняют в угнетении женщин. С другими-то участниками церемонии он говорил о футболе, а не о тверке.

Наше мнение

У единственной девушки в авторском составе «Чемпионата» Полины Куимовой тоже есть мнение на этот счёт. Настолько активное, что его нельзя было оставить в пределах внутренних чатиков.

«Когда я об этом прочитала, то первое, что сделала, — спроецировала эту ситуацию на себя. Представила, что вот стою я на сцене, получаю какую-нибудь награду за лучшую статью – первая среди женщин-журналистов. Моих коллег-мужчин хвалят за слог, тему, героя, а мне говорят: поздравляем, а теперь станцуйте-ка, потрясите попой. Ну, мне стало бы неловко. Даже неприятно – что вообще за тупая просьба, мы здесь что, на бразильском карнавале? Почему принижаются мои профессиональные качества, а на первый план выходит тот факт, что я женщина? Почему вы не просили выполнять что-то подобное мужчин? Это что, было бы не так забавно или красиво?

Я бы как-нибудь пошутила и гордой походкой удалилась со сцены, но осадок бы остался. Потом ещё дней пять думала бы о том, что в первую очередь я женщина среди кучи мужчин, и только потом – профессионал, который наравне со всеми может работать. Можно, конечно, воспринять это как шутку, но выглядит она максимально неудачной и какой-то слегка пещерной. И она уж точно никак не вяжется с форматом мероприятия».

Своё мнение, является ли эта шутка сексизмом, вы может высказать здесь: