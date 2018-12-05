В России появится еще одна футбольная лига

Матч за Суперкубок России пройдёт 6 июля



Матч за Суперкубок России нынешнего года пройдёт 6 июля. Об этом сообщил президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин после заседания правления лиги, которое состоялось во вторник, 4 декабря, в Москве.



«Было принято решение начать сезон 6 июля матчем за Суперкубок России», — цитирует ТАСС Прядкина.



Суперкубок в России разыгрывается с 2003 года. В этой встрече принимают участие чемпион и обладатель Кубка страны. Матчем за Суперкубок официально открывается очередной футбольный сезон в России, как правило, за неделю до 1-го тура чемпионата.



В 11 из 14 розыгрышей Суперкубка побеждали чемпионы предыдущего сезона. Действующим победителем турнира является ЦСКА, который в прошлом розыгрыше обыграл «Локомотив» со счётом 1:0.

Клубы РПЛ утвердили использование VAR со следующего сезона



Общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги юридически утвердило использование системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом сообщил глава лиги Сергей Прядкин.



Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что VAR будет использована в девяти матчах нынешнего сезона в России: в полуфиналах и финале Кубка России, а также стыковых матчах за право выступать в РПЛ.



«VAR сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму — в районе 9-10 млн рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплат арбитрам.



Поручили создать рабочую группу по этому вопросу. Клубы поддержали, что будет единый центр в Москве с видеоарбитрами. До Рождества рабочая группа должна нам представить отчёт на эту тему», — цитирует Прядкина «Р-Спорт».

Что поменялось бы в Лиге чемпионов, если бы VAR ввели в прошлом сезоне Скорее всего, у ЛЧ был бы другой победитель!

РПЛ поддержала идею создания молодёжной лиги до 19 лет



Российская Премьер-Лига поддержала идею создания молодёжной лиги, в которой будут выступать футболисты до 19 лет. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин. На данный момент в первенстве России среди молодёжных команд выступают футболисты до 21 года.



«По молодёжному первенству было жарко и конструктивно, приняли решение поддержать предложение по созданию молодёжной лиги до 19 лет и поручить до 25 декабря рабочей группе под моим начальством положить проект на бумагу. Провести переговоры с потенциальным инвестором проекта. Доработать, как будет выглядеть второй уровень, чтобы захватить все соревнования — не только РПЛ, но и регионы. В феврале представим, чтобы в следующем году уже запустить», — цитирует ТАСС Прядкина.

«Анжи» помогут доиграть до конца нынешний сезон



Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин объявил о решении лиги поддержать махачкалинский «Анжи», испытывающий финансовые проблемы, и помочь команде доиграть до конца нынешний сезон.



«Мы поддерживаем «Анжи». Если будет критическая ситуация, то мы за счёт их заработка от лиги попробуем дать в кредит. На эти деньги будет возможность закрыть пару-тройку месяцев. Это сложно будет сделать с отчётности, но придумаем. Сумма небольшая, называть не буду», — приводит слова Прядкина Sport24.



Ранее сообщалось, что «Анжи» из-за финансовых трудностей может сняться с чемпионата России уже после окончания первой половины сезона. Также рассматривался вариант, при котором в составе махачкалинцев во второй половине кампании будут выходить молодые футболисты.

«Рианчо кричит: «Обстановка — катастрофа!» Я ему: «Держись. В «Анжи» всё гладко» Магомед Адиев – о трудностях махачкалинского клуба, своих выступлениях в «Спартаке» и ЦСКА и жизни в Грозном в военное время.

Роман Ерёменко близок к уходу из «Спартака»



«Спартак», скорее всего, расстанется с полузащитником Романом Ерёменко уже этой зимой. По информации «Чемпионата», вероятность продления контракта с футболистом на данный момент крайне низка.



В частности, это связано с медицинским состоянием финна, который в последний раз выходил на поле 4 ноября. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний игрок провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.



Роман перешёл в «Спартак» в начале августа этого года, совершив возвращение в большой футбол после длительной дисквалификации за употребление кокаина. В России он также играл за «Рубин» и ЦСКА, становился чемпионом России в сезоне-2015/16, выигрывал Кубок России в сезоне-2011/12 и признавался MVP Премьер-Лиги в сезоне-2014/15.

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УЕФА отстранит «Манчестер Сити» от еврокубков, если подтвердится нарушение ФФП



«Манчестер Сити» рискует столкнуться с серьёзными санкциями после публикации в Сети информации о нарушении «горожанами» правил финансового фэйр-плей.



Как сообщает Daily Mail, УЕФА начал расследование в отношении английского клуба, которое основано на отчётах Football Leaks. Если организация выяснит, что руководство «Манчестер Сити» действительно занималось финансовыми махинациями, то команда будет отстранена от выступления в Лиге чемпионов.



В частности, УЕФА расследует эпизод с участием владельца «Манчестер Сити», который якобы выплачивал в бюджет клуба большую часть предусмотренной суммы по контракту со спонсором – авиакомпанией Etihad Airways, в то время как компания платила лишь часть этих денег.

С Модрича сняли обвинения в лжесвидетельстве в день завоевания «Золотого мяча»



Вчера, 3 декабря, в день, когда полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получил «Золотой мяч», с него на родине сняли обвинения в лжесвидетельстве. Об этом сообщает Goal.

Ранее Модрич проходил в качестве свидетеля по делу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича. Его обвиняют в том, что он присвоил себе часть средств от трансфера Модрича в «Тоттенхэм Хотспур». В 2008 году хавбек перешёл в английский клуб за € 21 млн. Следствие заподозрило Модрича в даче ложных показаний, но теперь этот вопрос закрыт.



Напомним, что 33-летний Модрич стал первым футболистом в истории Хорватии, который завоевал «Золотой мяч». В этом году он выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира.

Модрич избежал тюрьмы. За «Золотой мяч» ему простили всё Хорвату грозил срок до шести лет.

Гончаренко восьмой раз признан тренером года в Беларуси



Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в третий раз подряд стал лучшим тренером Беларуси, сообщает «Прессбол».



Награда 41-летнего белорусского специалиста стала восьмой. Итоги сезона были подведены на церемонии «Звёздный мяч — 2018», которая прошла в Минске. В голосовании Гончаренко обошёл главного тренера национальной команды Беларуси Игоря Криушенко и наставника «Витебска» Сергея Ясинского.



Гончаренко возглавляет московский ЦСКА с 2016 года. По итогам сезона-2017/18 красно-синие заняли 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, уступив «Локомотиву» 2 очка. В нынешнем сезоне московский ЦСКА после 16 туров занимает 3-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков.