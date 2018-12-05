Символическая сборная 16-го тура РПЛ

Дюпин, Песьяков, Беленов — на позицию вратаря в сборную шестнадцатого тура было сразу несколько кандидатов. Итоговый выбор пал на вратаря «Ростова». В матче против ЦСКА команда Карпина смотрелась предпочтительней соперника, но во втором тайме была на грани поражения. Отраженным пенальти Сергей Песьяков сохранил справедливость в матче и оставил свою команду с заработанными очками.

Легко перестроился на игру центральным защитником в тройке после травмы Рыкова и стал самым надежным защитником своей команды, совершив 4 отбора, 8 выносов из штрафной и три перехвата. В концовке встречи Тони стал динамовским Серхио Рамосом и стал активно подключаться к атакам гостей. Подключениями Шуньича в атаку «Динамо» рассчитывало, во-первых, увеличить свои шансы в борьбе на втором этаже у чужой штрафной, когда команда окончательно перейдет на навал, во-вторых, зацепиться за спорные мячи между линиями защиты и полузащиты. Такая ситуация произошла в моменте с забитым москвичами голом. За счет игры корпусом Тони вытянул за собой Наваса, не дал испанцу себя продавить, выиграл для своей команды лишнюю секунду и позволил партнеру подобрать спорный мяч.

У Акинфеева 300 «сухарей», у ЦСКА — выездная суперсерия ЦСКА не проиграл ни одного гостевого матча РПЛ в 2018 году.

«Ростов» отлично пользовался высоким расположением опорника ЦСКА Бистровича и искал средними и длинными передачами Сигурдарсона. Перед штрафной «армейцев» регулярно создавались ситуации 2-в-2. Как правило, именно Бекао успевал сыграть на опережение и ликвидировать потенциальную опасность у ворот Акинфеева. К тому же бразильцу частично удалось нейтрализовать главного адресата передач «Ростова» Сигурдарсона – только против бразильца у Бьорна появлялись хоть какие проблемы на втором этаже.

На домашнем поле «Енисей» редко отсиживается в обороне. Хозяева не изменили себе и в матче с «Ахматом», поэтому у команды Аленичева регулярно возникало пространство между линиями. Его контролировал защитник «Енисея» Валерий Кичин. У Кичина уже которую игру выдающиеся показатели выигранных единоборств. На этот раз к ним был добавлен реализованный пенальти, спасший команду защитника от поражения.

«Арсенал», что ты делаешь?! В Туле разобрали лидера РПЛ Самый нелепый гол сезона — тоже внутри.

Благодаря грамотным открываниям в оставляемых «Зенитом» зонах Зелимхан Бакаев стал главным конструктором быстрых переходов «Арсенала» из обороны в атаку. На счету вингера туляков 4 удара по воротам, гол, 3 ключевые передачи и несколько обостряющих пасов, после которых темповые атаки хозяев захлебнулись.При этом Бакаев не играл на чистых мячах. Без мяча «Арсенал» перестраивался с 4-2-3-1 на игру в 5 защитников, где Бакаев исполнял роль правого вингбека и персонально опекал Роберта Мака. Как минимум в первом тайме полузащитник хозяев со своими обязанностями справился.

Капитан «Ростова» обеспечил правильное движение без мяча треугольника центральных полузащитников и, когда необходимо, успевал страховать Зуева и Юсупова, занимая свободную от опеки позицию перед штрафной. Обычно не очень активный в продвижении мяча вперед Гацкан был полезен для позиционных атак хозяев. В билд-апе ветеран «Ростова» смещался в глубину между нападающими ЦСКА, стягивал на себя внимание Облякова и Сигурдссона, тем самым заставляя подниматься выше Бистровича и оставлять зону перед штрафной пустой.

Лучший игрок «Спартака» по точности передач Глушаков постепенно находит свою игру. Против «Локомотива» Денис провел очень слабый матч в обороне, но был полезен с мячом: продвигал позиционные атаки команды вперед через короткие простые передачи, в которых не позволял себе ошибок. Денис забил гол в ворота бывшей команды, в матче, где все были настроены против него – это дорого стоит.

Ханни становится достойной заменой Промесу. А кое в чём он даже лучше «Спартак» обыграл «Локомотив» во многом благодаря классной игре алжирского полузащитника.

Через Софьяна Ханни сейчас проходит подавляющее большинство атак москвичей. При этом алжирец универсален. Во-первых, Ханни может закрыть сразу несколько позиций на поле. Во-вторых, игрок эффективен и в темповых атаках, и в позиционном владении мячом. Против «Локомотива» Ханни отдал две голевые передачи, обе с левого края штрафной площади. Может быть Промеса «Спартаку» не хватает до сих пор, но с приходом Олега Кононова у «красно-белых» точно появился новый лидер.

Магомед-Шали Сулейманов («Краснодар»)

Мы долго игнорировали аномальные цифры воспитанника «Краснодара», но терпеть это больше невозможно. Сулейман – Алькасер РПЛ. За всего 148 сыгранных минут у игрока 1.12 xG90. Выход Сулейманова в матче с «Уралом» перевернул ход встречи. Нападающий смог заменить Вандерсона, выполняя его же функционал – выход на ударные позиции после открываний в ширину поля. Гол Сулейманова стал пятым для молодого нападающего в этом чемпионате и победным для «Краснодара» во встречи с «Уралом».

Исландец не забил гол и практически не имел для этого возможностей, но очень помогал своей команды в подыгрыше. Сигурдарсон поучаствовал в 34 единоборствах и 23 раза пытался выиграть для своей команды верх — только в одном матче РПЛ исландец так часто боролся за спорные мячи, и это был гостевой матч с теми же «армейцами», когда на старте сезона вертикальная доводка мяча до исландца была одной из немногих атакующих опций команды Карпина. Процент выигранных единоборств Сигурдарсона впечатляет не меньше. 47 процентов выигранных единоборств внизу и более половины снятого «второго этажа» – впечатляющие показатели даже для Дзюбы.

Он чуть не стал священником. Всё, что нужно знать о главном герое 16-го тура РПЛ Эванс Кангва снова забил «Зениту». Теперь дважды.

Эванс Кангва («Арсенал»»)

Лучший бомбардир сборной шестнадцатого тура. Кангва сыграл так, как подобает классической «девятке», — цеплялся за верховые мячи и открывался по последней линии защитников. Не подведи вчерашнего резервиста «Арсенала» реализация, Кангва забил бы еще больше, но и так африканец прямым образом повлиял на результат матча в Туле

Несмотря на четыре забитых «Арсеналом» мяча, основные тактические решения Черевченко касались игры команды в обороне. Тренер «Арсенала» подстроил игру своей команды под сильные стороны соперника и благодаря гибридной схеме заблокировал доводку «Зенитом» мяча до финальной трети через основных плеймейкеров Паредеса и Ивановича. В атаке специалист отработал быстрый переход «Арсенала» из обороны в атаку, который и принес команде победу, — все мячи хозяев были забиты после темповых атак.