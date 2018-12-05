Сегодня суд может пересмотреть меру пресечения для Кокорина и Мамаева. Вспоминаем, что они натворили.

Печальная история Кокорина и Мамаева. Как это было

8 октября. Ранним утром полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также друг футболистов Александр Протасовицкий становятся участниками двух драк в Москве.

Сперва они повздорили на автостоянке с Виталием Соловчуком – водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате конфликта Соловчук был избит и попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. После этого компания Кокорина и Мамаева переместилась в кафе «Кофемания» на Арбате, где вступила в конфликт уже с чиновником Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. В ходе выяснения отношений Пак получил удар стулом.

Шокирующее видео с избиением водителя. Мамаев выступил ещё «круче», чем Кокорин Детальный разбор ещё одного инцидента с участием двух российских футболистов.

Появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника. Разбираемся Кажется, самыми агрессивными в конфликте были Кокорин и его брат.

9 октября. «Краснодар» и «Зенит» выступили с заявлениями на своих официальных сайтах.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий.

Первое, что мы можем сделать, – это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок).

В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться», – заявил ФК «Краснодар».

«То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд.

Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повёл себя отвратительно», – заявил ФК «Зенит».

10 октября. ГУ МВД России по городу Москве обратилось к Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть в главное следственное управление для дачи объяснений и производства с ними следственных действий до 18:00. В случае неявки футболисты были бы объявлены в федеральный розыск. Первым на допрос пришёл Мамаев. После этого с небольшим опозданием в ГУ МВД появился и Кокорин. Футболисты признали свою вину, их задержали на 48 часов.

Видео: Мамаев и Кокорин на допросе

11 октября. Официально подтверждено участие Кокорина и Мамаева в драках. Футболисты доставлены в Тверской суд Москвы. В этот же день задержан младший брат нападающего «Зенита» – Кирилл.

«По пьяни мы начали сравнивать соседа по столу с исполнителем «Гангнам стайла», он обиделся и обматерил нас… Мне бы хотелось принести извинения за этот недостойный поступок. Мне очень стыдно перед своими болельщиками, клубом и родителями. Моё поведение было недопустимым, сделаю всё, чтобы заслужить прощение. Прошу вас не лишать меня свободы и дать возможность загладить вину», – сказал в суде Кокорин.

«Я готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорта, скрываться не собираюсь. Хочу извиниться перед пострадавшими. Я не имел права себе это позволить. Это было вопиюще. Готов загладить весь моральный и материальный ущерб, который нанёс», – сказал в свою очередь Мамаев.

Тем не менее суд принял решение арестовать Кокорина и Мамаева на два месяца – до 8 декабря. Футболисты отравлены в СИЗО «Бутырка». Объявлено, что они будут содержаться в разных камерах.

15-17 октября. Адвокаты Мамаева и Кокорина обжаловали арест футболистов. Стало известно, что полузащитник и нападающий подали прошение об изменении меры пресечения на домашний арест.

16 октября. Кокорин и Мамаев провели очную ставку с потерпевшими.

«Братья Кокорины принесли извинения, раскаялись в содеянном. Всё было в очень корректной форме, стороны поняли друг друга. Пока мы не знаем, какую статью нам намерены предъявить. В данный момент мы являемся только подозреваемыми, все вопросы к следствию. О примирении с Паком разговор был. Мы принесли извинения, ждём реакции. Ответа пока не получили. Руки друг другу не пожали», – раскрыл детали встречи в интервью для «Чемпионата» адвокат нападающего «Зенита» Олег Попов.

«Результаты очных ставок помогут правильно квалифицировать действия участников обоих происшествий и дать им правильную юридическую оценку, в том числе прекратить необоснованное подозрение в отношении Мамаева по факту хулиганства, к которому он не имеет отношения. У Пака нет претензий, он заявляет, что в отношении него Мамаев не совершал противоправных действий… Соловчук и Гайсин не отказываются от обвинений, их показания согласуются между собой, хотя в некоторых моментах есть противоречие. Мамаев уже извинился перед ними, выразил устное и письменное желание загладить причинённый вред путём компенсации. Я задал вопрос Соловчуку о готовности идти на примирение, но следствие его отклонило. Но, исходя из их реакции, полагаю, что этот вопрос был воспринят положительно и с человеческой точки зрения рано или поздно найдёт понимание. У нас есть стремление завершить дело примирением сторон», – сказал в интервью «Чемпионату» адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов.

18 октября. Главное следственное управление МВД России по городу Москве предъявило обвинения Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому в побоях и хулиганстве.

Кокорина-старшего, Мамаева и Протасовицкого обвинили в совершении двух преступлений, предусмотренных 116-й статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои» (до двух лет лишения свободы), а также одного преступления, предусмотренного 213-й статьёй «Хулиганство» (до восьми лет лишения свободы). Кирилла Кокорина обвинили в совершении трёх преступлений по 116-й статье и одного преступления по 213-й статье. Адвокаты футболистов заявили, что не согласны с квалификацией их действий, и намерены обжаловать обвинения.

Что братья Кокорины и Мамаев говорили в суде Передаём из зала заседания.

10 миллионов за свободу: суд не отпустил Кокориных и Мамаева домой. Как это было Репортаж «Чемпионата» из зала суда.

19 октября. Состоялись судебные заседания, на которых рассматривались апелляции стороны братьев Кокориных и Мамаева против меры пресечения в виде двух месяцев нахождения под стражей. «Зенит» подал ходатайство за подписью своего президента Сергея Фурсенко. Сообщалось, что петербургский клуб и главный тренер Сергей Семак готовы содействовать выполнению Кокориным всех ограничений. Тем не менее Московский городской суд постановил оставить меру пресечения, избранную Тверским судом. Все трое должны находиться под стражей.

20 октября. Братья Кокорины и Мамаев выведены из карантина и отправлены в обычные камеры. Александр с Павлом в двухместные, Кирилл – в трёхместную. Футболисты подали заявки на посещение спортзала.

23 октября. Появилась информация, что братьев Кокориных проверяют на экстремизм из-за оскорблений Пака по национальному признаку. Телеграм-канал Mash написал: высказывания Кокориных проходят экспертизу по 282-й статье УК РФ, и вместе со статьей о хулиганстве им грозит тюремный срок до 12 лет.

8 ноября. Кокорину и Мамаеву сократили время, которое они могут проводить в спортзале, с пяти дней в неделю до двух. Причиной стали жалобы других граждан, помещённых в СИЗО «Бутырка». Не все желающие могли попасть в спортзал из-за регулярных тренировок футболистов.

Чем закончится дело Кокорина и Мамаева. Отвечают адвокаты и юристы Главное уголовное дело для футбольной России близится к развязке.

30 ноября. Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева. Следствие обратилось в суд с требованием продлить содержание футболистов под стражей ещё на два месяца – до 8 февраля 2019 года. Было объявлено, что Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия 5 декабря.

Продолжение следует.