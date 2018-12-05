Сиди – не звезди. Кокорин с Мамаевым футболу России не нужны

Кокорину и Мамаеву не помогли большие деньги и дорогие адвокаты. За них толком не вступились ни влиятельные друзья, ни известные футболисты. Саша и Паша остались в тюрьме ещё минимум на два месяца и теперь могут искать позитив лишь в том, что один день в СИЗО идёт за полтора в колонии. Cудя по решению Мещанского суда, реального срока за «Хулиганство» Саша и Паша не избегут, но это уже вряд ли кого-то взволнует. Футболу и России эти два парня оказались не нужны.

Кокорин и Мамаев хорошенько подожгли Россию своим выступлением, но быстро превратились в пепел и развеялись за чертой восприятия. Категорию народной памяти, разбавляющей вечного Трампа с Америкой и Украину с каким-нибудь лодками, сейчас, например, занимают рэперы. И вот пока доброго героя «Хаски» оправдывают, а злых «Ic3peak» обыскивают, где-то зажигается новая тема – такая же проходная, как дело Саши и Паши. Может, скоро кто-то опять разведётся, подерётся, сопьётся или, не дай бог, совершит каминг-аут, а звёздные игроки продолжат сидеть так тихо, будто их никогда с нами и не было.

Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 8 февраля. Как это было Следствию нужно ещё время.

Зато у Саши с Пашей будет время подумать о своей значимости для субкультуры.

Возьмём кино и театр. Режиссёру Кириллу Серебренникову были предъявлены серьёзные и спорные обвинения, которые не очень-то волновали народ. Ну, сел какой-то там творец не для всех – и ладно, он же не так любим, как Оля Бузова. Но в этой ситуации людского безразличия полную ответственность на себя взяли коллеги и друзья, готовые рисковать своим положением, лишь бы вытащить талант из неволи. И в один момент писатели, политики и даже прогосударственные журналисты очно или через прессу обращались к Путину: «Пожалуйста, что бы там ни было, простите Серебренникова».

И дело не только в одной персоне. Тот же Александр Сокуров просил президента за голодающего украинца Олега Сенцова – режиссёра, который в жизни толком ничего не снял. Так мир искусства хотя бы пытался влиять на массы и власть, инициируя хотя бы обсуждение проблемы.



Единым становился русский рэп. «Noize MC», «Баста» и «Oxxxymiron» могли ужасно относиться что друг к другу, что к симпатизирующему ДНР «Хаски», но устроили благотворительный концерт в поддержку представителя своей субкультуры.

А что от «своих людей» получили Саша с Пашей? Выступление отца Мамаева, за минуту обматерившего всю Россию? Рассказы гламурных друзей и подруг в контексте: «Сначала добейтесь и заработайте, а потом критикуйте»? Или посты пары-тройки игроков, которые фразами вроде «завистникам интересны только ваши слёзы» защищали вовсе не друзей-футболистов, а свой статус?

Будто павлины, напоминающие, что у них всё ещё есть хвост.

Мы ведь так и не увидели хотя бы одного заявления главных футболистов страны.



Представители одной тусовки даже не попытались выпустить что-то банальное в стиле: «Кокорин и Мамаев совершили ужасный поступок. Но просим простить одних из самых талантливых футболистов страны и дать им возможность играть в футбол. Готовы взять дело под свою ответственность. Обязуемся ездить с ними по детским школам, рассказывать, как ни в коем случае не нужно себя вести. Готовы также провести благотворительные матчи в колониях с заключёнными».



Мы так и не услышали друга Кокорина – Дзюбу, который вовремя ушёл в сторонку, отправил всех к Малахову и сохранил свою замечательную репутацию. Хорошо хоть, совместные фото из общего доступа пока не удалил. Впрочем, в период отстранения из «Зенита» Саша за Артёма тоже публично не заступался.

Отмолчались тренер сборной Станислав Черчесов и руководство РФС, которым перед выборами нет смысла ввязываться в непопулярные дела и обострять отношения с государством.



Все они могли бы не просто унижаться за дураков, но и задать всей России важные вопросы о записи с регистратора водителя, об оскорблениях следователя и о том, куда вообще исчез тот самый Денис Пак. Но пока это делает только жена Мамаева, своеобразно смешивающая жертвенную поддержку мужа с эфирами о его изменах.



Да и не в том дело, помогли бы эти акции и повёлся бы на них суд. Они хотя бы показали внешность футбола: «Мы вместе даже в беде и понимаем, что каждый человек ошибается». Но вместо лица общность повернулась к Кокорину и Мамаеву попой.



Не отрицаю, что ребята этого заслужили.

Саша с Пашей, скорее всего, получат реальный срок. Люди, конечно, порадуются денёк, а потом забудут. А их коллеги и друзья продолжат тихо и смиренно тратить свои честно заработанные нефтяно-государственные деньги.



В последнем, кстати, если вспоминать последние конфликты в «Спартаке», «Зените» и любых других клубах, и кроется вся суть нашего футбола.

P.S. Этот текст не о том, что нужно освободить Серебренникова или Кокорина с Мамаевым. А о друзьях и среде обитания каждой из особей.