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Защитник «Сенть-Этьена» Невен Суботич получил серьёзную травму головы (фото

Невен Суботич
«Чемпионат»
Жуткая травма в чемпионате Франции. Слабонервным лучше не смотреть
Суботич попал под своего.
Футбол / Франция

В текущем чемпионате Франции сербский защитник «Сент-Этьена» Невен Суботич, известный
болельщикам по выступлениям за «Боруссию» из Дортмунда, неизменно выходил в стартовом составе. До конца не доиграл всего два матча, один из них — из-за удаления. Сегодня в Бордо Суботич в третий раз в сезоне покинул поле досрочно и впервые — на носилках. Виной тому несчастный случай.

Франция - Лига 1. 16-й тур
05 декабря 2018, среда. 21:00 МСК
Бордо
Бордо
3 : 2
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:1 – Дьони – 16, 1:1 – Бриан – 22, 2:1 – Камано – 57 (пен), 2:2 – Хазри – 67, 3:2 – Пабло – 90

На 29-й минуте защитник «Бордо» Максим Пундж выполнил диагональ в чужую штрафную в направлении своего форварда. Вратарь гостей Стефан Рюффье решительно пошёл на выход, но лучше бы этого не делал. По мячу Рюффье не попал — зато попал по одноклубнику. Коленом в голову, в область виска.

Залитого кровью Суботича прямиком с поля отправили в карету «скорой помощи», которая доставила его в больницу Бордо.

Без основного защитника «Сент-Этьен» не удержал ничейный счёт 2:2 и на 90-й минуте пропустил третий мяч, уступив — 2:3. Впрочем, в этом случае цифры на табло болельщиков волновали меньше, нежели здоровье одного человека. О состоянии здоровья травмированного игрока пока не сообщается.

Травма Суботича
Травма Суботича
Травма Суботича
Травма Суботича
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