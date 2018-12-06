Кубок России стал сильнее, но не лучше. Теперь это другой турнир

Что ж, иногда стоит подкорректировать свои взгляды. Сразу после того как было принято решение о переводе Кубка России на двухматчевые противостояния, я в ярости написал колонку, о которой всё понятно даже просто по заголовку.

После вчерашних действительно отличных первых матчей четвертьфинала необходимо немного раскрыть тему. В вопросе реформирования Кубка было два пути — попытаться сделать его лучше (хотя ничего плохого в прошлом розыгрыше не произошло, настаиваю на этом) или попытаться сделать сильнее. Совместить два этих подхода невозможно: понятно, что усиление за счёт внимания главных клубов страны убило бы романтику любого национального кубка, где команды из низших лиг получают возможность побить грандов — пусть те и выходят на поле не в сильнейших составах. Раз кубковая романтика теряется, значит, и турнир лучше не становится.

Кубок России сделали только хуже, вернув двухматчевые противостояния В России умеют доказать, что ничего невозможного нет.

Но Кубок России при этом действительно стал сильнее. Этому в какой-то мере способствовали и пары — «Спартак» попал на «Урал» после недавнего поражения от этой команды в чемпионате, «Краснодар» с «Ростовом» вообще понемногу закладывают фундамент настоящего, громокипящего южного дерби, со всей ответственностью этого слова. Даже «Локомотив» и «Рубин», похожие друг на друга, сыграли благодаря этой своей общности более интересный матч, чем недавно в чемпионате (окей, интереснее того матча было бы наблюдать даже за мытьём стёкол). Плотные, достаточно качественные матчи, оставившие интригу на весну — с этим полный порядок.

Проблема только в том, что теперь это другой турнир. Переход на двухматчевые противостояния сильно подорвал мотивацию низших лиг; теперь их главное желание — дойти до 1/16 финала, получить в соперники клуб Премьер-Лиги и с достоинством вылететь под аплодисменты в кои-то веки полного провинциального стадиона. Из окружения одной из команд ФНЛ я узнал, что такого энтузиазма, как раньше, Кубок больше не вызывает — дальше четвертьфинала не пройти, потому что по сумме двух матчей команда Премьер-Лиги всё равно окажется сильнее. А два матча, помимо всего прочего, это ещё и выезд, который вполне может получиться дальним — а это дополнительные расходы, на которые считающие любую копейки клубы низших лиг обычно не готовы.

Есть подозрение, что теперь это расхожая точка зрения, а это значит, что в ближайшие годы тенденция превосходства команд Премьер-Лиги в Кубке России оформится и сохранится. По факту теперь это другой турнир — с 1/8 будет начинаться Кубок Премьер-Лиги 2.0. Предыдущая версия была совсем мертворожденная, а нынешняя приживётся, как необходимая.



Кто от этого в выигрыше? Те клубы РПЛ, которые считают, что лигу нужно увеличивать — за счёт Кубка они получают несколько дополнительных матчей хорошего соревновательного накала между собой. Кто от этого в проигрыше? Провинция, для которой этот турнир был до этого единственной возможностью почувствовать себя по-футбольному живой.



Вопрос о том, стоило ли отказываться от романтики и красивых провинциальных историй в пользу слабо доказуемой престижности трофея, остаётся открытым.