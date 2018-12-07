Во Франции массово отменяют матчи. Что происходит

Что происходит во Франции
В Париже не утихают протесты против повышения цен на топливо, а также против политики реформ президента Эммануэля Макрона. Демонстранты блокируют дороги, строят баррикады, закидывают полицейских дымовыми шашками и файерами, а правоохранительные органы в ответ применяют против них водомёты и слезоточивый газ.
Правительство в итоге ввело полугодовой мораторий на повышение топливных налогов, но страсти не утихают.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что более 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции 8 декабря. В Париже на демонстрациях порядок будут обеспечивать восемь тыс. стражей порядка.
Какие матчи перенесли
В итоге по просьбе полиции матч 17-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Лион», который должен был состояться 8 декабря, перенесли. Также был перенесён матч «ПСЖ» с «Монпелье».
Вчера последовала новая волна переносов. Матчи «Анже» — «Бордо», «Сент-Этьен» — «Марсель» и «Ним» — «Нант», которые были запланированы на 8 и 9 декабря соответственно, перенесли на другие даты.
Чемпионат Франции. Турнирная таблица
Полиция обратилась к руководству лиги с соответствующей просьбой, поскольку не смогла гарантировать обеспечение безопасности на матчах – основные силы правоохранителей будут направлены именно на протестные акции.
Нас во Франции, разумеется, больше прочих интересует «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин. Так вот монегаски на своём официальном сайте объявили о переносе матча с «Ниццей», который был запланирован на сегодня.