Во Франции массово отменяют матчи. Что происходит

Головин тоже не сыграет сегодня.

Что происходит во Франции

В Париже не утихают протесты против повышения цен на топливо, а также против политики реформ президента Эммануэля Макрона. Демонстранты блокируют дороги, строят баррикады, закидывают полицейских дымовыми шашками и файерами, а правоохранительные органы в ответ применяют против них водомёты и слезоточивый газ.

Правительство в итоге ввело полугодовой мораторий на повышение топливных налогов, но страсти не утихают.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что более 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции 8 декабря. В Париже на демонстрациях порядок будут обеспечивать восемь тыс. стражей порядка.

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Какие матчи перенесли

В итоге по просьбе полиции матч 17-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Лион», который должен был состояться 8 декабря, перенесли. Также был перенесён матч «ПСЖ» с «Монпелье».

Головин впервые победил в составе «Монако». Как это было В концовке отменили гол, забитый из-под полузащитника сборной России.

Вчера последовала новая волна переносов. Матчи «Анже» — «Бордо», «Сент-Этьен» — «Марсель» и «Ним» — «Нант», которые были запланированы на 8 и 9 декабря соответственно, перенесли на другие даты.

Чемпионат Франции. Турнирная таблица

Полиция обратилась к руководству лиги с соответствующей просьбой, поскольку не смогла гарантировать обеспечение безопасности на матчах – основные силы правоохранителей будут направлены именно на протестные акции.

«Монако» снова проиграл. Головин запорол убойный момент В этом поражении виноват бывший игрок «Локомотива».

Нас во Франции, разумеется, больше прочих интересует «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин. Так вот монегаски на своём официальном сайте объявили о переносе матча с «Ниццей», который был запланирован на сегодня.