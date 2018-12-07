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Эпичный матч в Кубке Италии. 6 голов, серия пенальти, отставка тренера

Иван Юрич
«Чемпионат»
Фото: Getty Images
19 пенальти в одной игре. Тренер «Дженоа» уволен после эпичного матча
Чезаре Пранделли назначен главным тренером «Дженоа». Предыдущий вылетел из Кубка.
Футбол / Италия

«Дженоа» в официальном «твиттере» объявил о назначении Чезаре Пранделли на пост главного тренера клуба. Свою первую тренировку специалист проведёт с командой уже сегодня. Последним местом работы Пранделли был клуб из ОАЭ «Аль Наср».

Руководство «Дженоа» приняло решение уволить главного тренера команды Ивана Юрича сразу после того, как клуб проиграл в гостевом матче 4-го раунда Кубка Италии с «Виртус Энтелла» (3:3, 6:7 по пенальти).

Кубок Италии. 4-й раунд
06 декабря 2018, четверг. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
3 : 3
6:7
Виртус Энтелла
Кьявари
0:1 – Icardi – 20, 1:1 – Пёнтек – 27 (пен), 1:2 – Icardi – 83, 2:2 – Пёнтек – 86 (пен), 3:2 – Лападула – 110 (пен), 3:3 – Адорьян – 120+2

Судьбу Юрича предрешил эпичный пролёт в Кубке Италии от команды Серии C (третья лига) «Виртус Энтелла». Это была последняя капля. С тех пор как тренер возглавил команду (Юрич занял свой пост в «Дженоа» 9 октября нынешнего года, когда клуб принял решение отправить в отставку Давиде Баллардини), она не выиграла в чемпионате ни одного матча и после 14 туров располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. Безвыигрышная серия «Дженоа» в «кальчо» достигла 8 игр. И тут такой фейл.

Матч действительно получился фееричным!

Симоне Икарди (однофамилец) вывел гостей вперёд на 20-й минуте. На 27-й Кшиштоф Пёнтек реализовал пенальти. На 83-й Икарди снова вывел вперёд «Виртус Энтелла». На 86-й Пентек опять с пенальти опять сравнял счёт! Дело перешло в овертайм. На 110-й минуте Джанлука Лападула (с пенальти!) вывел хозяев вперёд! Причём Пёнтек оставался на поле, но бил другой футболист. На второй добавленной минуте к дополнительному времени гости перевели дело в серию пенальти.

Для выявления победителя командам понадобилось нанести по 8 ударов. Причём Пёнтек свою попытку снова реализовал, а вот Лападула промахнулся.

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