19 пенальти в одной игре. Тренер «Дженоа» уволен после эпичного матча

«Дженоа» в официальном «твиттере» объявил о назначении Чезаре Пранделли на пост главного тренера клуба. Свою первую тренировку специалист проведёт с командой уже сегодня. Последним местом работы Пранделли был клуб из ОАЭ «Аль Наср».

Руководство «Дженоа» приняло решение уволить главного тренера команды Ивана Юрича сразу после того, как клуб проиграл в гостевом матче 4-го раунда Кубка Италии с «Виртус Энтелла» (3:3, 6:7 по пенальти).

Судьбу Юрича предрешил эпичный пролёт в Кубке Италии от команды Серии C (третья лига) «Виртус Энтелла». Это была последняя капля. С тех пор как тренер возглавил команду (Юрич занял свой пост в «Дженоа» 9 октября нынешнего года, когда клуб принял решение отправить в отставку Давиде Баллардини), она не выиграла в чемпионате ни одного матча и после 14 туров располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. Безвыигрышная серия «Дженоа» в «кальчо» достигла 8 игр. И тут такой фейл.

Матч действительно получился фееричным!

Симоне Икарди (однофамилец) вывел гостей вперёд на 20-й минуте. На 27-й Кшиштоф Пёнтек реализовал пенальти. На 83-й Икарди снова вывел вперёд «Виртус Энтелла». На 86-й Пентек опять с пенальти опять сравнял счёт! Дело перешло в овертайм. На 110-й минуте Джанлука Лападула (с пенальти!) вывел хозяев вперёд! Причём Пёнтек оставался на поле, но бил другой футболист. На второй добавленной минуте к дополнительному времени гости перевели дело в серию пенальти.

Для выявления победителя командам понадобилось нанести по 8 ударов. Причём Пёнтек свою попытку снова реализовал, а вот Лападула промахнулся.