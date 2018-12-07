5 главных вопросов к последним играм 2018 года

«Динамо» сменит главного тренера?

Первые разговоры о возможном уходе Хохлова пошли ещё в начале сезона. Смысл в том, что тренер якобы не сошёлся во взглядах со спортивным директором Романом Широковым. В трансферах ли было дело или в чём-то ещё, но те разговоры дошли до болельщиков. На одном из матчей они вывесили баннер в поддержку тренера: «Руки прочь от Хохлова».

«Может, болельщики «Динамо» думают, что я хочу развалить клуб?» Роман Широков — об отношениях с Хохловым и «Спартаке».

С тех пор «Динамо» сильно отстало от пятёрки лучших и нынче находится в двух очках от зоны стыков. Если разногласия есть, в такой ситуации убрать тренера ещё проще. В случае поражения от «Урала» велика вероятность, что Хохлова всё-таки уберут. Хотя изменения могут быть глобальнее: «Динамо» может покинуть председатель спортивного общества — Владимир Стржалковский. А с ним и сам Широков.

ЦСКА, «Спартак» или «Локо». Кто будет в тройке?

Пока команды идут в таблице в таком порядке, но не стоит относиться к нему серьёзно. Отрыв ЦСКА составляет лишь два очка, а «Спартак» с «Локо» вообще идёт вровень. На первый взгляд, больше шансов остаться в тройке у «армейцев», которых ждёт домашняя игра с «Енисеем». При этом не стоит исключать, что третьим и вовсе станет «Ростов».

«Анжи» играет последний матч в этом составе?

Если так, «Анжи» может громыхнуть дверцей напоследок и обыграть «Спартак». Финансы у клуба, похоже, так и не нашлись. Магомед Адиев в интервью «Чемпионату» говорил, что распродажа футболистов зимой может спасти клуб от окончательного разорения. В этом случае клуб будет доигрывать полумолодёжным составом.

«Рианчо кричит: «Обстановка — катастрофа!» Я ему: «Держись. В «Анжи» всё гладко» Магомед Адиев – о трудностях махачкалинского клуба, своих выступлениях в «Спартаке» и ЦСКА и жизни в Грозном в военное время.

Хорошие новости в том, что «Анжи» вообще доиграет сезон — недавно сомнения были и в этом. Даже если не будет спонсора, РПЛ поддержит клуб. Недавно лига пообещала, что в случае критической ситуации им выплатят их заработок из кассы. На несколько месяцев нормальной жизни этого хватит.

В РПЛ будет новый лидер?

В России входит в привычку полоскать лидера. Пару сезонов назад в «незаслуженном первом месте» обвиняли «Спартак», в том сезоне — «Локомотив», теперь достаётся «Зениту». Последние могут упустить своё лидерство уже в очередном туре. На его место метит «Краснодар», и клубы разделяет лишь два очка. После такой-то игры «Зенита» в Туле легко допустить, что первую часть сезона выиграет детище Галицкого. Кажется, впервые в истории.

9.12. «Краснодар» — «Уфа», 16:30



9.12. «Зенит» — «Рубин», 19:00

Аленичев прощается с Красноярском?

«Енисей» пока главный по части абсурда, и речь сейчас не о вирусных темах в SMM. Сначала была история с отстранением и возвращением Аленичева, потом дикий сюжет с его обвинениями в адрес ДПС и клуба. И всё это на фоне того, что «Енисей» идёт последним. Последний штрих в этот сезон внесён в последней игре. «Здесь бараны, что ли?» — разразился Рашид Рахимов, говоря о методах измерения температуры местных спецов.

Сразу два матча РПЛ могут отменить из-за погоды. Вот бы так и вышло Бывают моменты, когда нужно резать по живому.

Что касается тренера, вряд ли большой секрет, что с его штабом не могут расстаться из-за невозможности выплатить отступные. Сам Аленичев, понятное дело, не горит желанием уйти в таком положении. Так что держим кулачки, чтобы стороны нашли компромисс. Очень не хочется, чтобы с одним вылетающим всё стало ясно задолго до конца сезона.