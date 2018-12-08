У «Анжи» перед «Спартаком» завелись деньги. Лига подсобила

Проблемы «Анжи» и Глушакова, протесты во Франции — это и другие события в пятничном дайджесте.

Ещенко успешно перенёс операцию в Италии, восстановление займёт полгода

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко сегодня, 7 декабря, был прооперирован в римской клинике «Вилла Стюарт». Проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава игрока, сообщает пресс-служба красно-белых.

Операция прошла успешно. Ещенко будет восстанавливаться около шести месяцев.



Ещенко получил травму в домашней игре 5-го тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» (1:2), которая состоялась 29 ноября. У защитника было диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.



Андрей выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний игрок принял участие в шести матчах (в пяти — в основе).



Контракт Ещенко с красно-белыми рассчитан до лета 2019 года.

Президент «Анжи» назвал сумму, которую клуб получил авансом от РПЛ

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о размере денежных средств, которые клуб получил от Российской Премьер-Лиги в качестве авансового платежа.



«Это деньги на пару месяцев вперёд. Это не помощь. Просто клубы лиги пошли нам навстречу, и лига выплатила нам деньги, в том числе и за телевизионные права на несколько месяцев вперёд. Эта сумма составляет около восьми миллионов рублей», — приводит слова Кадиева сайт телеканала «360».

Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин объявил о решении лиги поддержать «Анжи», испытывающий финансовые проблемы, и помочь команде доиграть до конца нынешний сезон. Из-за финансовых трудностей махачкалинский клуб рисковал сняться с чемпионата России уже после окончания первой половины сезона.

В Бразилии утверждают, что «Интернасьонал» хочет приобрести у «Спартака» Адриано

«Интернасьонал» хочет приобрести нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано, сообщает ESPN.com.br со ссылкой на Rádio Gaúcha.



По информации источника, агент Гилмар Велоз, который представляет интересы 31-летнего футболиста, сообщил, что бразильский клуб выразил желание заполучить форварда в следующем году.



Луис Адриано является воспитанником «Интернасьонала», в составе которого он выступал с 2006 по 2007 год. После этого форвард перебрался в донецкий «Шахтёр». В «Спартак» Адриано перешёл из итальянского «Милана» в 2017 году.



На этой неделе «Спартак» выступил с официальным заявлением, в котором опроверг информацию турецкой прессы о договорённости с Луисом Адриано о переходе в «Галатасарай». Пресс-служба красно-белых подчеркнула, что клуб ни с кем не ведёт переговоров относительно возможного трансфера форварда.

В январе состоится Кубок «Матч Премьер» с участием четырёх российских клубов

С 21 по 29 января следующего года в Катаре состоится турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер». В турнире примут участие «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Ростов», которые сыграют на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе. Общий призовой фонд Кубка составит $ 200 тыс.

«Кубок «Матч Премьер» – это главное футбольное событие января 2019 года в российском футболе. Турнир будет организован при участии Российской Премьер-Лиги», – говорится в релизе.



Календарь матчей:



21 января (20:00 мск). «Спартак» — «Ростов»



22 января (20:00 мск). «Зенит» — «Локомотив»



25 января (18:00 мск). «Зенит» — «Спартак»



25 января (21:00 мск). «Ростов» — «Локомотив»



28 января (20:00 мск). «Ростов» — «Зенит»



29 января (20:00 мск). «Спартак» — «Локомотив».

Глушаков написал заявление в полицию на жену, которую обвиняет в мошенничестве

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков написал заявление в полицию на свою жену Дарью, сообщает телеграм-канал Mash.



Игрок обвиняет супругу в мошенничестве. При этом отмечается, что ранее с имущества футболиста был снят арест, а сам Глушаков вывел со счетов жены 300 млн рублей, обойдя суд.



В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Глушаков не хочет выплачивать супруге алименты. В сентябре Дарья Глушакова подала на капитана красно-белых судебный иск. Как сообщается в материалах дела на официальном сайте суда, иск попал в категорию «Споры, связанные с воспитанием детей».



В нынешнем сезоне Глушаков сыграл за «Спартак» 15 матчей, в которых забил один гол.

КОНМЕБОЛ отказалась признавать «Боку Хуниорс» победителем Кубка Либертадорес

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ответила отказом на запрос «Боки Хуниорс» относительно признания клуба триумфатором нынешнего розыгрыша Кубка Либертадорес, сообщает Thomson Reuters Foundation News.



Ранее клуб подал в организацию запрос, основанный на событиях трёхлетней давности, когда «Бока» также встречалась с «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес, на стадии 1/8 финала. Тогда фанаты команда атаковали футболистов «Ривера» перечным газом, а «Бока» была дисквалифицирована.



Напомним, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» должен бы пройти 24 ноября в Буэнос-Айресе, но был отменён из-за нападения фанатов хозяев на автобус с футболистами гостей. В результате атаки несколько игроков получили травмы. Матч в итоге был перенесён в Мадрид на 9 декабря.

Из-за протестов перенесены ещё два матча чемпионата Франции

Лига 1 сообщила о переносе ещё двух матчей 17-го тура, сообщается на сайте организации. Игры «Анже» — «Бордо» и «Ним» — «Нант», которые должны были состояться 8 декабря, перенесены по требованию французских властей.



Решение о переносе матча было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни. Полиция ранее обратилась к руководству лиги с соответствующей просьбой, поскольку не смогла гарантировать обеспечение безопасности на матчах – основные силы правоохранительных органов будут направлены на протестные акции.



Ранее аналогичные решения были приняты в отношении матчей ПСЖ» — «Монпелье», «Тулуза» — «Лион», «Монако» — «Ницца» и «Сент-Этьен» — «Марсель». Новую дату проведения встреч лига определит позднее.