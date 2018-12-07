Игра с «Анжи» может стать последней для Луиса Адриано в России

Если бы составлялся рейтинг самых обсуждаемых спартаковских персон, то ещё неизвестно, кто в нём первенствовал бы по итогам 2018 года. Долгое время вне конкуренции был Глушаков – в значительной степени по причинам неспортивного характера. Но стоило страстям вокруг ненавистного «Фратрии» капитана слегка поостыть, в лидеры вырвался Луис Адриано. Трансферный рынок ещё не проснулся, а бразилец уже нарасхват (если, конечно, ажиотаж вокруг него не подогревается искусственно путём вброса в СМИ заведомых информационных фальшивок с целью банально набить цену футболисту).

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За пару недель различные издания приписали интерес к Луису пятёрке клубов. На слухи об «Айнтрахте» и «Нанте» официальный «Спартак» никак не отреагировал. Когда фамилию Адриано стали склонять в контексте турецкого «Галатасарая», «Спартак», кажется, впервые за годы выпустил коммюнике с опровержением сплетен. А сегодня новостные ленты наполнились новыми вариантами продолжения трансферного «мыла». На горизонте показался «Интернасьонал» из Порту-Алегри и некий загадочный – по умолчанию богатый – купец из Азии.

Тут уж «Спартак» ничего отрицать не стал. Возможно, пресс-службе банально надоело реагировать на каждую сплетню. Большому клубу вообще не пристало комментировать «утятину». Но из всех последних заметок, тегированных фамилией Адриано, слух о возможном возвращении в Бразилию звучит правдоподобнее всех. Агент нападающего Гилмар Велоз подтвердил: интерес действительно есть. И очень может быть, что он взаимен.

Что связывает Адриано с «Интернасьоналом»?

«Народная команда» Бразилии (да-да, там тоже такая есть) – не просто запись в личном деле, веха в карьере Луиса. Это дом родной, в прямом смысле слова. Адриано родился и вырос в Порту-Алегри и именно в «Интере» сформировался как футболист.

Правда, поиграть толком за «колорадос» не успел. У скаутов «Шахтёра» на талантливых латиноамериканцев глаз намётанный, информаторы работают чётко. Донецким селекционерам хватило пятёрки матчей юного форварда за основу «Интернасьонала», чтобы составить о нём представление. «Витрина» была что надо – клубный чемпионат мира. На нём-то Луис и забил единственный (пока) гол за родную команду, египетскому «Аль-Ахли» победный в полуфинале. В решающем матче бразильцы сенсационно переиграли «Барселону», и спустя три с половиной месяца «Шахтёр» пришёл в Порту-Алегри за Адриано. 3 миллиона евро за 19-летнего парня верхушку «Интернасьонала» вполне устроили. Самым ценным активом клуба считался Пато, и на нём «колорадос» хорошо «наварили», летом 2007-го проводив Алешандре в «Милан». Будущий капитан «Спартака» Алекс на два года позже Адриано покинул Порту-Алегри.

Зачем это «Интеру»?

«Интернасьонал» триумфально вернулся в элиту из Серии B – одно время лидировал в высшем дивизионе и совершенно не расстроился третьему месту. На первый взгляд, Одаир Хельманн не нуждается в дополнительных нападающих – имеющиеся более или менее качественно выполняют свои основные функции. У Николаса Лопеса 11 мячей за год, у Леандро Дамиана – на один меньше. Но в новом чемпионате и отношение соперников к «Интеру» будет более строгим, и состязательная нагрузка увеличится – за счёт Кубка Либертадорес. Опытный мастер в любом случае лишним не будет.

Главный вопрос: потянет ли «Интер» сумму компенсации «Спартаку». За так Леонид Федун бразильца не отпустит. Как минимум попытается отбить расходы на зарплату игрока — за полтора года до окончания контракта торг очень даже уместен. Понятно, что «Интернасьонал», как и любой бразильский клуб, импорту предпочитает экспорт. Но иногда и он раскошеливается на нужных исполнителей. За упомянутого выше Лопеса он не пожалел 9 миллионов евро – при том, что Николас чужак, уругваец. А Луис – свой, продукт клубной системы. Этот нюанс повышает шансы на реализацию операции «Возвращение». Сентиментальные бразильцы такие сюжеты обожают.

Зачем это «Спартаку»?

После отставки Карреры Адриано и словами, и делами доказывает свою привязанность к «Спартаку». Три гола и пара ассистов в четырех турах национальной лиги – аргумент убедительный. Бич нападающего – жуткая нестабильность, помноженная на непредсказуемость. Эта мина замедленного действия может рвануть в любой момент. Её прошлый разрыв, в «ответке» с ПАОК, стоил красно-белым пролёта мимо Лиги чемпионов и скольких-то миллионов евро недополученной прибыли.



Об игровом непостоянстве Адриано исчерпывающе скажет одна цифра – 0 голов в РПЛ за полгода, с конца апреля по начало ноября. Для дублёра, получающего крохи игрового времени и соответствующую зарплату, такая пауза нормальна, для высокооплачиваемого легионера – нет. «Спартаку» очень недёшево обходятся услуги бразильца – под 4 миллиона в год. Больше в клубе получал лишь Промес, а с отъёздом Квинси в Испанию – никто.

Если клуб решит оптимизировать зарплатную ведомость, логично, наверное, начинать с самых «жирных» контрактов. А в «Спартаке» «жирнее» ни у кого нет.

Зачем это Адриано?

Очевидно, что дома столько Луису никто не «насыплет». Но точно так же ясно, что ради родного клуба он наверняка умерит финансовый аппетит. Там тепло, там дом и мама. И любимая команда, за которую он явно не наигрался. Если бы Луису был безразличен «Интернасьонал», не поздравлял бы его ежегодно с днём рождения через «Инстаграм».