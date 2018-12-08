Первый матч Роналду после проигрыша им «Золотого мяча». Каким он получился?

«Ювентус» против самого принципиального соперника

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро рассказал в свежем интервью La Gazzetta dello Sport, что для его клуба нет более принципиального соперника, чем «Интер»:



«Матчи «Ювентуса» и «Интера» — величайшее противостояние из тех, в которых я когда-либо принимал участие. Ещё, конечно, принципиальны встречи с «Миланом», но игры с «Интером» по многим причинам были более значимыми».

Дель Пьеро оставил тему скудетто 2006 года, но все и так всё понимают. Перед этим туром лидер Серии А, не потерпевший ни одного поражения и лишь однажды сыгравший вничью за 14 туров, опережал «нерадзурри» на 11 очков. Команда Массимилиано Аллегри бьёт рекорды чемпионата Италии, а сам 51-летний специалист стал на днях обладателем премии «Тренер года» в Серии А.



Между тем, на месте Аллегри мог находиться его сегодняшний оппонент Лучано Спаллетти. Итальянские СМИ раскопали историю 2014 года. Оказывается, Спаллетти, завершив работу в «Зените», был близок тому, чтобы возглавить «Старую синьору» после увольнения Антонио Конте. Он встречался с президентом туринского клуба Андреа Аньелли, однако стороны не достигли полного взаимопонимания.

Дель Пьеро: «Интер» — самый принципиальный соперник для «Ювентуса»

Спаллетти в 2014 году был близок к тому, чтобы возглавить «Ювентус»

Штанга «Интера» и гол Манджукича

Несмотря на особую принципиальность матча, «Ювентус» не казался злым на поле. Что ни говори, а внушительное преимущество в чемпионате невольно расслабляет. Лидер играл в свой футбол, взрываясь отрезками. В первом тайме хозяева владели мячом чуть больше гостей (53% против 47%), нанесли 12 ударов по воротам Самира Хандановича и четыре раза попали в створ. У «Интера» накопилось четыре удара, из них только один в створ. Правда, самый опасный момент создали всё-таки миланцы, когда на исходе получаса игры Мауро Икарди получил мяч в штрафной Войцеха Щенсны, находясь спиной к воротам, и показал себя щедрым форвардом – сделал передачу на ход Роберто Гальярдини. Туринцам просто повезло, так как мяч попал в штангу. Лидер Серии А, прежде всего, создавал угрозы на «стандартах».

В начале второго тайма Икарди опять сделал пас на гол – Маттео Политано. Если бы «Интер» забил, возможно, мы бы увидели первое поражение «Ювентуса» в чемпионате, но потом команда Аллегри увеличила давление и дожала принципиального соперника. Похоже, Пауло Дибала навешивал на Криштиану Роналду, а мяч перелетел португальца и лёг на голову Марио Манджукичу. Интересно, что вице-чемпион мира продавил в голевой атаке экс-игрока туринского клуба Квадво Асамоа.



В целом второй тайм «Интер» выиграл по владению (54% на 46%) и по ударам (8:6). Но команда Спаллетти ни разу не попала в створ за эти 45 минут! Лидеру же хватило единственного попадания для победы, которая сделает чемпионат Италии ещё менее интересным. «Ювентус» относительно спокойно сохранил результат, можно сказать, на классе.

Не лучший вечер для Роналду

Для Роналду это был первый матч после того, как он официально перестал быть лучшим футболистом мира. Теперь «Золотой мяч» принадлежит его бывшему одноклубнику по «Реалу» Луке Модричу. Понятно, что эта история лишь раззадорила португальского нападающего, который, к слову, в прошлом туре Серии А повторил рекорд «Ювентуса» от 1958 года – забил в первых 14 матчах чемпионата Италии 10 голов.



Во встрече с «Интером» Криштиану, действовавший на острие, в эпизодах пересекался с другим хорватом – защитником Шиме Врсалько. Первый тайм с точки зрения ударов по воротам получился для Роналду пустым: он пробил всего дважды – один раз в створ и один раз в соперника (хорвата Ивана Перишича!). Зато «Ювентус» имел шанс открыть счёт, когда Дибала атаковал ворота «Интера», получив великолепную передачу от CR7.



Во втором тайме Роналду нанёс ещё пару неточных ударов. На исходе часа игры португалец получил мяч в результате замечательного перехвата Блеза Матюиди на чужой половине и выстрелил примерно с 25 метров с левой ноги – выше цели. В концовке нападающий послал мяч в стенку, исполняя штрафной в фирменной манере. В общем, это был не вечер Роналду, как и не его неделя.